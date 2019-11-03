Маникюр 2019: "теплые свитерки" для ноготков - идеи вязаного дизайна (Фото)

1 Вязаным называется объёмный рисунок, выполненный на ноготках в виде вязки шерстяного свитера: ромбиков, косичек, шишек и пр.

2 Наиболее актуален он зимой и поздней осенью. Этот узор здорово смотрится на ногтях любой длины и формы.

3 Дизайн “свитер” чаще всего выполняется в пастельных тонах и схож со стилем nude. Хотя в последнее время стал популярен комбинированный маникюр, где в дизайне смешиваются самые различные комбинации оттенков.

4 Также часто используют модную сейчас градиентную технику с присыпкой мелкой акриловой пудрой.

5 Если вы – любительница разнообразных дизайнерских штучек и вам нравится украшать свои ногти необычными узорами, присмотритесь к вязаному маникюру.

6 Он смотрится очень стильно и современно, особенно вкупе с соответствующей одеждой. «Вязку» можно выполнять не на всех пальчиках, а только на двух, как правило, выбирают средний и безымянный.

7 Хотя этот узор и является объёмным, он не цепляется за одежду, редко скалывается и не утяжеляет ногтевую пластину, что свидетельствует в его пользу.

8 Пожалуй самым популярным дизайном среди “вязаных” можно назвать маникюр с песком или мелкой пудрой. Подобный вариант оформления ногтей выглядит более плюшевым, нежным и натуральным.

9 Вариантов нанесения рисунка может быть масса. Орнамент наносят в виде косички, штрихов, точек и т.д.

10 Милые мишки Тедди – это еще один вариант рисунка, который часто встречается в комбинации с вязаным маникюром.

11 Лучше всего выполнять вязаный маникюр: Используйте нежные пастельные оттенки, на тёмном фоне узор потеряется.

12 Совершенно не обязательно наносить один и тот же рисунок на все ноготки – вы можете украсить их разными вязаными орнаментами;

13 Также не возбраняется накрасить ноготки гель-лаками разного оттенка, главное требование – их гармоничное сочетание друг с другом;

14 Очень красиво смотрится вязаный маникюр на матовой поверхности.