Маникюр 2019: интересные идеи модного дизайна маникюра с надписями

1 Возьмем пример стильного маникюра с фольгой и наклейками. Покрываем ноготь гель-лаком любого оттенка или камуфлирующей базой. Сушим покрытие. На липкий слой прикладываем фольгу и делаем оттиск. Кладем наклейку на влажную салфетку или опускаем на секунду в воду, снимаем с подложки и крепим в центр ногтя. Покрываем дизайн глянцевым или матовым топом.

2 В моде любые надписи на ногтях: скромные и вызывающие, лаконичные и пространные, оформленные в ярких или нейтральных тонах, написанные по-английски и по-русски. Говорить о глобальных тенденциях в этой области нейл-дизайна не приходится, но несколько микротрендов выделить все-таки можно.

3 Логомания С этого тренда началась популярность надписей на ногтях, и два года спустя он по-прежнему в силе. Лояльность маркам таким образом выражают в основном поклонницы брендов категории люкс, но это условие далеко не обязательное. Если хотите выделиться, поддерживайте своим маникюром независимые бренды одежды, которые нуждаются в рекламе больше фешен-гигантов.

4 Газетный маникюр Цитируйте любимые произведения целыми абзацами! Чтобы создать модный образ с абстрактными фрагментами текста, купите специальные наклейки или слайдеры. А если хотите украсить ногти важными для вас строчками, придется пожертвовать книгой или газетой. Вырежьте нужный фрагмент, поместите бумагу на 20–30 секунд в спиртовой раствор, а затем приложите ее к ногтю — типографская краска отпечатается на ногтевой пластине. Чтобы добиться максимального сходства с листком газеты или книги, в качестве фона используйте белый или бледно-желтый лак.

5 Маникюр с надписями на русском языке Вдохновляющие и мотивирующие лозунги будут поднимать настроение и вам, и окружающим. "Счастье есть", "Выходи за рамки", "Мечты сбываются", "Все получится" — вот только несколько вариантов, которые точно не испортят маникюр.

6 Признание в любви с помощью маникюра? Совет: чтобы надпись хорошо читалась, выбирайте емкие и короткие фразы. Либо разделите предложение на несколько частей и разместите каждую на отдельном ногте. "Чудеса там, где в них верят", — прекрасный слоган, но на примере ниже его довольно сложно прочесть.