Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Маникюр 2019: "теплые свитерки" для ноготков - идеи вязаного дизайна (Фото)

Смотрите фото (17)
Маникюр 2019: "теплые свитерки" для ноготков - идеи вязаного дизайна (Фото)
16:59 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Этот маникюр очень нежный и милый, его часто дополняют снежинками, мишками Тедди и другими рисунками.

  • 1

    Вязаным называется объёмный рисунок, выполненный на ноготках в виде вязки шерстяного свитера: ромбиков, косичек, шишек и пр.

  • 2

    Наиболее актуален он зимой и поздней осенью. Этот узор здорово смотрится на ногтях любой длины и формы.

  • 3

    Дизайн “свитер” чаще всего выполняется в пастельных тонах и схож со стилем nude. Хотя в последнее время стал популярен комбинированный маникюр, где в дизайне смешиваются самые различные комбинации оттенков.

  • 4

    Также часто используют модную сейчас градиентную технику с присыпкой мелкой акриловой пудрой.

  • 5

    Если вы – любительница разнообразных дизайнерских штучек и вам нравится украшать свои ногти необычными узорами, присмотритесь к вязаному маникюру.

  • 6

    Он смотрится очень стильно и современно, особенно вкупе с соответствующей одеждой. «Вязку» можно выполнять не на всех пальчиках, а только на двух, как правило, выбирают средний и безымянный.

  • 7

    Хотя этот узор и является объёмным, он не цепляется за одежду, редко скалывается и не утяжеляет ногтевую пластину, что свидетельствует в его пользу.

  • 8

    Пожалуй самым популярным дизайном среди “вязаных” можно назвать маникюр с песком или мелкой пудрой. Подобный вариант оформления ногтей выглядит более плюшевым, нежным и натуральным.

  • 9

    Вариантов нанесения рисунка может быть масса. Орнамент наносят в виде косички, штрихов, точек и т.д.

  • 10

    Милые мишки Тедди – это еще один вариант рисунка, который часто встречается в комбинации с вязаным маникюром.

  • 11

    Лучше всего выполнять вязаный маникюр: Используйте нежные пастельные оттенки, на тёмном фоне узор потеряется.

  • 12

    Совершенно не обязательно наносить один и тот же рисунок на все ноготки – вы можете украсить их разными вязаными орнаментами;

  • 13

    Также не возбраняется накрасить ноготки гель-лаками разного оттенка, главное требование – их гармоничное сочетание друг с другом;

  • 14

    Очень красиво смотрится вязаный маникюр на матовой поверхности.

  • 15

    Он любим женщинами за свой "уютный" внешний вид, возможность разнообразить повседневный образ при помощи интересного и ненавязчивого дизайна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Осенний маникюр, Маникюр осень, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Вязаный маникюр, Маникюр "свитер", Идеи осеннего маникюра, Осень 2019, Осенний маникюр 2019, Маникюр осень 2019, Идеи осеннего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
04 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
05 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь