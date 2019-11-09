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Уроки аристократизма от Кейт Миддлтон: вот почему мы ее любим (Фото)

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Уроки аристократизма от Кейт Миддлтон: вот почему мы ее любим (Фото)
13:11 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Мы попытались разгадать секреты элегантности Кейт Миддлтон и выделили несколько характеристик ее стиля и утонченных манер.

  • 1

    Герцогиню Кембриджскую уже который год по праву называют иконой стиля. Практически все, что с ней связано становится явлением моды и трендом.

    Идеально уложенные волосы

    Хорошая стрижка, идеально чистые волосы, безупречная укладка и тонкий макияж — основа любого стильного образа. Герцогиня предпочитает или распущенные локоны, или прическу. Обратите внимание, что в волосах герцогини не были замечены заколки или крабики — подобные детали удешевляют образ.

  • 2

    Естественность прежде всего

    Кэтрин элегантна и невероятно естественна. Открытая сияющая улыбка, изящные движения и выверенные позы при полном отсутствии даже тени манерности или надменности светской дамы. Этим она покорила британских подданных и миллионы людей во всем мире.

  • 3

    Сесть по-королевски — целое искусство

    Существует два основных положения в которых, согласно протоколу, может сидеть герцогиня — "поза герцогини" и "Кембриджский крест".

    В "позе герцогини" необходимо сесть ровно, поднять подбородок, чтобы он был параллелен полу, колени и пятки следует держать вместе. Руки при этом должны лежать на коленях ладонь в ладонь. Вторая поза называется "Кембриджский крест", её суть заключается в том, что вы слегка наклоняете колени, положив ноги крест-накрест. Колени сомкнуты, лодыжки скрещены. Эта поза визуально удлиняет ноги.

    В обоих положениях расстояние между копчиком и спинкой стула должно быть на ширину куриного яйца, спина прямая и ни в коем случае нельзя облокотиться!

  • 4

    Равно как и есть по-королевски

    Герцогиня всегда кладет приборы, попробовав блюдо три, максимум четыре раза за один подход. А пробуя суп, она зачерпает его ложкой от себя. Есть надо непременно маленькими кусочками, чтобы не приходилось подавать собеседнику знаки "Сейчас дожую и отвечу".

  • 5

    Бокал вина необходимо держать за ножку

    Наливать вино следует только до линии расширения ёмкости. А держать бокал следует за ножку, дабы не давать жидкости нагреваться. Если вы носите помаду, то прикасаться губами нужно всегда в одном и том же месте, чтобы не создавать на стекле "помадное кольцо".

  • 6

    Не забывайте про головные уборы

    Урок, который нам дает герцогиня, — шляпка может стать главной фишкой образа, добавить ему шика и изыска. А еще поможет вдохнуть новую жизнь в поднадоевший гардероб, что особенно важно для женщин, не являющихся частью привилегированных венценосных семей.

  • 7

    Акцент на талии делает силуэт женственным

    Герцогиня практически всегда (за исключением обеих беременностей) подчеркивает талию поясом или ремнем или выбирает приталенные наряды, что выгодно выделяет достоинства ее фигуры и делает силуэт очень женственным.

  • 8

    Элегантное пальто — основа гардероба

    Разнообразные пальто, от летних до демисезонных и зимних, являются своеобразной визитной карточкой Кейт. И герцогиня раз за разом демонстрирует умение создавать незабываемые образы с элегантными классическими пальто.

  • 9

    Беременность стилю не помеха

    Во время своих двух беременностей Кейт продолжала оставаться воплощением самой элегантности, доказывая, что "беременность" и "стиль" вовсе не слова-антонимы. Образы Кейт — наглядное доказательство того, что можно обойтись без традиционной "униформы" будущих мам в виде бесформенных балахонов и оставаться стильной и эффектной на протяжении всей беременности.

  • 10

    Кто сказал, что джинсы — это банально и неженственно?

    У герцогини Кембриджской стоит поучиться искусству носить обычные джинсы, блузы и топы. Она умудряется подбирать очень эффектные сочетания этих простых вещей и подчеркивать достоинства своей фигуры.

  • 11

    Платье из кружева — воплощение женственности

    Здесь без комментариев. Это аксиома. И образы Кэтрин лишь подтверждают это.

  • 12

    Лучшая сумочка — это клатч! И думать над тем, куда деть руки, уже не надо

    Обратите внимание — герцогиня просто неразлучна с клатчами. Во время всех мероприятий Кейт держит свой клатч обеими руками. Она никогда не кладет его на стол или на стул рядом и тем более не держит под мышкой. Чтобы освободить одну руку для рукопожатия, она просто берет сумку в другую руку. Когда нужно сесть, Кейт кладет клатч между спиной и спинкой стула. Положить сумку на колени или на пол рядом — это табу. 

    И нельзя не признать, что сумочки такого плана смотрятся очень стильно, благородно и красят любой образ.

Кейт Миддлтон пришла на открытие благотворительного фонда в элегантном синем платье (Фото)

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская, Герцоги Кембриджские, Королевский тур, Уроки аристократизма.
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