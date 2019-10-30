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Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на острые ногти (Фото)

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Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на острые ногти (Фото)
11:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Если вы желаете визуально удлинить свои пальчики, то ногти с острым кончиком – это то, что вам нужно. Они зрительно вытягивают пальцы и делают их чуть тоньше.

  • 1

    Руки с маникюром на острые ногти выглядят женственно и грациозно.

  • 2

    Чем длиннее ногтевая пластина, тем выигрышнее будет выглядеть общий дизайн. Особенно красиво на такой форме смотрится втирка, которая бывает зеркальной, жемчужной, хамелеон, радужной и т.д.

  • 3

    Цветовая гамма на длинных острых ногтях допускается абсолютно любая. Яркие оттенки подчеркнут индивидуальность своей обладательницы, более спокойные подойдут для рабочей и повседневной обстановки.

  • 4

    Для вечеринок и других праздничных мероприятий можно воспользоваться различными декоративными элементами, которые смогут дополнить и украсить необычный длинный маникюр.

  • 5

    Маникюр гель-лаком на острых ногтях – это настоящий холст, на котором можно рисовать все что угодно и даже создавать объемные рисунки.

  • 6

     Не менее эффектно будет выглядеть матовый маникюр, причем цвета могут быть светлыми или наоборот яркими и броскими.

  • 7

    Дизайн на длинные ногти всегда разнообразен и многогранен. Здесь можно не бояться давать разгон своей безудержной фантазии.

  • 8

    Маникюр на острые ногти может быть выполнен в самых разных стилях, от классического френча и минимализма в узорах – до самых настоящих картин на пальцах.

  • 9

    Перламутровые оттенки лака отлично дружат с острой формой ногтей, а необычные переливы на них радуют не только свою обладательницу, но и всех вокруг. Зачастую данный маникюр не требует ничего лишнего, а однотонный дизайн отлично смотрится сам по себе.

  • 10

    Для выполнения данного дизайна можно использовать не только гель-лаки или обычные лаки с эффектом металлик и фольгу, но и специальные втирки для ногтей, которые также дают роскошный блеск. Разнообразить острые ногти можно с помощью каких-либо деталей с эффектом металлик – например, миниатюрной росписи на нескольких пальцах или цветочной абстракции.

  • 11

    Градиент также смотрится очень элегантно и «дорого». Его одинаково хорошо выполнять и в умеренных, и в спокойных, и в ярких, и в контрастных оттенках. Дополнить острые ногти с градиентом можно, хоть он и сам по себе не требует дополнений, но лучше не усердствовать, а отдать предпочтение украшению всего двух пальцев – например, среднего и безымянного.

  • 12

    Очень стильно смотрятся острые матовые ногти в моно-исполнении, ведь такой дизайн стал очень популярным. Иногда их разбавляют мелкими камешками.

  • 13

    Впрочем, матовый маникюр всегда «любит» небольшие узоры на ногтях и кристаллы, такая тенденция, скорее всего, продержится еще не один год. Очень красиво смотрится и бархатная роспись, которая выполняется с помощью акриловой пудры.

  • 14

    По-прежнему популярен и классический французский маникюр. Но острых ногтях он всегда привлекает к себе множество внимания и взглядов.

  • 15

    Такой дизайн выбирают для свадеб или торжественных мероприятий. Цветные френчи более актуальны для вечеринок. Причем цвета могут быть абсолютно разными – например, необычные кислотные, неоновые и с обильным блеском.

  • 16

    Главная тенденция для заостренных ноготков – оригинальность и яркость. Несомненно, перебарщивать здесь не стоит, но и оставаться в тени также непозволительно.

  • 17

    Девушка с острыми ноготками должна сиять, чувствовать себя уверенно и сногсшибательно.

  • 18

    Интересный факт – острую форму ногтей предпочитают большинство голливудских звезд.

    Маникюр на острых ногтях отлично дополняет вечерние образы. Даже те девушки, которые привыкли к нюдовым тонам, могут остановить свой выбор на острых ноготках.

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