Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)

Красный цвет
Обязательно попробуйте классический красный цвет. Оттенок выбирайте в зависимости от тона кожи. Холодной розоватой подойдет темно-красный, а теплой золотистой - красный с алым подтоном. Примерьте лак с микроблестками - они заметны только при ближайшем рассмотрении, но придают цвету глубину и объем.
Бордовый цвет
Еще один классический цвет, великолепно смотрящийся на коротких ногтях - бордовый. Попробуйте благородный бургундский или драматический оттенок черной вишни. Такие лаки подходят и для дневного времени, и для вечера. Нанося их на ногти, выравнивайте и сужайте пластину, оставляя по краям узкие незакрашенные полоски.
Темно-синий цвет
Надоела классика? Примерьте модный темно-синий цвет. Выбирайте между различными оттенками денима, эффектным сине-фиолетовым или яркими сине-голубыми. Синий лак может быть перламутровым, металлическим, переливающимся - найдите вариант, который украсит ваши пальцы.
Серый цвет
Не менее универсальный цвет - серый. Он очень подходит для делового дневного маникюра. Темный оттенок маренго зрительно сужает и вытягивает ногтевую пластину, а благородный жемчужно-серый выглядит очень скромно и неброско. Для теплого оттенка кожи выберите серо-бежевые и серо-коричневые лаки.
Нюд
Среди разнообразия темных и ярких цветов не забывайте о классических натуральных оттенках. Выбирайте лаки сложных бежевых тонов с сероватыми или темно-розовыми нотами. Они должны быть чуть темнее кожи рук. Избегайте светлых оттенков оранжевой гаммы - они визуально укорачивают пальцы, а ногти делают более широкими. Тот же эффект дают и светлые перламутровые лаки.
Золотистые лаки
Очень стильно выглядят модные золотистые лаки. Они чрезвычайно разнообразны - в продаже встречаются очень светлые оттенки белого золота и насыщенные темные с бронзовым подтоном. Лаки с эффектом металлик требуют аккуратного нанесения в два, а лучше в три слоя. Но при должной сноровке можно сделать потрясающий маникюр, уместный и в будни, и в праздники.
Лаки с блестками
Для особых случаев пригодятся лаки с блестками - глиттеры. Выбирайте текстуру с большим количеством крупных округлых и шестигранных блесток - они плотно покрывают ногтевую пластину, создавая эффект сияющего металлического покрытия. Для усиления эффекта нанесите под глиттер эмаль соответствующего оттенка - так маникюр будет выглядеть еще более празднично.
Выбирая текстуру лака, остановитесь на плотной эмали или полупрозрачном желе, дающим блестящее покрытие. Если лаку не хватает собственного глянца, его можно покрыть топом с эффектом блеска - это придаст любому оттенку глубину.