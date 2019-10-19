Прически 2019: стильные осенние прически с челкой (Фото)

1 Мы подобрали лучшие прически с челками в зависимости от длины твоих волос, формы лица или просто трендовые варианты этого сезона, которые могут вдохновить на смену надоевшего имиджа.

2 Удлиненная челка. Именно этот вид челки будет на пике популярности в 2019-2020 году. Удлиненная челка самая универсальная в сравнении с другими видами челки, к тому же она имеет довольно много вариаций (густая, филированная, ровная, косая, с ровным или косым пробором).

3 Прямая ровная челка. Такая челка идеально подходит для обладательниц прямых волос, но для такой челки необходимо иметь здоровые, густые волосы, потому что для тонких редких волос эта челка не подходит. Это же и касается вьющихся и кудрявых волос.

4 Косая челка. Этот вид челки подходит для всех типов волос и форм лица. Она гармонично смотрится как на длинных волосах так и на коротких, с такой челкой можно скорректировать практически любой тип лица. Косая челка подходит также вьющимся волосам, просто нужно подобрать наиболее подходящий угол среза и длину челки.

5 Короткая челка. Довольно смелое решение для девушек, короткая челка хорошо сочетается с классическим каре. Такой вид челки выглядит необычно, экстравагантно, поэтому внимания окружающих не получится избежать.