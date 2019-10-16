Календарь стрижки и красоты на октябрь 2019 года

Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать.
Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.
По лунному календарю на октябрь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:
Новолуние – 28 октября в 06:38 часов.
Полнолуние – 14 октября в 00: 08 часов.
Растущая Луна с 1-13 и с 29-31 октября.
Убывающая Луна с 15 по 27 октября.
Лунное затмение – нет.
Солнечное затмение – нет.
1 октября (вторник) – стрижка этого дня заставит вас комплексовать, поэтому по возможности откажитесь от нее.
2 октября (среда) – стрижка даст импульс к творческой самореализации и сделает вас счастливее.
3 октября (четверг) – идеальное время для смены имиджа горячими ножницами.
4 октября (пятница) – сегодня стрижка обострит вашу интуицию и обеспечит финансовое благополучие.
5 октября (суббота) – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь вы можете навлечь в свой бизнес проблемы.
6 октября (воскресенье) – стрижка идеально подходит для тех, кто хочет уберечь свое здоровье.
7 октября (понедельник) – сегодня благоприятный день для стрижки. Поход к парикмахеру привлечет в вашу жизнь новую любовь.
8 октября (вторник) – стрижка сохранит ваше здоровье и защитит от злых и недобрых глаз.
9 октября (среда) – смена имиджа в этот день принесет успех, обеспечит приток денег и положительных эмоций. Стригите волосы сегодня, если хотите ускорить их рост.
10 октября (четверг) – стрижка в этот день поможет вам решить проблемы в бизнесе. Если вы хотите сменить имидж ненадолго и хотите, чтобы к вам быстро вернулась ваша длина – стригите волосы именно в этот день.
11 октября (пятница) – астрологи не рекомендуют стричь волосы сегодня, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.
12 октября (суббота) – воздержитесь от стрижки, потому что в будущем у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
13 октября (воскресенье) – день не слишком удачным для стрижки, отсрочьте поход к парикмахеру.
14 октября (понедельник) – если вы запланировали значительные изменения, то стрижка пойдет вам на пользу.
15 октября (вторник) – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.
16 октября (среда) – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.
17 октября (четверг) – стрижка и окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.
18 октября (пятница) - смена имиджа поможет вам решить материальные проблемы.
19 октября (суббота) – стрижка в этот день получится идеальной и улучшит вам настроение.
20 октября (воскресенье) – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.
21 октября (понедельник) – стрижка превзойдет все ваши ожидания. Вы станете более уверенной и энергичной.
22 октября (вторник) – смена имиджа усилит вашу внутреннюю энергию и красоту.
23 октября (среда) – поход к парикмахеру в этот день поставит под угрозу ваше физическое и психическое здоровье.
24 октября (четверг) – от стрижки в этот день лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю.
25 октября (пятница) - стрижка наделит вас обаянием и привлечет в вашу жизнь успех.
26 октября (суббота) – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду.
27 октября (воскресенье) – смена имиджа принесет вам счастье и достаток. Ваше обаяние будет привлекать внимание окружающих, поэтому, вероятно, у вас вскоре появится новая любовь.
28 октября (понедельник) - воздержитесь от стрижки в этот день, чтобы не укоротить себе жизнь.
29 октября (вторник) – стригитесь в этот день, чтобы обеспечить приток денег и положительных эмоций.
30 октября (среда) – отложите поход к парикмахеру в этот день. После стрижки у вас может ухудшиться зрение.
31 октября (четверг) – стрижка одарит вас творческой самореализацией и радостью к жизни.