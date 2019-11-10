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Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна осень-зима (Фото)

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Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна осень-зима (Фото)
17:34 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Сезон осень-зима 2019-2020 преподнес много сюрпризов красоткам.

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    Красивый и стильный маникюр - это настоящее украшение женщины. Именно поэтому выбор нового дизайна такой важный и копотливый процесс. Особенно, если время года меняется. Так, например, фруктовый летний маникюр будет смотреться совершенно нелепо в морозное время года. Ведь каждая женщина знает, что главное в стильном образе - это его гармоничность.

    Трендовая форма ногтей осень-зима 2019-2020

    Главным модным трендом этого сезона стала миндалевидная форма ногтей. И уже совсем необязательно, чтобы ногти были короткими, как это было в прошлом сезоне.

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    Модные цвета маникюра осень-зима 2019-2020

    Характерной чертой маникюра холодного времени года станут темные цвета. На пике популярности будут фиолетовый, тёмно-синий, сливовый, бордо, тёмно-зелёный, шоколадный и серый.

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    Зеркальный маникюр

    На вершине модного хит-парада остается зеркальный маникюр. Но в отличии от прошлых сезонов, техника этого маникюра изменилась. Если раньше использовали специальные наклейки, то в этом сезоне нужно воспользоваться зеркальной пудрой, которая наносится на плотный гель.

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    Френч осень-зима 2019-2020

    И конечно же, в этом сезоне не обойтись без классики.

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    Маникюр кошачий глаз

    Великолепный вариант маникюра для вечернего выхода.

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    Лунный маникюр

    Трендовым вариантом такого вида маникюра станет его сочетание с рисунками и стразами.

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    Маникюр омбре

    В новом сезоне актуальным станет переход контрастных оттенков.

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    Маникюр с камифибуками

    Такой маникюр выглядеть очень ярко и красочно. Он непременно сделает вас королевой вечера.

Маникюр 2019: идеи элегантного нюдового дизайна этой осенью (Фото)

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