Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на острые ногти (Фото)

1 Руки с маникюром на острые ногти выглядят женственно и грациозно.

2 Чем длиннее ногтевая пластина, тем выигрышнее будет выглядеть общий дизайн. Особенно красиво на такой форме смотрится втирка, которая бывает зеркальной, жемчужной, хамелеон, радужной и т.д.

3 Цветовая гамма на длинных острых ногтях допускается абсолютно любая. Яркие оттенки подчеркнут индивидуальность своей обладательницы, более спокойные подойдут для рабочей и повседневной обстановки.

4 Для вечеринок и других праздничных мероприятий можно воспользоваться различными декоративными элементами, которые смогут дополнить и украсить необычный длинный маникюр.

5 Маникюр гель-лаком на острых ногтях – это настоящий холст, на котором можно рисовать все что угодно и даже создавать объемные рисунки.

6 Не менее эффектно будет выглядеть матовый маникюр, причем цвета могут быть светлыми или наоборот яркими и броскими.

7 Дизайн на длинные ногти всегда разнообразен и многогранен. Здесь можно не бояться давать разгон своей безудержной фантазии.

8 Маникюр на острые ногти может быть выполнен в самых разных стилях, от классического френча и минимализма в узорах – до самых настоящих картин на пальцах.

9 Перламутровые оттенки лака отлично дружат с острой формой ногтей, а необычные переливы на них радуют не только свою обладательницу, но и всех вокруг. Зачастую данный маникюр не требует ничего лишнего, а однотонный дизайн отлично смотрится сам по себе.

10 Для выполнения данного дизайна можно использовать не только гель-лаки или обычные лаки с эффектом металлик и фольгу, но и специальные втирки для ногтей, которые также дают роскошный блеск. Разнообразить острые ногти можно с помощью каких-либо деталей с эффектом металлик – например, миниатюрной росписи на нескольких пальцах или цветочной абстракции.

11 Градиент также смотрится очень элегантно и «дорого». Его одинаково хорошо выполнять и в умеренных, и в спокойных, и в ярких, и в контрастных оттенках. Дополнить острые ногти с градиентом можно, хоть он и сам по себе не требует дополнений, но лучше не усердствовать, а отдать предпочтение украшению всего двух пальцев – например, среднего и безымянного.

12 Очень стильно смотрятся острые матовые ногти в моно-исполнении, ведь такой дизайн стал очень популярным. Иногда их разбавляют мелкими камешками.

13 Впрочем, матовый маникюр всегда «любит» небольшие узоры на ногтях и кристаллы, такая тенденция, скорее всего, продержится еще не один год. Очень красиво смотрится и бархатная роспись, которая выполняется с помощью акриловой пудры.

14 По-прежнему популярен и классический французский маникюр. Но острых ногтях он всегда привлекает к себе множество внимания и взглядов.

15 Такой дизайн выбирают для свадеб или торжественных мероприятий. Цветные френчи более актуальны для вечеринок. Причем цвета могут быть абсолютно разными – например, необычные кислотные, неоновые и с обильным блеском.

16 Главная тенденция для заостренных ноготков – оригинальность и яркость. Несомненно, перебарщивать здесь не стоит, но и оставаться в тени также непозволительно.

17 Девушка с острыми ноготками должна сиять, чувствовать себя уверенно и сногсшибательно.