Мода 2019: стиль "дровосек" для брутальных мужчин (Фото)

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Рабочая одежда - в тренде

Ещё пару лет назад новость о тренде на рабочую одежду не вызвала бы ничего, кроме смеха. Сейчас вкусы изменились. Бесполость стала раздражать. Мужчинам хочется видеть крутобедрых красоток с пышными бюстами. Дамам - мускулистых бородачей, которые и дом построят, и лес посадят (или срубят смотря по необходимости).

В связи с такой тенденцией блёстки и бархат на мужских костюмах кажутся уже неуместными. В моде - простая по крою, грубая одежда, напоминающая рабочую робу горняка или дровосека.