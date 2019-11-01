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Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра

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Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
10:20 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модный осенний дизайн ногтей 2019-2020 — это ваш шанс быть в этом сезоне на высоте, сочетая стильный маникюр осень с теми или иными вариантами гардероба.

  • 1

    Для тех, кто сейчас ищет свой идеальный вариант, советуем забыть о стереотипах и правилах, и взять во внимание шикарные идеи осеннего маникюра.

  • 2

    Когда на улице сырость, слякоть и никуда не хочется выходить из дома, женщина должна баловать себя маленькими приятными радостями, чтобы не унывать, и даже в плохую погоду выглядеть чудесно.

  • 3

    Осень очень разная и непредсказуемая, а это значит, что таким же может быть и оригинальный осенний маникюр.

  • 4

    Осенний маникюр на 2019 год порадует нас своими яркими и более спокойными красками.

  • 5

    Приятной новостью для любительниц насыщенных оттенков будет то, что модный маникюр осень будет ярким, ведь традиционная палитра — бордовый, красный, желтый, зеленый, коричневый, оранжевый, коралловый и золотистый не утратили своей актуальности и в этом сезоне.

  • 6

    В моде будут разные техники нанесения, а также различный декор. Благодаря большому количеству идей, вы всегда сможете подобрать лучший для вас вариант, который будет модным на весь осенний сезон 2019 года. 

  • 7

    Осенний маникюр шеллак выглядит гармонично с удачно подобранным выбранным загадочным орнаментом, а также с листьями различных цветов. Базой может выступать как лак оранжевого, красного, так и коричневого оттенка.

  • 8

    Богатый, представительный изумрудный цвет поражает своей глубиной.

  • 9

    Он всегда смотрится роскошно, даже если представлен в различных техниках нанесения. Более спокойный и стандартный выбор – это изумрудный маникюр в глянцевом исполнении.

  • 10

    Изумрудный цвет можно сочетать с белым, черным, серебряным, золотым и салатовым цветом.

  • 11

    Модный маникюр осень несет яркость, непредсказуемость, поэтому можно немного пофантазировать, затем создать нечто особенное и захватывающее.

  • 12

     Короткий осенний дизайн ногтей — это не только красиво, но и очень практично.

  • 13

    Черный, насыщенный красный, лиловый, бордовый, винный, изумрудный, кофейный маникюр осень в однотонном варианте — это всегда стильно и сдержанно.

  • 14

    Листопад, пестрые краски, осенние метаморфозы в природе также можно перенести на ваш осенний маникюр 2019-2020 на каждый день, смоделировав изумительную нейл-арт композицию.

  • 15

    Особо популярным сегодня является осенний маникюр с кленовыми листьями разных размеров и цветовых вариаций. Наиболее интересен золотистый кленовый листочек на темном фоне, к примеру, красном, бордо, изумрудном, черном.

  • 16

    Кстати, повседневный маникюр осень 2019-2020, где однотонное исполнение сочетается с оригинальной идеей оформления одного или двух ноготков на руке сейчас в тренде, поэтому, делайте модный маникюр осень в таком решении — не ошибетесь.

  • 17

    Вы даже не представляете, как красиво можно сочетать стразы, глиттер, втирки, моделирующие разные поверхности, и осенние мотивы, переданные узорами и орнаментами в одном нейл-арте.

  • 18

    Непревзойденные фото новинки осеннего маникюра, которые вы увидите в нашем обзоре, демонстрируют осенний маникюр, создающий отличное осеннее настроение для женщин, умеющих радоваться даже плохой погоде.

Маникюр осень 2019: потрясающие идеи на миндальную форму ноготков (Фото)

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