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Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)

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Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
18:52 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Собирая собственную коллекцию лаков, обязательно включите в нее цвета, с которыми короткие ногти будут выглядеть особенно выигрышно.

  • 1

    Красный цвет

    Обязательно попробуйте классический красный цвет. Оттенок выбирайте в зависимости от тона кожи. Холодной розоватой подойдет темно-красный, а теплой золотистой - красный с алым подтоном. Примерьте лак с микроблестками - они заметны только при ближайшем рассмотрении, но придают цвету глубину и объем.

  • 2

    Бордовый цвет

    Еще один классический цвет, великолепно смотрящийся на коротких ногтях - бордовый. Попробуйте благородный бургундский или драматический оттенок черной вишни. Такие лаки подходят и для дневного времени, и для вечера. Нанося их на ногти, выравнивайте и сужайте пластину, оставляя по краям узкие незакрашенные полоски.

  • 3

    Темно-синий цвет

    Надоела классика? Примерьте модный темно-синий цвет. Выбирайте между различными оттенками денима, эффектным сине-фиолетовым или яркими сине-голубыми. Синий лак может быть перламутровым, металлическим, переливающимся - найдите вариант, который украсит ваши пальцы.

  • 4

    Серый цвет 

    Не менее универсальный цвет - серый. Он очень подходит для делового дневного маникюра. Темный оттенок маренго зрительно сужает и вытягивает ногтевую пластину, а благородный жемчужно-серый выглядит очень скромно и неброско. Для теплого оттенка кожи выберите серо-бежевые и серо-коричневые лаки.

  • 5

    Нюд

    Среди разнообразия темных и ярких цветов не забывайте о классических натуральных оттенках. Выбирайте лаки сложных бежевых тонов с сероватыми или темно-розовыми нотами. Они должны быть чуть темнее кожи рук. Избегайте светлых оттенков оранжевой гаммы - они визуально укорачивают пальцы, а ногти делают более широкими. Тот же эффект дают и светлые перламутровые лаки.

  • 6

    Золотистые лаки

    Очень стильно выглядят модные золотистые лаки. Они чрезвычайно разнообразны - в продаже встречаются очень светлые оттенки белого золота и насыщенные темные с бронзовым подтоном. Лаки с эффектом металлик требуют аккуратного нанесения в два, а лучше в три слоя. Но при должной сноровке можно сделать потрясающий маникюр, уместный и в будни, и в праздники.

  • 7

    Лаки с блестками

    Для особых случаев пригодятся лаки с блестками - глиттеры. Выбирайте текстуру с большим количеством крупных округлых и шестигранных блесток - они плотно покрывают ногтевую пластину, создавая эффект сияющего металлического покрытия. Для усиления эффекта нанесите под глиттер эмаль соответствующего оттенка - так маникюр будет выглядеть еще более празднично.

    Выбирая текстуру лака, остановитесь на плотной эмали или полупрозрачном желе, дающим блестящее покрытие. Если лаку не хватает собственного глянца, его можно покрыть топом с эффектом блеска - это придаст любому оттенку глубину.

Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году

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