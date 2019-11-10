Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна осень-зима (Фото)

Красивый и стильный маникюр - это настоящее украшение женщины. Именно поэтому выбор нового дизайна такой важный и копотливый процесс. Особенно, если время года меняется. Так, например, фруктовый летний маникюр будет смотреться совершенно нелепо в морозное время года. Ведь каждая женщина знает, что главное в стильном образе - это его гармоничность.
Трендовая форма ногтей осень-зима 2019-2020
Главным модным трендом этого сезона стала миндалевидная форма ногтей. И уже совсем необязательно, чтобы ногти были короткими, как это было в прошлом сезоне.
Модные цвета маникюра осень-зима 2019-2020
Характерной чертой маникюра холодного времени года станут темные цвета. На пике популярности будут фиолетовый, тёмно-синий, сливовый, бордо, тёмно-зелёный, шоколадный и серый.
Зеркальный маникюр
На вершине модного хит-парада остается зеркальный маникюр. Но в отличии от прошлых сезонов, техника этого маникюра изменилась. Если раньше использовали специальные наклейки, то в этом сезоне нужно воспользоваться зеркальной пудрой, которая наносится на плотный гель.
Френч осень-зима 2019-2020
И конечно же, в этом сезоне не обойтись без классики.
Маникюр кошачий глаз
Великолепный вариант маникюра для вечернего выхода.
Лунный маникюр
Трендовым вариантом такого вида маникюра станет его сочетание с рисунками и стразами.
Маникюр омбре
В новом сезоне актуальным станет переход контрастных оттенков.
Маникюр с камифибуками
Такой маникюр выглядеть очень ярко и красочно. Он непременно сделает вас королевой вечера.