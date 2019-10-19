Самые роскошные платья за истopию награждения премии "Оскар" (Фото)

1 Эммa Стoyн от Givenchy, 2017 год Это обычное платье Рикаpдо Тиски для Givenchy оказалось очень выигрышным на Оскаре 2017 года во всеx отношениях. Тогда Эмма Стоун не только получила награду за лучшую женскую роль, но и ее платье появилось в списке лучших в интернете.

2 Тараджи П.Хенсон в гламурном платье от Alberta Ferretti, 2017 год Тараджи П.Хенсон знает, как ошеломить всех окружающих, особенно в знойном и бархатном платье с открытыми плечами от мастера Альберта Ферретти.

3 Алисия Викандер в королевском платье Louis Vuitton, 2016 год Этот прием стар как мир: актриса надевает наряд, который напоминает платье принцессы из Диснея, а затем ее все время только будут сравнивать со сказочным образом… никакой индивидуальности. Но как можно смотреть на милое бледно-желтое платье Алисии Викандер от Луи Виттон на Оскаре 2016 года и не вспомнить Белль из "Красавицы и чудовище"?

4 Кейт Бланшет в покрытом цветами Armani Privé, 2016 год Вечерние наряды в цветочном образе появлялись не раз на красной дорожке церемонии, но Кейт Бланшет удалось привнести что-то новое в этот образ в прекрасном платье от Армани на церемонии 2016 года.

5 Джулиана Мур в переливающемся платье от Chanel, 2015 год Есть одна вещь, которая заставит вас влюбиться в великолепное одеяние Джулианы Мур от Шанель, представленное ею в 2015 году - это особая скрупулезность и сложность его деталей. По данным журнала People, на его создание ушло 927 часов.

6 Виола Дэвис в розовом платье от Zac Posen, 2015 год Зак Позен знает, как произвести нужное впечатление на красной ковровой дорожке. Платье, которое он создал для Виолы Дэвис в 2015 году, безусловно, произвело фурор.

7 Люпита Нионго в голубом платье от Prada, 2014 год Люпита Нионго получила свой первый Оскар в простом, но чрезвычайно элегантном голубом платье от Prada в 2014 году. И по сей день, это творение называют одним из лучших, когда-либо появлявшихся на церемонии.

8 Дженнифер Лоуренс в элегантном платье от Dior, 2014 год Дженнифер Лоуренс примеряла много платьев от Dior (в том числе красных) за эти годы, но это фото на фоне статуэтки на церемонии 2014 года одно из самых запоминающихся.

9 Гвинет Пэлтроу в белом платье от Tom Ford, 2013 год Давайте будем честны с самими собой. Актриса и основатель Goop в одночасье разбила все стандарты красоты красной дорожки, когда-либо существовавшие, в довольно нестандартном платье от Tom Ford. Конечно, мы не можем пропустить это творение в нашем списке.

10 Анджелина Джоли в платье с разрезом от Versace, 2012 год Благодаря этому платью Анджелина Джоли смогла встать в эту позу (рука на бедре и выставленная нога), после чего ее правая нога получила собственный аккаунт в твиттере и зажила собственной жизнью. Она вдохновила пользователей на миллионы мемов и комментариев.

11 Гвинет Пэлтроу в золотом платье от Calvin Klein, 2011 год Вся сверкающая, как сама статуэтка Оскар, Гвинет Пэлтроу в длинном до пола платье от Calvin Klein просто как магнит притягивает к себе взгляды. Непринужденный минималистичный образ вечернего наряда удивительно гармонично дополняет гибкие формы актрисы.

12 Мила Кунис в платье из нежного кружева от Elie Saab, 2011 год Для своего звездного часа Мила Кунис выбрала в 2011 году эффектное и элегантное платье в кружевном исполнении, которое смогло произвести нужное впечатление.

13 Дженнифеp Лoпес в воздyшном плaтье от Armani, 2010 год Особый метод скручивания материала в традиционном платье для Дженнифер Лопес создало совершенно неповторимый образ, который как будто соединил две эпоxи, а переливающийся материал придает ему неповторимый блеск.

14 Энн Хэтэуэй в белоснежном наряде от Armani, 2009 год Существуют не так много женщин, которые могли бы выделиться из толпы в простом платье без бретелек, конечно, если это не день свадьбы. Учитесь у Энн Хэтэуэй, милые дамы! Даже небольшой блеск имеет большое значение в образе.

15 Киpстен Дaнст в платье с перьями oт Chanel, 2007 год Для 79-ой ежегодной премии Оскар Кирстен Данст выбрала платье с голyбым трикотажем и вышивкой из коллекции "весна - лето 2007" от Chanel. Пройдя грань между веселым подростком и зрелой женщиной, актриса окончательно оставила в прошлом образ взбалмошной девчонки.