Скачать
Суббота, 19.10.2019
Скалецкая рассказала, когда система трансплантации станет возможной в Украине
Скалецкая рассказала, когда система трансплантации станет возможной в Украине
Осенняя жара в Украине надолго: чего ожидать с понедельника
Осенняя жара в Украине надолго: чего ожидать с понедельника
Назван следующий соперник Гвоздика
Назван следующий соперник Гвоздика
"Ураганное землетрясение": впервые зафиксировано новое природное явление
"Ураганное землетрясение": зафиксировано новое явление

Прически 2019: стильные осенние прически с челкой (Фото)

Смотрите фото (7)
Прически 2019: стильные осенние прически с челкой (Фото)
14:52 Сегодня Телеграф Фото: ivona.bigmir.net

Новости шоу бизнеса:Сегодня предлагаем Вам лучшие идеи причесок с челкой на осень 2019.

  • 1

    Мы подобрали лучшие прически с челками в зависимости от длины твоих волос, формы лица или просто трендовые варианты этого сезона, которые могут вдохновить на смену надоевшего имиджа.

  • 2

    Удлиненная челка.

    Именно этот вид челки будет на пике популярности в 2019-2020 году. Удлиненная челка самая универсальная в сравнении с другими видами челки, к тому же она имеет довольно много вариаций (густая, филированная, ровная, косая, с ровным или косым пробором).

  • 3

    Прямая ровная челка.

    Такая челка идеально подходит для обладательниц прямых волос, но для такой челки необходимо иметь здоровые, густые волосы, потому что для тонких редких волос эта челка не подходит. Это же и касается вьющихся и кудрявых волос.

  • 4

    Косая челка.

    Этот вид челки подходит для всех типов волос и форм лица. Она гармонично смотрится как на длинных волосах так и на коротких, с такой челкой можно скорректировать практически любой тип лица. Косая челка подходит также вьющимся волосам, просто нужно подобрать наиболее подходящий угол среза и длину челки.

  • 5

    Короткая челка.

    Довольно смелое решение для девушек, короткая челка хорошо сочетается с классическим каре. Такой вид челки выглядит необычно, экстравагантно, поэтому внимания окружающих не получится избежать.

  • 6

    Выбирая вид челки, исходите не только из модных тенденций, но и от структуры волос и особенно от формы лица.

Календарь стрижки и красоты на октябрь 2019 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Челка, стрижки с челкой, мода 2019, Осенние прически, прически 2019, Стрижки 2019, Осень 2019, Прически с челкой, Прически осень 2019, Прически осень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
02 Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
03 Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
04 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
05 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Националисты в Киеве требуют Гладковскому наказания (Видео)
Националисты в Киеве требуют Гладковскому наказания (Видео)
Население Украины: сколько людей проживает в стране
Население Украины: сколько людей проживает в стране
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Меган Маркл чуть не заплакала во время короткого интервью (Видео)
Меган Маркл чуть не заплакала во время короткого интервью (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь