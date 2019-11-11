Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году

Модные тенденции в нейл-индустрии постоянно радуют различными новинками, тематика которых может быть максимально противоположна: он пост-модерна, до изысканного барокко.
Небольшой обзор и фото подборка крутых идей дизайна ногтей помогут вам выбрать самый красивый и модный маникюр 2019-2020, исходя из собственных предпочтений.
Длинные овальные и заостренные ноготочки позволят сделать самый модный маникюр 2019-2020 во всей красе.
Узоры и рисунки на длинных ногтях станут более разнообразными. Такая длина ногтя позволяет в полней мере сочетать разные виды модного маникюра.
Отращивать длинные ногти совсем не обязательно, их можно наростить либо приклеить. Тем кому длинные ногти не подходят по разным причинам, можно оставить привычную длину.
Что касается модной цветовой палитры в маникюре 2019-2020, она по-прежнему диктуется временем года. Актуальность тех или иных оттенков лаков зависит от сезона.
Осенне-зимний модный маникюр 2019-2020 традиционно использует холодные и матовые оттенки. Коричневый, синий, глубокий зеленый, винные оттенки будут как никогда актуальны в этом сезоне.
Кстати, переливающиеся перламутровые оттенки лаков станут одними из самых модных в маникюре 2019-2020.
Модный красный, черный и белый маникюр, похоже, не выйдут из моды никогда, в этом сезоне уж точно.
То же самое касается золотого и серебряного маникюра, «хромированные» ногти пока остаются в тренде.
Не бойтесь экспериментировать с оттенками лаков, модный маникюр в нью-йоркском стиле позволяет делать однотонный маникюр в любимом цвете и выделить один ноготь в совершенно другой оттенок.
Тенденция выделения одного ногтя прижилась и в других видах модного маникюра 2019-2020.
Речь идет о маникюре со стразами и рисунками, французском, лунном, матовом маникюре.
Простой, аккуратный, лаконичный маникюр, подходящий для учебы и работы может быть выполнен в нескольких модных вариантах. В основном это будет модный маникюр 2019-2020 на короткие ноготки.
Однозначно это популярный однотонный маникюр в любимом цвете. Осторожно надо быть с черным и ярко красным маникюром, который на длинных ногтях абсолютно не подходит в качестве повседневного дизайна.
Повседневный модный маникюр с рисунком сильно разнообразен. Художественная роспись, простые геометрические рисунки, узоры, цветочки, этнические мотивы, колор блок, стемпинг и наклейки – все эти техники можно смело опробовать в модном маникюре 2019-2020.
Как же в новом сезоне без традиционного французского и лунного маникюра, твердо стоящих в списке трендов модного маникюра 2019-2020.
Сделать модный маникюр на каждый день своими руками можно с помощью гель лаков с красивыми эффектами.
В поисках красивого вечернего маникюра можно найти самые непредсказуемые и роскошные варианты. Модный маникюр 2019-2020 порадует ноготки шикарным праздничным дизайном ногтей.