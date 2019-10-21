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Маникюр 2019: красивый деловой дизайн на осень (Фото)

Смотрите фото (7)
Маникюр 2019: красивый деловой дизайн на осень (Фото)
11:43 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Стильный деловой маникюр для бизнес-леди на каждый день.

  • 1

    Если вы работаете в офисе, предлагаем вам самые стильные тренды строгого делового маникюра 2019-го года, который позволит чувствовать себя богиней красоты.

  • 2

    В 2019-м году в моде минимализм, который следует разбавить неброскими элегантными деталями.

  • 3

    Помните про аккуратность. Именно она является одним из самых важных принципов стиля деловой женщины.

  • 4

    Отдавайте предпочтение нейтральным классическим тонам. На таких ногтях даже яркий дизайн будет смотреться выдержано и строго.

  • 5

    Никто не запрещает вам экспериментировать со стилем. Вы можете выбрать также глубокий насыщенный цвет, который выглядит очень дорого.

  • 6

    Следите за формой ногтей. Чем длиннее ногтевая пластина, тем проще должен быть маникюр.

Маникюр 2019: новый тренд эффектного проволочного нейл-арта (Фото)

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Все по теме:

Осенний маникюр, маникюр 2019, мода 2019, маникюр на осень, Деловой маникюр, Офисный маникюр.
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