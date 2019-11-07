Маникюр 2019: стильные идеи дизайна с принтом (Фото)

1 Сегодня дизайн ногтей – это не только необходимая процедура, направленная на получение ухоженных и аккуратных ноготков. Это еще и способ показать окружающим свои стилевые предпочтения и даже свой характер. Выполнить это легко с помощью принтов на ногтях. Нет ничего проще, чем украсить ногти леопардовым принтом, сделать пятна гепарда, далматинца, зебры. Особенно актуальны змеиные принты, которые при профессиональном подходе способны подарить вашему образу непередаваемый шарм и очарование.

2 Принты на ногтях выполняются несколькими способами.

3 Один из самых популярных и красивых – это художественная роспись. Рисунки, созданные таким способом, кардинально отличаются от узоров стемпингом или слайдерами.

4 Они выглядят качественее и изящнее, особенно если располагаются на средних и длинных ноготках.

5 Принты на ногтях также выполняются с помощью набора для стемпинга. Если вы не представляете дизайн ногтей без интересных узоров и принтов, тогда вам он просто необходим.

6 Слайдеры – простой и экономный способ декора ногтей. Слайдеры представляют собой обычные наклейки, но выполнены они на очень тонкой подложке.

7 В дизайне можно использовать как сплошное покрытие ногтей слайдерами, так и вырезать отдельные детали рисунка и использовать их в комбинированном маникюре.

8 Особенно актуальны змеиные принты, которые при профессиональном подходе способны подарить вашему образу непередаваемый шарм и очарование.

9 Анималистический принт на ногтях подчеркивает индивидуальность девушки, ее смелый характер.

10 Создавая узоры с полосами не обязательно использовать ровные линии. Экспериментируйте как душе угодно: выполняйте ломаные линии, комбинируйте их с точками, выполняйте декор на отдельной части ногтя.

11 Сегодня популярность цветочного маникюра не иссякает. Тренд предстоящего сезона – миниатюрные цветы. Особенно прекрасно выглядят ромашки, васильки, пионы, сакура, тюльпаны.

12 Принты на ногтях – простой способ украсить ноготки интересными и оригинальными узорами.

13 Справиться с этой задачей сможет каждая девушка, особенно если речь заходит о слайдерах.

14 Сегодня красивый маникюр с рисунком плотно вкоренился в модный стиль женщин. Женщины могут делать оригинальный маникюр с рисунком не только для особого случая, но и предпочесть красивый маникюр с рисунком на каждый день.

15 Для ногтей разной длины предусмотрен свой оригинальный маникюр с рисунком, который поможет создать потрясающе женственные или мега модные образы.

16 Представить современную леди без дополняющего ее безукоризненный образ модного маникюра на сегодняшний день – немыслимо.

17 Модный маникюр с рисунком может быть женственным и изящным, веселым и непринужденным, интригующим и нетривиальным.