Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна осень-зима (Фото)

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Красивый и стильный маникюр - это настоящее украшение женщины. Именно поэтому выбор нового дизайна такой важный и копотливый процесс. Особенно, если время года меняется. Так, например, фруктовый летний маникюр будет смотреться совершенно нелепо в морозное время года. Ведь каждая женщина знает, что главное в стильном образе - это его гармоничность.

Трендовая форма ногтей осень-зима 2019-2020

Главным модным трендом этого сезона стала миндалевидная форма ногтей. И уже совсем необязательно, чтобы ногти были короткими, как это было в прошлом сезоне.