Мода 2019-2020: новые тренды мужской обуви (Фото)

1 Римляне имели уже большее распространение в видах обуви и у них были уже туфли и сандалии. Но именно древние греки первыми начали отличать левый ботинок от правого. Всё менялось и менялось и вот обувь становится практически идеальной. Сейчас много моделей и о самых трендовых новинках и тенденциях в этом обзоре для модников.

2 Об актуальных материалах модной мужской обуви 2019-2020 Самыми популярными материалами в 2019-2020 году будут только типичные натуральные фактуры – это определенно кожа и замша. Для тех, кто не может позволить себе настолько дорогие материалы можно будет посмотреть на высококачественные модели из искусственной кожи.

3 Дизайнеры порадовали своим категорическим "нет" для скучной обуви чёрного и коричневого цвета. Для мужчин предлагают мало того, что натуральные материалы, но ещё и довольно яркие модели. Такое необычное воссоединение классики и ярких элементов заслуживает лидерства в 2019-2020 году.

4 В 2019-2020 году настоящему мужчине просто не обойтись без модных туфель. Год обещает быть привлекательным от кончика носков, на которых будет красоваться идеальная пара туфель.

5 Только для идеала в 2019-2020 году существуют новые правила. Вот какие должны быть модные туфли мужчинам в 2019-2020 году: туфли не должны быть скучными, и избавит их от этого матовая кожа и кожа лакированная, наличие довольно интригующего оттенка; материал замша и применение меха поднимет их в глазах модников ещё выше.

6 Модной новинкой 2019-2020 года для туфель стоит назвать наличие шнуровки. Различные варианты таких моделей будут красоваться на ножках мужчин.

7 А для тех, кто не любит шнуровку год приготовил модели монки – это пары с красивыми ремешками и металлическими элегантными застежками. Вот какие они будут: модели с довольно завышенным подъемом; несколько ремней на обуви; один самодостаточный широкий ремешок.

8 Это не всё что придумали новенького для туфель дизайнеры. Ещё одна модная новинка в такой обуви – это наклепки из металла и эффекты потертостей от времени.

9 Свои позиции не готова уступать и замшевая обувь, хоть её и нельзя назвать практичной. Такой материал требует довольно сложного ухода, но он того стоит. Ведь главное выглядит всегда достойно и дорого.

10 Кроме замши модными нужно считать и кожаные изделия, изделия из нубука, которые будут украшены примечательными элементами декора.

11 Следует отметить и корректировку от спортивного стиля в мужской обуви. Его влияние настолько высоко будет в 2019-2020 году, что даже традиционные пары будут нести в себе нотку "спорта". Такая нотка может быть выражена: полосками, чаще контрастными; необычными яркими вставками.