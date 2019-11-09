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Суббота, 09.11.2019
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Маникюр 2019: стильный серебряный дизайн (Фото)

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Маникюр 2019: стильный серебряный дизайн (Фото)
17:59 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Предлагаем вам лучшие идеи серебряного маникюра.

  • 1

    Серебряный маникюр ассоциируется у нас с морозной свежестью, чистотой и каким-то внутреннем, просто волшебным блеском.

  • 2

    Серебряный цвет является ахроматическим цветом, который означает решительность и действие. Поэтому его чаще всего выбирают уверенные в себе девушки, которые не боятся оказаться в зоне повышенного внимания.

  • 3

    Серебристый оттенок в меру эффектный, интеллигентный, нескучный и заметный. Дополнив однотонный дизайн полосками зеркального цвета, вы превратите его в стильный и неповторимый нейл-арт.

  • 4

    Глянец

    Сам по себе глянец, это блестящее и красивое покрытие. Оно хорошо подходит для повседневной жизни, а также для торжественных мероприятий. Стоит лишь добавить в глянец немного декора или нарисовать красивый рисунок. В нашем случае вы можете выбрать любой глянцевый лак, либо гель-лак, а один ноготок выделите в серебряном цвете.

  • 5

    Матовый

    Матовое, бархатное покрытие в сочетании с серебром, это одно из самых популярных сочетаний. Матовая текстура и мерцающий серебряный глитер — идеальное сочетание для тех девушек, которые любят успевать все и всегда.

  • 6

    Французский

    Французский маникюр все время модифицируют, добавляя в него что-то новое и красивое. И в данном случае французский маникюр с добавлением серебра, будет смотреться дорого и богато.

  • 7

    Маникюр с серебряными блестками

    Волшебный маникюр легко создать с помощью цветных серебристых блесток. Вы можете выбрать как лак с серебристыми блестками, так и сами блестки, которые будут отлично сверкать на ваших ноготках.

  • 8

    Зеркальная гладь

    Этот серебряный маникюр облетел весь интернет и был у каждой третьей девушки в ленте инстаграма. Это не фольга, не глиттер и даже не хромовый гель-лак. Идеальная поверхность с металлическим блеском создается с помощью специальной мелкой серебряной пудры, которая втирается в цветную подложку.

Маникюр 2019: идеи осеннего золотого нейларта (Фото)

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