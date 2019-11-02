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Маникюр 2019: интересные идеи модного дизайна маникюра с надписями

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Маникюр 2019: интересные идеи модного дизайна маникюра с надписями
09:58 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В этот раз предлагаем вам подборку идей маникюра с мотивационными надписями.

  • 1

    Возьмем пример стильного маникюра с фольгой и наклейками. Покрываем ноготь гель-лаком любого оттенка или камуфлирующей базой. Сушим покрытие. На липкий слой прикладываем фольгу и делаем оттиск. Кладем наклейку на влажную салфетку или опускаем на секунду в воду, снимаем с подложки и крепим в центр ногтя. Покрываем дизайн глянцевым или матовым топом.

  • 2

    В моде любые надписи на ногтях: скромные и вызывающие, лаконичные и пространные, оформленные в ярких или нейтральных тонах, написанные по-английски и по-русски. Говорить о глобальных тенденциях в этой области нейл-дизайна не приходится, но несколько микротрендов выделить все-таки можно.

  • 3

    Логомания

    С этого тренда началась популярность надписей на ногтях, и два года спустя он по-прежнему в силе. Лояльность маркам таким образом выражают в основном поклонницы брендов категории люкс, но это условие далеко не обязательное. Если хотите выделиться, поддерживайте своим маникюром независимые бренды одежды, которые нуждаются в рекламе больше фешен-гигантов.

  • 4

    Газетный маникюр

    Цитируйте любимые произведения целыми абзацами! Чтобы создать модный образ с абстрактными фрагментами текста, купите специальные наклейки или слайдеры. А если хотите украсить ногти важными для вас строчками, придется пожертвовать книгой или газетой. Вырежьте нужный фрагмент, поместите бумагу на 20–30 секунд в спиртовой раствор, а затем приложите ее к ногтю — типографская краска отпечатается на ногтевой пластине. Чтобы добиться максимального сходства с листком газеты или книги, в качестве фона используйте белый или бледно-желтый лак.

  • 5

    Маникюр с надписями на русском языке

    Вдохновляющие и мотивирующие лозунги будут поднимать настроение и вам, и окружающим. "Счастье есть", "Выходи за рамки", "Мечты сбываются", "Все получится" — вот только несколько вариантов, которые точно не испортят маникюр.

  • 6

    Признание в любви с помощью маникюра?

    Совет: чтобы надпись хорошо читалась, выбирайте емкие и короткие фразы. Либо разделите предложение на несколько частей и разместите каждую на отдельном ногте. "Чудеса там, где в них верят", — прекрасный слоган, но на примере ниже его довольно сложно прочесть. 

  • 7

    Дизайн ногтей с надписями на английском языке

    Имя любимого человека (или бренда), приветствие незнакомцам или политическое высказывание (girl power!) — маникюр с надписью на английском может быть и невинным, и провокационным. Используйте ходовые фразы или цитаты, чтобы донести свою мысль до максимально большего числа людей. Либо оставляйте на ногтях послания только тем, кто действительно хорошо говорит по-английски.

Маникюр 2019: осенний мраморный дизайн ногтей (Фото)

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