Самые модные пальто осени 2019: основные тренды

Прошло очередное жаркое лето, а вместе с ним безвозвратно ушли и теплые денечки.
Самое время задуматься об обновлении гардероба и подготовиться к приближающимся холодам.
Предлагаем поговорить сегодня о таком элементе верхней одежды как пальто.
Разберемся, стоит ли носить в 2020 году бежевое пальто и с чем оно сочетается.
Пальто из кашемира много лет подряд остается на пике моды.
Пальто из кашемира нежное, мягкое, приятное на ощупь.
Однако, несмотря на такую природную легкость, материал довольно прочный и износостойкий.
К тому же бежевый, наряду с черным и серым, - цвет натурального кашемира.
Пальто оверсайз отлично смотрится на женщинах любой комплекции.
А бежевое пальто ниже колен в сочетании с правильно подобранными обувью и аксессуарами выглядят женственно и романтично.
Создайте свой неповторимый лук.
Оригинальности образу придаст пальто с элементами цветочных принтов.
К пальто выше колен подойдут туфли или полуботинки на низком ходу или невысоком каблуке.
Макси пальто, обязательно с разрезом сзади, - отличный выбор для женщин, желающих скрыть от посторонних глаз пару лишних килограммов.
Под макси пальто лучше всего надеть пушистый свитер, возможно из ангоры.
В прохладную погоду он отлично согреет вас.
В сочетании с кепкой и высокими сапогами на плоской подошве длинное пальто сделает образ более выразительным.
Модели с капюшоном выглядят непринужденно, а с воротником-стойкой, наоборот, строго и по-деловому.
Пальто можно разделить на две группы:
Зимние.
Модели этой группы обычно утеплены. Они оснащены согревающей подкладкой и декорированы мехом. Достаточно только взглянуть на зимнее пальто, как сразу становится тепло и уютно.
Демисезонные.
Рассчитаны они на сезон весна-осень, их рекомендуется носить при температуре до 10 градусов Цельсия.
Осенне-весеннее пальто более фактурно, без подкладки, без меха. Может содержать декоративные вставки на воротнике, манжетах и отделке карманов.
С момента возникновения такого предмета одежды, как женского пальто, прошло более трехсот лет. За эти годы оно заметно преобразилось, а ассортимент моделей неустанно расширяется.
Будьте стильными и неповторимыми!