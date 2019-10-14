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Понедельник, 14.10.2019
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Самые модные пальто осени 2019: основные тренды

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Самые модные пальто осени 2019: основные тренды
17:29 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Бежевое пальто 2020: идеи, которые помогут выглядеть красиво.

  • 1

    Прошло очередное жаркое лето, а вместе с ним безвозвратно ушли и теплые денечки.

  • 2

    Самое время задуматься об обновлении гардероба и подготовиться к приближающимся холодам.

  • 3

    Предлагаем поговорить сегодня о таком элементе верхней одежды как пальто.

  • 4

    Разберемся, стоит ли носить в 2020 году бежевое пальто и с чем оно сочетается.

  • 5

    Пальто из кашемира много лет подряд остается на пике моды.

  • 6

    Пальто из кашемира нежное, мягкое, приятное на ощупь.

  • 7

    Однако, несмотря на такую природную легкость, материал довольно прочный и износостойкий.

  • 8

    К тому же бежевый, наряду с черным и серым, - цвет натурального кашемира.

  • 9

    Пальто оверсайз отлично смотрится на женщинах любой комплекции.

  • 10

    А бежевое пальто ниже колен в сочетании с правильно подобранными обувью и аксессуарами выглядят женственно и романтично.

  • 11

    Создайте свой неповторимый лук.

  • 12

    Оригинальности образу придаст пальто с элементами цветочных принтов.

  • 13

    К пальто выше колен подойдут туфли или полуботинки на низком ходу или невысоком каблуке.

  • 14

    Макси пальто, обязательно с разрезом сзади, - отличный выбор для женщин, желающих скрыть от посторонних глаз пару лишних килограммов.

  • 15

    Под макси пальто лучше всего надеть пушистый свитер, возможно из ангоры.

  • 16

    В прохладную погоду он отлично согреет вас.

  • 17

    В сочетании с кепкой и высокими сапогами на плоской подошве длинное пальто сделает образ более выразительным.

  • 18

    Модели с капюшоном выглядят непринужденно, а с воротником-стойкой, наоборот, строго и по-деловому.

  • 19

    Пальто можно разделить на две группы:

  • 20

    Зимние.

  • 21

    Модели этой группы обычно утеплены. Они оснащены согревающей подкладкой и декорированы мехом. Достаточно только взглянуть на зимнее пальто, как сразу становится тепло и уютно.

  • 22

    Демисезонные.

  • 23

    Рассчитаны они на сезон весна-осень, их рекомендуется носить при температуре до 10 градусов Цельсия.

  • 24

    Осенне-весеннее пальто более фактурно, без подкладки, без меха. Может содержать декоративные вставки на воротнике, манжетах и отделке карманов.

  • 25

    С момента возникновения такого предмета одежды, как женского пальто, прошло более трехсот лет. За эти годы оно заметно преобразилось, а ассортимент моделей неустанно расширяется.

    Будьте стильными и неповторимыми!

Будь модной: незаметные детали, которые делают образ дороже (Фото)

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Все по теме:

Осень, Пальто, Мода 2020, Кашемировое пальто, Осенние тренды, Осень 2019, Бежевое пальто.
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