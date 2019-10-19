Мода 2019: стиль "дровосек" для брутальных мужчин (Фото)

Рабочая одежда - в тренде
Ещё пару лет назад новость о тренде на рабочую одежду не вызвала бы ничего, кроме смеха. Сейчас вкусы изменились. Бесполость стала раздражать. Мужчинам хочется видеть крутобедрых красоток с пышными бюстами. Дамам - мускулистых бородачей, которые и дом построят, и лес посадят (или срубят смотря по необходимости).
В связи с такой тенденцией блёстки и бархат на мужских костюмах кажутся уже неуместными. В моде - простая по крою, грубая одежда, напоминающая рабочую робу горняка или дровосека.
Наиболее яркие черты стиля
Стиль канадского лесоруба - отличная база, на которой можно строить практически любой гардероб. Парней, одевающихся в таком стиле, называют "ламберсексуалами". Желающим примерить на себя этот образ придётся обзавестись несколькими характерными вещами.
Клетчатая фланелевая рубашка
Носится навыпуск. Наиболее выразительная примета стиля дровосека. Популярное сочетание цветов - чёрный + красный.
Простая белая/серая/чёрная футболка без надписей
Надевается под клетчатую рубашку.
Толстый шерстяной свитер грубой вязки
В идеале - хенд мейд и с высоким воротом под горло. Зимой в горах незаменим. Может быть однотонным либо украшенным оленями, вигвамами и другими узорами "в народном стиле".
Жилет
Приемлемы 2 варианта: дутый и твидовый. Первый напоминает пуховик без рукавов. Надевается поверх клетчатой рубахи в холодное время года. Второй имитирует старый, изрядно поношенный жилет, доставшийся от дедушки в наследство.
Прямые тёмно-синие джинсы
Штанина должна быть одинаковой по всей длине. Желательно наличие накладных карманов. Если джинсы надеваются в паре с грубыми ботинками, штанины следует небрежно подвернуть.
Джинсовая куртка в тон брюкам
Тотал деним ламберсексуалами приветствуется. Или скажем: мужики с бородой любят одеваться в джинсовую одежду. Потертую, грубую, синего или черного цвета.
Брюки-карго
Цвет хаки и много-много карманов - то, что надо!
Грубые ботинки на шнуровке
Толстая подошва обязательна, укреплённый носок - желателен. За неимением настоящих ботинок для лесорубов можно довольствоваться “тимберлендами”.
Кеды
Кеды - самое оно! Только не покупай совсем уж на тонкой и плоской подошве - не удобно долго ходить.
Шапка-ушанка
Колоритная деталь для лютой зимы. И тепло, и стильно. Уши лучше делать опущенными. Понятые уши на огромной меховой шапке - это скорее Siberian and Ural Style.
Маленькая вязаная шапочка с подвёрнутыми краями
Эту деталь гардероба можно носить круглый год. Не ради тепла. Ради крутости и брутальности.
Всю перечисленную красоту крайне рекомендуется дополнить окладистой бородищей и усами. Растительность на лице можно выкрасить в термоядерно-каштановый, огненно-рыжий или чёрный (смотря что гармонирует с волосами на голове).