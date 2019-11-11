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Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году

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Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году
10:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модный маникюр 2019-2020 просто завален смелыми вариантами и необычными решениями нейл-арта.

  • 1

    Модные тенденции в нейл-индустрии постоянно радуют различными новинками, тематика которых может быть максимально противоположна: он пост-модерна, до изысканного барокко.

    Небольшой обзор и фото подборка крутых идей дизайна ногтей помогут вам выбрать самый красивый и модный маникюр 2019-2020, исходя из собственных предпочтений.

  • 2

    Длинные овальные и заостренные ноготочки позволят сделать самый модный маникюр 2019-2020 во всей красе.

  • 3

    Узоры и рисунки на длинных ногтях станут более разнообразными. Такая длина ногтя позволяет в полней мере сочетать разные виды модного маникюра.

  • 4

    Отращивать длинные ногти совсем не обязательно, их можно наростить либо приклеить. Тем кому длинные ногти не подходят по разным причинам, можно оставить привычную длину.

  • 5

    Что касается модной цветовой палитры в маникюре 2019-2020, она по-прежнему диктуется временем года. Актуальность тех или иных оттенков лаков зависит от сезона.

  • 6

    Осенне-зимний модный маникюр 2019-2020 традиционно использует холодные и матовые оттенки. Коричневый, синий, глубокий зеленый, винные оттенки будут как никогда актуальны в этом сезоне.

  • 7

    Кстати, переливающиеся перламутровые оттенки лаков станут одними из самых модных в маникюре 2019-2020.

  • 8

    Модный красный, черный и белый маникюр, похоже, не выйдут из моды никогда, в этом сезоне уж точно.

  • 9

    То же самое касается золотого и серебряного маникюра, «хромированные» ногти пока остаются в тренде.

  • 10

    Не бойтесь экспериментировать с оттенками лаков, модный маникюр в нью-йоркском стиле позволяет делать однотонный маникюр в любимом цвете и выделить один ноготь в совершенно другой оттенок.

  • 11

    Тенденция выделения одного ногтя прижилась и в других видах модного маникюра 2019-2020.

  • 12

    Речь идет о маникюре со стразами и рисунками, французском, лунном, матовом маникюре.

  • 13

    Простой, аккуратный, лаконичный маникюр, подходящий для учебы и работы может быть выполнен в нескольких модных вариантах. В основном это будет модный маникюр 2019-2020 на короткие ноготки.

  • 14

    Однозначно это популярный однотонный маникюр в любимом цвете. Осторожно надо быть с черным и ярко красным маникюром, который на длинных ногтях абсолютно не подходит в качестве повседневного дизайна.

  • 15

    Повседневный модный маникюр с рисунком сильно разнообразен. Художественная роспись, простые геометрические рисунки, узоры, цветочки, этнические мотивы, колор блок, стемпинг и наклейки – все эти техники можно смело опробовать в модном маникюре 2019-2020.

  • 16

    Как же в новом сезоне без традиционного французского и лунного маникюра, твердо стоящих в списке трендов модного маникюра 2019-2020.

  • 17

    Сделать модный маникюр на каждый день своими руками можно с помощью гель лаков с красивыми эффектами.

  • 18

    В поисках красивого вечернего маникюра можно найти самые непредсказуемые и роскошные варианты. Модный маникюр 2019-2020 порадует ноготки шикарным праздничным дизайном ногтей.

Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна осень-зима (Фото)

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