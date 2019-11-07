Скачать
Четверг, 07.11.2019
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Маникюр 2019: идеи осеннего золотого нейларта (Фото)

Смотрите фото (14)
Маникюр 2019: идеи осеннего золотого нейларта (Фото)
17:25 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В этот раз предлагаем вам подборку интересных идей осеннего золотого маникюра 2019.

  • 1

    Золотой маникюр – хит нынешнего сезона. Его можно увидеть среди знаменитостей и на различных модных показах. Идеальный вариант для вечернего выхода.

  • 2

    Золотой маникюр обладает определенной торжественностью и изыском. Различные варианты исполнения позволяют использовать его, как на коротких, так и на длинных ногтях.

  • 3

    Вариантов золотого маникюра (фото можно посмотреть на нашем сайте) множество. Даже классический французский маникюр можно сделать при помощи лака с золотистым оттенком. В этом случае кончики лакируются золотом.

  • 4

    Также золотой маникюр можно сделать при помощи блесток. Такой вариант подойдет девушкам, которые желают "блистать" в прямом смысле этого слова.

  • 5

    Ногти, в оформлении которых задействованы блестки, всегда выглядят по-праздничному.

  • 6

    Сейчас nail-индустрия богата на всевозможный декор для ногтей. Один из вариантов оформления ногтей золотом – использование микробисера или бульонок. Крепятся они с помощью топа.

  • 7

    Золотой маникюр при помощи фольги – это яркий и неординарный способ украсить свои ноготочки. В этом случае применяется специальная фольга, которая может быть: тисненой, листовой, стикеры и термо – фольга.

  • 8

    Золотая втирка - это новый вид ногтевого дизайна, который заключается в нанесении на гель-лак с липким слоем специального металлизированного пигмента.

  • 9

    Сочетание черного с золотом – это истинная роскошь. Такой дизайн ногтей смотрится восхитительно и необычно. Классически черный цвет подчеркивает особый шарм и торжественность золотого оттенка.

  • 10

    Не менее эффектно и помпезно смотрится маникюр красный с золотым. В качестве золота можно использовать блестки, пыль или крэк – покрытие.

  • 11

    Для более строго стиля подойдет маникюр белый с золотым. Технически выполняется, как стандартный френч.

  • 12

    Повседневный маникюр предполагает минимум использования блесток и золотых оттенков. Если же вы хотите украсить свои ногти этим цветом, то используйте его только лишь для оформления, например в качестве узора.

  • 13

    Вечерний маникюр с золотом – это настоящий полет для фантазии. Он позволяет не ограничивать себя ни в чем.

Маникюр 2019: стильные идеи дизайна с принтом (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Осенний маникюр, Маникюр осень, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, золотой маникюр, Идеи осеннего маникюра, Осень 2019, Осенний маникюр 2019, Маникюр осень 2019, Идеи осеннего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь