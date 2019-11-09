Уроки аристократизма от Кейт Миддлтон: вот почему мы ее любим (Фото)

1 Герцогиню Кембриджскую уже который год по праву называют иконой стиля. Практически все, что с ней связано становится явлением моды и трендом. Идеально уложенные волосы Хорошая стрижка, идеально чистые волосы, безупречная укладка и тонкий макияж — основа любого стильного образа. Герцогиня предпочитает или распущенные локоны, или прическу. Обратите внимание, что в волосах герцогини не были замечены заколки или крабики — подобные детали удешевляют образ.

2 Естественность прежде всего Кэтрин элегантна и невероятно естественна. Открытая сияющая улыбка, изящные движения и выверенные позы при полном отсутствии даже тени манерности или надменности светской дамы. Этим она покорила британских подданных и миллионы людей во всем мире.

3 Сесть по-королевски — целое искусство Существует два основных положения в которых, согласно протоколу, может сидеть герцогиня — "поза герцогини" и "Кембриджский крест". В "позе герцогини" необходимо сесть ровно, поднять подбородок, чтобы он был параллелен полу, колени и пятки следует держать вместе. Руки при этом должны лежать на коленях ладонь в ладонь. Вторая поза называется "Кембриджский крест", её суть заключается в том, что вы слегка наклоняете колени, положив ноги крест-накрест. Колени сомкнуты, лодыжки скрещены. Эта поза визуально удлиняет ноги. В обоих положениях расстояние между копчиком и спинкой стула должно быть на ширину куриного яйца, спина прямая и ни в коем случае нельзя облокотиться!

4 Равно как и есть по-королевски Герцогиня всегда кладет приборы, попробовав блюдо три, максимум четыре раза за один подход. А пробуя суп, она зачерпает его ложкой от себя. Есть надо непременно маленькими кусочками, чтобы не приходилось подавать собеседнику знаки "Сейчас дожую и отвечу".

5 Бокал вина необходимо держать за ножку Наливать вино следует только до линии расширения ёмкости. А держать бокал следует за ножку, дабы не давать жидкости нагреваться. Если вы носите помаду, то прикасаться губами нужно всегда в одном и том же месте, чтобы не создавать на стекле "помадное кольцо".

6 Не забывайте про головные уборы Урок, который нам дает герцогиня, — шляпка может стать главной фишкой образа, добавить ему шика и изыска. А еще поможет вдохнуть новую жизнь в поднадоевший гардероб, что особенно важно для женщин, не являющихся частью привилегированных венценосных семей.

7 Акцент на талии делает силуэт женственным Герцогиня практически всегда (за исключением обеих беременностей) подчеркивает талию поясом или ремнем или выбирает приталенные наряды, что выгодно выделяет достоинства ее фигуры и делает силуэт очень женственным.

8 Элегантное пальто — основа гардероба Разнообразные пальто, от летних до демисезонных и зимних, являются своеобразной визитной карточкой Кейт. И герцогиня раз за разом демонстрирует умение создавать незабываемые образы с элегантными классическими пальто.

9 Беременность стилю не помеха Во время своих двух беременностей Кейт продолжала оставаться воплощением самой элегантности, доказывая, что "беременность" и "стиль" вовсе не слова-антонимы. Образы Кейт — наглядное доказательство того, что можно обойтись без традиционной "униформы" будущих мам в виде бесформенных балахонов и оставаться стильной и эффектной на протяжении всей беременности.

10 Кто сказал, что джинсы — это банально и неженственно? У герцогини Кембриджской стоит поучиться искусству носить обычные джинсы, блузы и топы. Она умудряется подбирать очень эффектные сочетания этих простых вещей и подчеркивать достоинства своей фигуры.

11 Платье из кружева — воплощение женственности Здесь без комментариев. Это аксиома. И образы Кэтрин лишь подтверждают это.