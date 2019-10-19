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Мода 2019: стиль "дровосек" для брутальных мужчин (Фото)

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Мода 2019: стиль "дровосек" для брутальных мужчин (Фото)
02:30 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: style4man.com

Новости шоу бизнеса:Восторженные взоры дам привлекают настоящие самцы: грубые, могучие, смахивающие на дровосеков былых времен.

  • 1

    Рабочая одежда - в тренде

    Ещё пару лет назад новость о тренде на рабочую одежду не вызвала бы ничего, кроме смеха. Сейчас вкусы изменились. Бесполость стала раздражать. Мужчинам хочется видеть крутобедрых красоток с пышными бюстами. Дамам - мускулистых бородачей, которые и дом построят, и лес посадят (или срубят смотря по необходимости).

    В связи с такой тенденцией блёстки и бархат на мужских костюмах кажутся уже неуместными. В моде - простая по крою, грубая одежда, напоминающая рабочую робу горняка или дровосека.

  • 2

    Наиболее яркие черты стиля

    Стиль канадского лесоруба - отличная база, на которой можно строить практически любой гардероб. Парней, одевающихся в таком стиле, называют "ламберсексуалами". Желающим примерить на себя этот образ придётся обзавестись несколькими характерными вещами.

    Клетчатая фланелевая рубашка

    Носится навыпуск. Наиболее выразительная примета стиля дровосека. Популярное сочетание цветов - чёрный + красный.

  • 3

    Простая белая/серая/чёрная футболка без надписей

    Надевается под клетчатую рубашку.

  • 4

    Толстый шерстяной свитер грубой вязки

    В идеале - хенд мейд и с высоким воротом под горло. Зимой в горах незаменим. Может быть однотонным либо украшенным оленями, вигвамами и другими узорами "в народном стиле".

  • 5

    Жилет

    Приемлемы 2 варианта: дутый и твидовый. Первый напоминает пуховик без рукавов. Надевается поверх клетчатой рубахи в холодное время года. Второй имитирует старый, изрядно поношенный жилет, доставшийся от дедушки в наследство.

  • 6

    Прямые тёмно-синие джинсы

    Штанина должна быть одинаковой по всей длине. Желательно наличие накладных карманов. Если джинсы надеваются в паре с грубыми ботинками, штанины следует небрежно подвернуть.

  • 7

    Джинсовая куртка в тон брюкам

    Тотал деним ламберсексуалами приветствуется. Или скажем: мужики с бородой любят одеваться в джинсовую одежду. Потертую, грубую, синего или черного цвета.

  • 8

    Брюки-карго

    Цвет хаки и много-много карманов - то, что надо!

  • 9

    Грубые ботинки на шнуровке

    Толстая подошва обязательна, укреплённый носок - желателен. За неимением настоящих ботинок для лесорубов можно довольствоваться “тимберлендами”.

  • 10

    Кеды

    Кеды - самое оно! Только не покупай совсем уж на тонкой и плоской подошве - не удобно долго ходить.

  • 11

    Шапка-ушанка

    Колоритная деталь для лютой зимы. И тепло, и стильно. Уши лучше делать опущенными. Понятые уши на огромной меховой шапке - это скорее Siberian and Ural Style.

  • 12

    Маленькая вязаная шапочка с подвёрнутыми краями

    Эту деталь гардероба можно носить круглый год. Не ради тепла. Ради крутости и брутальности.

    Всю перечисленную красоту крайне рекомендуется дополнить окладистой бородищей и усами. Растительность на лице можно выкрасить в термоядерно-каштановый, огненно-рыжий или чёрный (смотря что гармонирует с волосами на голове).

Прически 2019: современные стрижки знаменитых мужчин на осень (Фото)

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