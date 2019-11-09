Мода 2019: стильные осенние образы с ободком (Фото)

Готовы поспорить, что там вы найдете любые модели. А мы покажем вам, как и с чем их круто сочетать. Итак, начнем с дерзкого образа, который получился таким не только благодаря анималистичному принту пальто, но и яркому ободку. Именно, выбранный такого цвета аксессуар, говорит о том, что девушка в нем на 100% уверена в своем чувстве стиля.

А вот на фото ниже можно увидеть комбинацию сразу из трех трендов сезона осень-зима 2019-2020. Итак, считаем, кожаные брюки — это раз, пиджак в клетку — это два и, конечно же, ободок — это три. Хотите уметь сочетать стильные вещи также? Так вперед, смело повторяйте.

Шоколадный оттенок ободка отлично будет сочетаться с вашими вещами в темной цветовой гамме. Так что такой цвет к покупке обязателен, так как вам не придется тратить много времени подбирая под него подходящий образ.

Вариант еще проще – это покупка ободка черного цвета. Вот это стопроцентная универсальность сделанного выбора. Комбинируем его с объемными свитерами и добавляем с помощью головного убора изюминку к любому образу.

Ниже на фото представлено еще одно доказательство универсальности черного цвета ободка. Стильный пиджак в клетку, добавляем к нему в компанию, и на работе по стилю вам равных не будет.

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Яркие модели стороной обходить не стоит. Если как на первом фото зеленый со змеиным принтом вы пока сочетать не готовы, то есть более простой вариант. Яркий свитер, найдется в гардеробе у каждой из нас. Все, что от вас нужно, так это подобрать ободок в тон. И вот вы уже готовы покорять модные вершины.

Итак, мы разобрали с вами все варианты цветов и фасонов модных в этом сезоне ободков. За вами остается лишь остановить выбор на приглянувшейся модели, приобрести ее и успеть выгулять, пока холода еще не настигли нас окончательно.