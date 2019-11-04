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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 года: когда стоит менять прическу

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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 года: когда стоит менять прическу
15:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха, избежать проблем и неурядиц.

Легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы преуспеть, избежать проблем и невзгод.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на ноябрь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности: 

Новолуние – 26 ноября в 18: 05 часов.

Полнолуние – 12 ноября в 16: 34 часа.

Растущий месяц – 1 – 11, 27 – 30 ноября 2019.

Убывающая луна – с 13 по 25 ноября 2019.

Лунное затмение – нет.

Солнечное затмение – нет.

1 ноября (пятница) – хорошее время для смены имиджа, новая стрижка пойдет вам на пользу

2 ноября (суббота) – стрижка этого дня наделит вас творческой самореализацией и радостью к жизни.

3 ноября (воскресенье) – благоприятный день для стрижки волос и изменения прически. После смены имиджа волос будет быстро расти и не будет сечься.

4 ноября (понедельник) – отложите поход к парикмахеру в этот день. После стрижки у вас может ухудшиться зрение.

5 ноября (вторник) – стрижка в этот день придет на помощь тем, у кого медленно растут волосы. После посещения парикмахера у вас заметно ускорится рост волос.

6 ноября (среда) – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа, чтобы не навлечь беду.

7 ноября (четверг) – неблагоприятный день для стрижки волос. По возможности, стоит воздержаться от мытья головы в этот день, чтобы избежать образования перхоти.

8 ноября (пятница) – от стрижки в этот день лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю.

9 ноября (суббота) – стрижку сегодня не рекомендуется делать, поскольку она может привести к ослаблению иммунной системы.

10 ноября (воскресенье) – поход к парикмахеру в этот день поставит под угрозу ваше физическое и психическое здоровье.

11 ноября (понедельник) – этот день благоприятен для изменения имиджа. Рекомендуется стричь волосы тем, кто нуждается в лечении и укреплении. Впрочем обращайте внимание только на экологические средства, от химических препаратов лучше воздержаться.

12 ноября (вторник) – смена имиджа усилит вашу внутреннюю энергию и красоту.

13 ноября (среда) – стрижка в этот день ускорит рост волос и поможет сделать прическу более объемной.

14 ноября (четверг) – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.

15 ноября (пятница) – стрижка этого дня получится идеальной и улучшит вам настроение.

16 ноября (суббота) – не рекомендуется в этот день посещать парикмахерскую. Сегодня неблагоприятный день для смены имиджа.

17 ноября (воскресенье) – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.

18 ноября – (понедельник) - Благоприятный день для смены имиджа. Подстриженные волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными.

19 ноября (вторник) – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

20 ноября (среда) – лучший период для стрижки волос. Стрижка в этот день поможет вам решить проблемы в бизнесе. Если вы хотите сменить имидж ненадолго и хотите, чтобы к вам быстро вернулась ваша длина – стригите волосы именно в этот день.

21 ноября (четверг) – смена имиджа в этот день принесет успех, обеспечит приток денег и положительных эмоций. Стригите волосы сегодня, если хотите ускорить их рост.

22 ноября (пятница) – нейтральный день для смены имиджа. Стрижка не сделает кардинальных изменений в вашей жизни.

23 ноября (суббота) – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь вы можете навлечь в свой бизнес проблемы.

24 ноября (воскресенье) – ваш поход к парикмахеру может негативно сказаться в личной жизни.

25 ноября (понедельник) – астрологи не рекомендуют стричь волосы в этот день, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.

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26 ноября (вторник) – нейтральный день для укорочения волос, впрочем стрижка повысит вашу уверенность в себе.

27 ноября (среда) – удачный день для стрижки. Смена имиджа благополучно повлияет на карьерный рост и ваши взаимоотношения с людьми.

28 ноября (четверг) – стрижка и окрашивание волос сделают вас более успешными и трудолюбивыми.

29 ноября (пятница) - замечательный день для смены имиджа. После стрижки у вас остановится ломкость волос.

30 ноября (суббота) – стрижка в этот день поможет решить материальные вопросы и улучшит состояние вашего здоровья.

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