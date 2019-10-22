Модный аксессуар: люксовые наручные часы для мужчин (Фото)

1 1. SEIKO. Может ли Япония быть далеко позади? Этот роскошный часовой бренд был основан в 1881 году в Токио и сохраняет свою функциональность и стиль. Они производят как кварцевые, так и механические часы.

2 2. ROLEX. Предполагается, что это самая известная марка элитных часов.

3 3. AUDEMARS PIGUET. Audemars Piguet был основан в 1875 году швейцарцами Жюлем-Луи Одемарсом и Эдвардом-Огюстом Пиге и до сих пор принадлежит тем семьям-основателям. Выпуская 36 000 часов в год, этот бренд настолько совершенен, что даже Tiffany & Co и Bulgari используют их механизмы.

4 4. VACHERON CONSTANTIN. Основанная в 1755 году в Женеве Жаном-Марком Вахероном, это один из старейших производителей роскошных часов. Теперь это часть Richemont Group. Среди его многих известных владельцев через века Наполеон Бонапарт, Гарри Трумэн.

5 5. ПАТЕК ФИЛИПП. Команда конкурирующих брендов в настоящее время пытается реконструировать всемирно известную сложную механику бренда, которой потребовалось 200 лет и некоторые из лучших умов и навыков для развития. С момента своего основания в 1851 году захватывающая дух механика в сочетании с традиционным дизайном сделала Patek Philippe нарицательным именем в королевской семье, а некоторые известные владельцы - это королева Виктория, Роберт Дауни-младший и Николя Саркози.

6 6. CHOPARD. Хотя он начал свое путешествие в 1860 году с женских часов, сегодня его носят такие знаменитоси, как Колин Ферт.

7 7. КАРТЬЕ. Какая более высокая рекомендация может быть у бренда, чем сам король Эдуард VII в Англии?

8 8. HUBLOT. Начав свою деятельность в 1980 году, Hublot теперь входит в группу LVMH. Они стали известными с выпуском часов Big Bang Red Gold и с тех пор стали фаворитом среди мужчин, особенно в области спорта.

9 9. ОМЕГА. Омега превратила спортивную роскошь в абсолютную науку, и ее можно регулярно видеть в фильмах о Джеймсе Бонде или на запястьях олимпийцев по всему миру. Марка - это не только роскошь, она очень серьезно относится к долговечности.

10 10. TAG HEUER. TAG расшифровывается как "Techniques d’Avant Garde" и напоминает о своей первоначальной тенденции быть авангардистом. Начиная с 1840 года, в настоящее время он более надежен, чем авангард. Его роскошные часы функциональны, очень популярны и предназначены для интенсивного использования. Их долговечность также сделала часы надежным партнером некоторых крупнейших спортивных мероприятий. В настоящее время компания расширилась, чтобы производить мобильные телефоны, очки и аксессуары.

11 11. УЛИСС НАРДИН. Он получил свое название от своих первых клиентов, насчитывающих около пятидесяти военно-морских флотов в 1800-х годах. Теперь это один из лучших брендов часов класса люкс в мире. Их безупречная механика привела к тому, что они были награждены наградами и патентами.

12 12. РОДЖЕР ДЮБУА. Роджер Дюбуа соединил прошлое с настоящим, сочетая сложную швейцарскую механику с авангардным дизайном, когда начал выпускать свои часы в 1995 году. Такие коллекции, как Hommage, стали вечными.

13 13. HYT. Никто не наблюдает за текучестью времени лучше, чем HYT. Они используют периметр светящейся жидкости на циферблате, чтобы отметить ход времени.

14 14. ПАНЕРАЙ. Если вы хотите изысканного итальянского вкуса, добавленного к вашей швейцарской изысканности, Panerai должен быть вашим выбором. Его передовая технология обеспечивает максимальную читаемость под водой или в темноте. В настоящее время он принадлежит Richemont и вносит свой вклад в спортивную роскошь благодаря партнерству с Ferrari.

15 15. BLANCPAIN. Если вы хотите изысканного итальянского вкуса, добавленного к вашей швейцарской изысканности, Panerai должен быть вашим выбором. Его передовая технология обеспечивает максимальную читаемость под водой или в темноте. В настоящее время он принадлежит Richemont и вносит свой вклад в спортивную роскошь благодаря партнерству с Ferrari.

16 16. БРАЙТЛИНГ. За эти годы швейцарские производители часов сделали себя фаворитом среди авиаторов и дайверов.

17 17. IWC SCHAFFHAUSEN. Он был основан в 1856 году американским часовщиком в Швейцарии. IWC расшифровывается как International Watch Company.

18 18. ЗЕНИТ. Хотя, как и большинство швейцарских брендов, они появились в середине 1800-х годов, потребовалось около столетия, чтобы действительно ворваться на сцену роскошных часов. Это было с выпуском "El Primero", который является автоматическим хронографом.

19 19. РИШАР МИЛЛЬ. Вступив в игру в 1999 году, он очень быстро стала крупным брендом класса люкс. Секрет в том, что он создал пространство для себя среди молодежи благодаря своим инновационным и нетрадиционным конструкциям. Tourbillon RM 008 является одной из лучших моделей.

20 20. A. LANGE & SOHNE. Этот немецкий бренд дал жесткую конкуренцию швейцарцам в прошлом веке, чтобы стать одним из лучших технологических достижений. За исключением нескольких экземпляров, выпущенных ограниченным тиражом, каждые часы работают на большом механическом механизме, созданном внутри компании. Большинство корпусов изготовлены из платины или разных сплавов золота.

21 21. BELL & ROSS. Запущенный в 1992 году, он является одним из новичков, но уже вызвал бурю, освоив ниши, такие как их спортивные, высокопрочные часы.