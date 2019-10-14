Самые модные пальто осени 2019: основные тренды

1 Прошло очередное жаркое лето, а вместе с ним безвозвратно ушли и теплые денечки.

2 Самое время задуматься об обновлении гардероба и подготовиться к приближающимся холодам.

3 Предлагаем поговорить сегодня о таком элементе верхней одежды как пальто.

4 Разберемся, стоит ли носить в 2020 году бежевое пальто и с чем оно сочетается.

5 Пальто из кашемира много лет подряд остается на пике моды.

6 Пальто из кашемира нежное, мягкое, приятное на ощупь.

7 Однако, несмотря на такую природную легкость, материал довольно прочный и износостойкий.

8 К тому же бежевый, наряду с черным и серым, - цвет натурального кашемира.

9 Пальто оверсайз отлично смотрится на женщинах любой комплекции.

10 А бежевое пальто ниже колен в сочетании с правильно подобранными обувью и аксессуарами выглядят женственно и романтично.

11 Создайте свой неповторимый лук.

12 Оригинальности образу придаст пальто с элементами цветочных принтов.

13 К пальто выше колен подойдут туфли или полуботинки на низком ходу или невысоком каблуке.

14 Макси пальто, обязательно с разрезом сзади, - отличный выбор для женщин, желающих скрыть от посторонних глаз пару лишних килограммов.

15 Под макси пальто лучше всего надеть пушистый свитер, возможно из ангоры.

16 В прохладную погоду он отлично согреет вас.

17 В сочетании с кепкой и высокими сапогами на плоской подошве длинное пальто сделает образ более выразительным.

18 Модели с капюшоном выглядят непринужденно, а с воротником-стойкой, наоборот, строго и по-деловому.

19 Пальто можно разделить на две группы:

20 Зимние.

21 Модели этой группы обычно утеплены. Они оснащены согревающей подкладкой и декорированы мехом. Достаточно только взглянуть на зимнее пальто, как сразу становится тепло и уютно.

22 Демисезонные.

23 Рассчитаны они на сезон весна-осень, их рекомендуется носить при температуре до 10 градусов Цельсия.

24 Осенне-весеннее пальто более фактурно, без подкладки, без меха. Может содержать декоративные вставки на воротнике, манжетах и отделке карманов.