Календарь стрижки и красоты на октябрь 2019 года

Новости шоу бизнеса:Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы преуспеть, избежать проблем и невзгод.

Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на октябрь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 28 октября в 06:38 часов.

Полнолуние – 14 октября в 00: 08 часов.

Растущая Луна с 1-13 и с 29-31 октября.

Убывающая Луна с 15 по 27 октября.

Лунное затмение – нет.

Солнечное затмение – нет.

1 октября (вторник) – стрижка этого дня заставит вас комплексовать, поэтому по возможности откажитесь от нее.

2 октября (среда) – стрижка даст импульс к творческой самореализации и сделает вас счастливее.

3 октября (четверг) – идеальное время для смены имиджа горячими ножницами.

4 октября (пятница) – сегодня стрижка обострит вашу интуицию и обеспечит финансовое благополучие.

5 октября (суббота) – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь вы можете навлечь в свой бизнес проблемы.

6 октября (воскресенье) – стрижка идеально подходит для тех, кто хочет уберечь свое здоровье.

7 октября (понедельник) – сегодня благоприятный день для стрижки. Поход к парикмахеру привлечет в вашу жизнь новую любовь.

8 октября (вторник) – стрижка сохранит ваше здоровье и защитит от злых и недобрых глаз.

9 октября (среда) – смена имиджа в этот день принесет успех, обеспечит приток денег и положительных эмоций. Стригите волосы сегодня, если хотите ускорить их рост.

10 октября (четверг) – стрижка в этот день поможет вам решить проблемы в бизнесе. Если вы хотите сменить имидж ненадолго и хотите, чтобы к вам быстро вернулась ваша длина – стригите волосы именно в этот день.

11 октября (пятница) – астрологи не рекомендуют стричь волосы сегодня, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.

12 октября (суббота) – воздержитесь от стрижки, потому что в будущем у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

13 октября (воскресенье) – день не слишком удачным для стрижки, отсрочьте поход к парикмахеру.

14 октября (понедельник) – если вы запланировали значительные изменения, то стрижка пойдет вам на пользу.

15 октября (вторник) – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

16 октября (среда) – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.

17 октября (четверг) – стрижка и окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

18 октября (пятница) - смена имиджа поможет вам решить материальные проблемы.

19 октября (суббота) – стрижка в этот день получится идеальной и улучшит вам настроение.

20 октября (воскресенье) – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.

21 октября (понедельник) – стрижка превзойдет все ваши ожидания. Вы станете более уверенной и энергичной.

22 октября (вторник) – смена имиджа усилит вашу внутреннюю энергию и красоту.

23 октября (среда) – поход к парикмахеру в этот день поставит под угрозу ваше физическое и психическое здоровье.

24 октября (четверг) – от стрижки в этот день лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю.

25 октября (пятница) - стрижка наделит вас обаянием и привлечет в вашу жизнь успех.

26 октября (суббота) – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду.

27 октября (воскресенье) – смена имиджа принесет вам счастье и достаток. Ваше обаяние будет привлекать внимание окружающих, поэтому, вероятно, у вас вскоре появится новая любовь.

28 октября (понедельник) - воздержитесь от стрижки в этот день, чтобы не укоротить себе жизнь.

29 октября (вторник) – стригитесь в этот день, чтобы обеспечить приток денег и положительных эмоций.

30 октября (среда) – отложите поход к парикмахеру в этот день. После стрижки у вас может ухудшиться зрение.

31 октября (четверг) – стрижка одарит вас творческой самореализацией и радостью к жизни.