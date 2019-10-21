Маникюр 2019: красивый деловой дизайн на осень (Фото)

1 Если вы работаете в офисе, предлагаем вам самые стильные тренды строгого делового маникюра 2019-го года, который позволит чувствовать себя богиней красоты.

2 В 2019-м году в моде минимализм, который следует разбавить неброскими элегантными деталями.

3 Помните про аккуратность. Именно она является одним из самых важных принципов стиля деловой женщины.

4 Отдавайте предпочтение нейтральным классическим тонам. На таких ногтях даже яркий дизайн будет смотреться выдержано и строго.

5 Никто не запрещает вам экспериментировать со стилем. Вы можете выбрать также глубокий насыщенный цвет, который выглядит очень дорого.