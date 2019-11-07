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Кейт Миддлтон пришла на открытие благотворительного фонда в элегантном синем платье (Фото)

Кейт Миддлтон пришла на открытие благотворительного фонда в элегантном синем платье (Фото)
16:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Любимые члены монаршей семьи Великобритании появились в центре внимания сегодня, 7 ноября.

Принц Уильям с Кейт Миддлтон прибыли в церковь St Martin-in-the-Fields, чтобы присутствовать на открытии благотворительной организации.

В конце октября стало известно, что 11 ноября герцоги Сассекский и Кембриджский совершат совместный выход впервые за долгое время. Однако королевские супруги неожиданно появились на публике еще за несколько дней до этого. Правда, отдельно.

Так, сегодня, 7 ноября Меган Маркл и принц Гарри почтили память павших в Первой мировой войне, а принц Уильям и Кейт Миддлтон открывают благотворительный фонд National Emergencies Trust в Лондоне.

 
 
 
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Для значимого мероприятия, который проходил в церкви St Martin-in-the-Fields, 37-летняя герцогиня Кембриджская выбрала подходящий наряд. На ней было платье королевского синего цвета от Emilia Wickstead. Добавим, что такой оттенок называют королевским из-за того, что Ее Величество Елизавета II часто отдает предпочтение именно этой цветовой гамме. Со 100% ее гардероба 29% составляют наряды синего и голубого цвета. А Кейт Миддлтон, которая имеет все шансы стать женой короля, берет пример со своей влиятельной родственницы.

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Образ герцогини Кембриджской завершили черные лаковые туфли от Gianvito Rossi и клатч от Aspinal. Также не можем не отметить массивные бриллиантовые серьги с сапфирами, которые красовались в ушах жены принца Уильяма.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская, Герцоги Кембриджские, Королевский тур.
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