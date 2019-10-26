Культовые свадебные платья из популярных кинокартин (Фото)

1 Трудно отрицать, что свадебные платья красивые. На самом деле, многие из них можно даже считать настоящими произведениями искусства. Есть много незабываемых свадебных платьев из наших любимых фильмов, которые, несомненно, вдохновили многих невест идти к алтарю, выглядя как голливудская звезда. Сара Джессика Паркер - Секс в большом городе. Кэрри Брэдшоу, персонаж, которого Сара Джессика Паркер увековечила в знаменитой серии HBO, попала на большой экран, готовая наконец сказать "да" мистеру Бигу в платье в стиле принцессы с современными штрихами из атласа, разработанными Вивьен Вествуд. Эта одежда напомнила поклонникам сериала, почему главный герой всегда был иконой в мире моды.

2 Джулия Робертс - Сбежавшая Невеста. Трудно выбрать среди различных платьев, которые Джулия Робертс носила в этом фильме, когда она играла Мэгги Карпентер, женщину, которая шла к алтарю не один раз, просто чтобы убежать … пока не прибыл Ричард Гир. В конце фильма Джулия была одета в платье от Amsale Aberra, и она выглядела ангельски.

3 Кейт Хадсон - Война невест. Направиться к алтарю было нелегко для Лив Лернер, которую сыграла Кейт Хадсон, но когда ей наконец удалось это сделать, она выглядела абсолютно красивой. В этом фильме актриса носила платье из тюля Vera Wang с декольте без бретелек в форме сердца, которое придавало платью ангельский оттенок. В фильме мы также увидели Энн Хэтэуэй, одетую как невеста.

4 Дакота Джонсон - На пятьдесят оттенков темнее. В истории, где чувственность была главным героем, свадебное платье не могло разочаровать, и актриса Дакота Джонсон выглядела эффектно во время ее свадьбы с Кристианом Греем. Этот дизайн Monique Lhuillier с вырезом русалка был сделан почти полностью из кружева и раскрывал плечи актрисы, полностью подчеркивая ее силуэт.

5 Николь Кидман - Мулен Руж. Хотя это одна из самых грустных свадеб в мире кино, нельзя отрицать тот факт, что Николь Кидман, сыгравшая Сатин, выглядела потрясающе в этом платье с деталями, напоминающими Индию. Одежда была разработана Кэтрин Мартин, которая работала с Ангусом Страти, творческим умом, стоящим за всеми костюмами этого фильма, которые заставляли нас смеяться, вздыхать и плакать.

6 Кэтрин Хейгл - 27 свадеб. Всегда подружка невесты, никогда не невеста. Эта поговорка описывает Джейн, персонаж, которого сыграла Кэтрин Хейгл в 27 свадьбах. Но когда пришло время готовиться к собственной свадьбе, она мастерски сделала это в этом платье, разработанном в Амсале. Марка создала платье без рукавов с ярко выраженным вырезом, регулировкой по талии и юбкой принцессы, обрамляющей силуэт.

7 Дженнифер Гарнер - Призраки бывших подружек. Эта романтическая комедия дала нам возможность увидеть Дженнифер Гарнер в красивом платье, выбранном Дениз Уингейт, которая отвечала за костюмы в этом фильме.

8 Лили Джеймс - Золушка. Художник по костюмам Сэнди Пауэлл хотела сохранить сказочный стиль для свадьбы Золушки и принца Филиппа, и она сделала это с одним из самых красивых платьев в списке. Модель проста с прозрачными пленками на рукавах и цветочными штрихами, вышитыми на конце огромной юбки. Каждый поклонник этого фильма согласится, что это платье заставит любую женщину почувствовать себя принцессой, как Лили Джеймс.

9 Кристен Стюарт - Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1. Нет ничего лучше, чем носить дизайн Каролины Эрреры, чтобы жениться на любимом вампире, как это сделала Белла, персонаж, которого сыграла Кристен Стюарт. Простое и элегантное платье из шелка, безусловно, останется одним из самых красивых в истории кино. Маленькие штрихи кружева на рукавах и спине очень романтичны, что делает любую невесту изумительной.