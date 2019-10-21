Маникюр 2019: красивый деловой дизайн на осень (Фото)

Если вы работаете в офисе, предлагаем вам самые стильные тренды строгого делового маникюра 2019-го года, который позволит чувствовать себя богиней красоты.
В 2019-м году в моде минимализм, который следует разбавить неброскими элегантными деталями.
Помните про аккуратность. Именно она является одним из самых важных принципов стиля деловой женщины.
Отдавайте предпочтение нейтральным классическим тонам. На таких ногтях даже яркий дизайн будет смотреться выдержано и строго.
Никто не запрещает вам экспериментировать со стилем. Вы можете выбрать также глубокий насыщенный цвет, который выглядит очень дорого.
Следите за формой ногтей. Чем длиннее ногтевая пластина, тем проще должен быть маникюр.