Мода 2019: стильные осенние образы с ободком (Фото)

Готовы поспорить, что там вы найдете любые модели. А мы покажем вам, как и с чем их круто сочетать. Итак, начнем с дерзкого образа, который получился таким не только благодаря анималистичному принту пальто, но и яркому ободку. Именно, выбранный такого цвета аксессуар, говорит о том, что девушка в нем на 100% уверена в своем чувстве стиля.
Вариант сочетаний попроще представлен ниже. Ободок, инкрустированный жемчугом, носим с базовыми черными джинсами и белыми футболками. Привлекающий внимание головной аксессуар разбавит обыденность даже самого просто образа.
А вот на фото ниже можно увидеть комбинацию сразу из трех трендов сезона осень-зима 2019-2020. Итак, считаем, кожаные брюки — это раз, пиджак в клетку — это два и, конечно же, ободок — это три. Хотите уметь сочетать стильные вещи также? Так вперед, смело повторяйте.
Ободок в виде переплетенной косички добавит нежности образу, даже если ваш выбор верхней одежды пал на леопардовую шубу.
Шоколадный оттенок ободка отлично будет сочетаться с вашими вещами в темной цветовой гамме. Так что такой цвет к покупке обязателен, так как вам не придется тратить много времени подбирая под него подходящий образ.
Вариант еще проще – это покупка ободка черного цвета. Вот это стопроцентная универсальность сделанного выбора. Комбинируем его с объемными свитерами и добавляем с помощью головного убора изюминку к любому образу.
Ниже на фото представлено еще одно доказательство универсальности черного цвета ободка. Стильный пиджак в клетку, добавляем к нему в компанию, и на работе по стилю вам равных не будет.
Яркие модели стороной обходить не стоит. Если как на первом фото зеленый со змеиным принтом вы пока сочетать не готовы, то есть более простой вариант. Яркий свитер, найдется в гардеробе у каждой из нас. Все, что от вас нужно, так это подобрать ободок в тон. И вот вы уже готовы покорять модные вершины.
Итак, мы разобрали с вами все варианты цветов и фасонов модных в этом сезоне ободков. За вами остается лишь остановить выбор на приглянувшейся модели, приобрести ее и успеть выгулять, пока холода еще не настигли нас окончательно.