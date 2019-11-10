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Мода 2019-2020: новые тренды мужской обуви (Фото)

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Мода 2019-2020: новые тренды мужской обуви (Фото)
14:06 Сегодня Телеграф novafashion.ru Фото: novafashion.ru

Новости шоу бизнеса:О самой модной обуви 2019-2020 года для мужчин расскажем в этой статье.

  • 1

    Римляне имели уже большее распространение в видах обуви и у них были уже туфли и сандалии. Но именно древние греки первыми начали отличать левый ботинок от правого. Всё менялось и менялось и вот обувь становится практически идеальной. Сейчас много моделей и о самых трендовых новинках и тенденциях в этом обзоре для модников.

  • 2

    Об актуальных материалах модной мужской обуви 2019-2020 Самыми популярными материалами в 2019-2020 году будут только типичные натуральные фактуры – это определенно кожа и замша. Для тех, кто не может позволить себе настолько дорогие материалы можно будет посмотреть на высококачественные модели из искусственной кожи.

  • 3

    Дизайнеры порадовали своим категорическим "нет" для скучной обуви чёрного и коричневого цвета. Для мужчин предлагают мало того, что натуральные материалы, но ещё и довольно яркие модели. Такое необычное воссоединение классики и ярких элементов заслуживает лидерства в 2019-2020 году.

  • 4

    В 2019-2020 году настоящему мужчине просто не обойтись без модных туфель. Год обещает быть привлекательным от кончика носков, на которых будет красоваться идеальная пара туфель.

  • 5

    Только для идеала в 2019-2020 году существуют новые правила. Вот какие должны быть модные туфли мужчинам в 2019-2020 году: туфли не должны быть скучными, и избавит их от этого матовая кожа и кожа лакированная, наличие довольно интригующего оттенка; материал замша и применение меха поднимет их в глазах модников ещё выше.

  • 6

    Модной новинкой 2019-2020 года для туфель стоит назвать наличие шнуровки. Различные варианты таких моделей будут красоваться на ножках мужчин.

  • 7

    А для тех, кто не любит шнуровку год приготовил модели монки – это пары с красивыми ремешками и металлическими элегантными застежками. Вот какие они будут: модели с довольно завышенным подъемом; несколько ремней на обуви; один самодостаточный широкий ремешок.

  • 8

    Это не всё что придумали новенького для туфель дизайнеры. Ещё одна модная новинка в такой обуви – это наклепки из металла и эффекты потертостей от времени.

  • 9

    Свои позиции не готова уступать и замшевая обувь, хоть её и нельзя назвать практичной. Такой материал требует довольно сложного ухода, но он того стоит. Ведь главное выглядит всегда достойно и дорого.

  • 10

    Кроме замши модными нужно считать и кожаные изделия, изделия из нубука, которые будут украшены примечательными элементами декора.

  • 11

    Следует отметить и корректировку от спортивного стиля в мужской обуви. Его влияние настолько высоко будет в 2019-2020 году, что даже традиционные пары будут нести в себе нотку "спорта". Такая нотка может быть выражена: полосками, чаще контрастными; необычными яркими вставками.

  • 12

    Такой непростой дизайнерский ход готов преобразить формальный ансамбль в ультрасовременный комплект. Ботинки из стиля милитари также будут в тренде в 2019-2020 году. Здесь набирают высоту те модели, которые немного копируют знаменитые всем мартинсы. Вот почему в тренде смогут оказаться и все те мужчины, которые живут в суровом зимнем климате.

Спрячьте подальше: устаревшие тенденции обуви сезона осень-зима 2019/2020

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Обувь, мода 2019, Мужская мода 2019, Мужская обувь 2019.
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