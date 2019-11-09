Уроки аристократизма от Кейт Миддлтон: вот почему мы ее любим (Фото)

Герцогиню Кембриджскую уже который год по праву называют иконой стиля. Практически все, что с ней связано становится явлением моды и трендом.
Идеально уложенные волосы
Хорошая стрижка, идеально чистые волосы, безупречная укладка и тонкий макияж — основа любого стильного образа. Герцогиня предпочитает или распущенные локоны, или прическу. Обратите внимание, что в волосах герцогини не были замечены заколки или крабики — подобные детали удешевляют образ.
Естественность прежде всего
Кэтрин элегантна и невероятно естественна. Открытая сияющая улыбка, изящные движения и выверенные позы при полном отсутствии даже тени манерности или надменности светской дамы. Этим она покорила британских подданных и миллионы людей во всем мире.
Сесть по-королевски — целое искусство
Существует два основных положения в которых, согласно протоколу, может сидеть герцогиня — "поза герцогини" и "Кембриджский крест".
В "позе герцогини" необходимо сесть ровно, поднять подбородок, чтобы он был параллелен полу, колени и пятки следует держать вместе. Руки при этом должны лежать на коленях ладонь в ладонь. Вторая поза называется "Кембриджский крест", её суть заключается в том, что вы слегка наклоняете колени, положив ноги крест-накрест. Колени сомкнуты, лодыжки скрещены. Эта поза визуально удлиняет ноги.
В обоих положениях расстояние между копчиком и спинкой стула должно быть на ширину куриного яйца, спина прямая и ни в коем случае нельзя облокотиться!
Равно как и есть по-королевски
Герцогиня всегда кладет приборы, попробовав блюдо три, максимум четыре раза за один подход. А пробуя суп, она зачерпает его ложкой от себя. Есть надо непременно маленькими кусочками, чтобы не приходилось подавать собеседнику знаки "Сейчас дожую и отвечу".
Бокал вина необходимо держать за ножку
Наливать вино следует только до линии расширения ёмкости. А держать бокал следует за ножку, дабы не давать жидкости нагреваться. Если вы носите помаду, то прикасаться губами нужно всегда в одном и том же месте, чтобы не создавать на стекле "помадное кольцо".
Не забывайте про головные уборы
Урок, который нам дает герцогиня, — шляпка может стать главной фишкой образа, добавить ему шика и изыска. А еще поможет вдохнуть новую жизнь в поднадоевший гардероб, что особенно важно для женщин, не являющихся частью привилегированных венценосных семей.
Акцент на талии делает силуэт женственным
Герцогиня практически всегда (за исключением обеих беременностей) подчеркивает талию поясом или ремнем или выбирает приталенные наряды, что выгодно выделяет достоинства ее фигуры и делает силуэт очень женственным.
Элегантное пальто — основа гардероба
Разнообразные пальто, от летних до демисезонных и зимних, являются своеобразной визитной карточкой Кейт. И герцогиня раз за разом демонстрирует умение создавать незабываемые образы с элегантными классическими пальто.
Беременность стилю не помеха
Во время своих двух беременностей Кейт продолжала оставаться воплощением самой элегантности, доказывая, что "беременность" и "стиль" вовсе не слова-антонимы. Образы Кейт — наглядное доказательство того, что можно обойтись без традиционной "униформы" будущих мам в виде бесформенных балахонов и оставаться стильной и эффектной на протяжении всей беременности.
Кто сказал, что джинсы — это банально и неженственно?
У герцогини Кембриджской стоит поучиться искусству носить обычные джинсы, блузы и топы. Она умудряется подбирать очень эффектные сочетания этих простых вещей и подчеркивать достоинства своей фигуры.
Платье из кружева — воплощение женственности
Здесь без комментариев. Это аксиома. И образы Кэтрин лишь подтверждают это.
Лучшая сумочка — это клатч! И думать над тем, куда деть руки, уже не надо
Обратите внимание — герцогиня просто неразлучна с клатчами. Во время всех мероприятий Кейт держит свой клатч обеими руками. Она никогда не кладет его на стол или на стул рядом и тем более не держит под мышкой. Чтобы освободить одну руку для рукопожатия, она просто берет сумку в другую руку. Когда нужно сесть, Кейт кладет клатч между спиной и спинкой стула. Положить сумку на колени или на пол рядом — это табу.
И нельзя не признать, что сумочки такого плана смотрятся очень стильно, благородно и красят любой образ.