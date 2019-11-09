Скачать
Суббота, 09.11.2019
Задержанного в Польше ветерана АТО могут выдать России: консула не пускают
Задержанного в Польше ветерана АТО могут выдать России: консула не пускают
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Украинские футболисты поздравили с Днем украинской письменности и языка (Видео)
"Любіть Україну": футболисты поздравили с праздником (Видео)
Дата выхода 7 части "Паранормального явления" уже известна
Дата выхода 7 части "Паранормального явления" уже известна

Мода 2019: стильные осенние образы с ободком (Фото)

Смотрите фото (9)
Мода 2019: стильные осенние образы с ободком (Фото)
16:10 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:В этом сезоне осень-зима 2019-2020 на вершине модных трендов расположились не только береты и образы в стиле француженок, и не только кепи, но еще и ободки.

  • 1

    Готовы поспорить, что там вы найдете любые модели. А мы покажем вам, как и с чем их круто сочетать. Итак, начнем с дерзкого образа, который получился таким не только благодаря анималистичному принту пальто, но и яркому ободку. Именно, выбранный такого цвета аксессуар, говорит о том, что девушка в нем на 100% уверена в своем чувстве стиля.

  • 2

    Вариант сочетаний попроще представлен ниже. Ободок, инкрустированный жемчугом, носим с базовыми черными джинсами и белыми футболками. Привлекающий внимание головной аксессуар разбавит обыденность даже самого просто образа.

  • 3

    А вот на фото ниже можно увидеть комбинацию сразу из трех трендов сезона осень-зима 2019-2020. Итак, считаем, кожаные брюки — это раз, пиджак в клетку — это два и, конечно же, ободок — это три. Хотите уметь сочетать стильные вещи также? Так вперед, смело повторяйте.

  • 4

    Ободок в виде переплетенной косички добавит нежности образу, даже если ваш выбор верхней одежды пал на леопардовую шубу.

  • 5

    Шоколадный оттенок ободка отлично будет сочетаться с вашими вещами в темной цветовой гамме. Так что такой цвет к покупке обязателен, так как вам не придется тратить много времени подбирая под него подходящий образ.

  • 6

    Вариант еще проще – это покупка ободка черного цвета. Вот это стопроцентная универсальность сделанного выбора. Комбинируем его с объемными свитерами и добавляем с помощью головного убора изюминку к любому образу.

  • 7

    Ниже на фото представлено еще одно доказательство универсальности черного цвета ободка. Стильный пиджак в клетку, добавляем к нему в компанию, и на работе по стилю вам равных не будет.

  • 8

    Яркие модели стороной обходить не стоит. Если как на первом фото зеленый со змеиным принтом вы пока сочетать не готовы, то есть более простой вариант. Яркий свитер, найдется в гардеробе у каждой из нас. Все, что от вас нужно, так это подобрать ободок в тон. И вот вы уже готовы покорять модные вершины.

    Итак, мы разобрали с вами все варианты цветов и фасонов модных в этом сезоне ободков. За вами остается лишь остановить выбор на приглянувшейся модели, приобрести ее и успеть выгулять, пока холода еще не настигли нас окончательно.

Мода 2019: с чем носить джинсы в новом сезоне (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Мода, Стиль, Осень, Образ, Стильные образы, Осенний образ, мода 2019, Осень 2019, Осенний наряд, Ободок, Ободок на волосы, Образ с ободком.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
04 Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
05 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: Разведение войск зимой проводиться не будет
Штаб ООС: Разведение войск зимой проводиться не будет
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
Режиссера Романа Полански снова обвиняют в домогательствах
Режиссера Романа Полански снова обвиняют в домогательствах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь