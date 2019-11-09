Маникюр 2019: стильный серебряный дизайн (Фото)

1 Серебряный маникюр ассоциируется у нас с морозной свежестью, чистотой и каким-то внутреннем, просто волшебным блеском.

2 Серебряный цвет является ахроматическим цветом, который означает решительность и действие. Поэтому его чаще всего выбирают уверенные в себе девушки, которые не боятся оказаться в зоне повышенного внимания.

3 Серебристый оттенок в меру эффектный, интеллигентный, нескучный и заметный. Дополнив однотонный дизайн полосками зеркального цвета, вы превратите его в стильный и неповторимый нейл-арт.

4 Глянец Сам по себе глянец, это блестящее и красивое покрытие. Оно хорошо подходит для повседневной жизни, а также для торжественных мероприятий. Стоит лишь добавить в глянец немного декора или нарисовать красивый рисунок. В нашем случае вы можете выбрать любой глянцевый лак, либо гель-лак, а один ноготок выделите в серебряном цвете.

5 Матовый Матовое, бархатное покрытие в сочетании с серебром, это одно из самых популярных сочетаний. Матовая текстура и мерцающий серебряный глитер — идеальное сочетание для тех девушек, которые любят успевать все и всегда.

6 Французский Французский маникюр все время модифицируют, добавляя в него что-то новое и красивое. И в данном случае французский маникюр с добавлением серебра, будет смотреться дорого и богато.

7 Маникюр с серебряными блестками Волшебный маникюр легко создать с помощью цветных серебристых блесток. Вы можете выбрать как лак с серебристыми блестками, так и сами блестки, которые будут отлично сверкать на ваших ноготках.