Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра

1 Для тех, кто сейчас ищет свой идеальный вариант, советуем забыть о стереотипах и правилах, и взять во внимание шикарные идеи осеннего маникюра.

2 Когда на улице сырость, слякоть и никуда не хочется выходить из дома, женщина должна баловать себя маленькими приятными радостями, чтобы не унывать, и даже в плохую погоду выглядеть чудесно.

3 Осень очень разная и непредсказуемая, а это значит, что таким же может быть и оригинальный осенний маникюр.

4 Осенний маникюр на 2019 год порадует нас своими яркими и более спокойными красками.

5 Приятной новостью для любительниц насыщенных оттенков будет то, что модный маникюр осень будет ярким, ведь традиционная палитра — бордовый, красный, желтый, зеленый, коричневый, оранжевый, коралловый и золотистый не утратили своей актуальности и в этом сезоне.

6 В моде будут разные техники нанесения, а также различный декор. Благодаря большому количеству идей, вы всегда сможете подобрать лучший для вас вариант, который будет модным на весь осенний сезон 2019 года.

7 Осенний маникюр шеллак выглядит гармонично с удачно подобранным выбранным загадочным орнаментом, а также с листьями различных цветов. Базой может выступать как лак оранжевого, красного, так и коричневого оттенка.

8 Богатый, представительный изумрудный цвет поражает своей глубиной.

9 Он всегда смотрится роскошно, даже если представлен в различных техниках нанесения. Более спокойный и стандартный выбор – это изумрудный маникюр в глянцевом исполнении.

10 Изумрудный цвет можно сочетать с белым, черным, серебряным, золотым и салатовым цветом.

11 Модный маникюр осень несет яркость, непредсказуемость, поэтому можно немного пофантазировать, затем создать нечто особенное и захватывающее.

12 Короткий осенний дизайн ногтей — это не только красиво, но и очень практично.

13 Черный, насыщенный красный, лиловый, бордовый, винный, изумрудный, кофейный маникюр осень в однотонном варианте — это всегда стильно и сдержанно.

14 Листопад, пестрые краски, осенние метаморфозы в природе также можно перенести на ваш осенний маникюр 2019-2020 на каждый день, смоделировав изумительную нейл-арт композицию.

15 Особо популярным сегодня является осенний маникюр с кленовыми листьями разных размеров и цветовых вариаций. Наиболее интересен золотистый кленовый листочек на темном фоне, к примеру, красном, бордо, изумрудном, черном.

16 Кстати, повседневный маникюр осень 2019-2020, где однотонное исполнение сочетается с оригинальной идеей оформления одного или двух ноготков на руке сейчас в тренде, поэтому, делайте модный маникюр осень в таком решении — не ошибетесь.

17 Вы даже не представляете, как красиво можно сочетать стразы, глиттер, втирки, моделирующие разные поверхности, и осенние мотивы, переданные узорами и орнаментами в одном нейл-арте.