Маникюр 2019: идеи осеннего золотого нейларта (Фото)

1 Золотой маникюр – хит нынешнего сезона. Его можно увидеть среди знаменитостей и на различных модных показах. Идеальный вариант для вечернего выхода.

2 Золотой маникюр обладает определенной торжественностью и изыском. Различные варианты исполнения позволяют использовать его, как на коротких, так и на длинных ногтях.

3 Вариантов золотого маникюра (фото можно посмотреть на нашем сайте) множество. Даже классический французский маникюр можно сделать при помощи лака с золотистым оттенком. В этом случае кончики лакируются золотом.

4 Также золотой маникюр можно сделать при помощи блесток. Такой вариант подойдет девушкам, которые желают "блистать" в прямом смысле этого слова.

5 Ногти, в оформлении которых задействованы блестки, всегда выглядят по-праздничному.

6 Сейчас nail-индустрия богата на всевозможный декор для ногтей. Один из вариантов оформления ногтей золотом – использование микробисера или бульонок. Крепятся они с помощью топа.

7 Золотой маникюр при помощи фольги – это яркий и неординарный способ украсить свои ноготочки. В этом случае применяется специальная фольга, которая может быть: тисненой, листовой, стикеры и термо – фольга.

8 Золотая втирка - это новый вид ногтевого дизайна, который заключается в нанесении на гель-лак с липким слоем специального металлизированного пигмента.

9 Сочетание черного с золотом – это истинная роскошь. Такой дизайн ногтей смотрится восхитительно и необычно. Классически черный цвет подчеркивает особый шарм и торжественность золотого оттенка.

10 Не менее эффектно и помпезно смотрится маникюр красный с золотым. В качестве золота можно использовать блестки, пыль или крэк – покрытие.

11 Для более строго стиля подойдет маникюр белый с золотым. Технически выполняется, как стандартный френч.

12 Повседневный маникюр предполагает минимум использования блесток и золотых оттенков. Если же вы хотите украсить свои ногти этим цветом, то используйте его только лишь для оформления, например в качестве узора.