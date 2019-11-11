Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)

1 Красный цвет Обязательно попробуйте классический красный цвет. Оттенок выбирайте в зависимости от тона кожи. Холодной розоватой подойдет темно-красный, а теплой золотистой - красный с алым подтоном. Примерьте лак с микроблестками - они заметны только при ближайшем рассмотрении, но придают цвету глубину и объем.

2 Бордовый цвет Еще один классический цвет, великолепно смотрящийся на коротких ногтях - бордовый. Попробуйте благородный бургундский или драматический оттенок черной вишни. Такие лаки подходят и для дневного времени, и для вечера. Нанося их на ногти, выравнивайте и сужайте пластину, оставляя по краям узкие незакрашенные полоски.

3 Темно-синий цвет Надоела классика? Примерьте модный темно-синий цвет. Выбирайте между различными оттенками денима, эффектным сине-фиолетовым или яркими сине-голубыми. Синий лак может быть перламутровым, металлическим, переливающимся - найдите вариант, который украсит ваши пальцы.

4 Серый цвет Не менее универсальный цвет - серый. Он очень подходит для делового дневного маникюра. Темный оттенок маренго зрительно сужает и вытягивает ногтевую пластину, а благородный жемчужно-серый выглядит очень скромно и неброско. Для теплого оттенка кожи выберите серо-бежевые и серо-коричневые лаки.

5 Нюд Среди разнообразия темных и ярких цветов не забывайте о классических натуральных оттенках. Выбирайте лаки сложных бежевых тонов с сероватыми или темно-розовыми нотами. Они должны быть чуть темнее кожи рук. Избегайте светлых оттенков оранжевой гаммы - они визуально укорачивают пальцы, а ногти делают более широкими. Тот же эффект дают и светлые перламутровые лаки.

6 Золотистые лаки Очень стильно выглядят модные золотистые лаки. Они чрезвычайно разнообразны - в продаже встречаются очень светлые оттенки белого золота и насыщенные темные с бронзовым подтоном. Лаки с эффектом металлик требуют аккуратного нанесения в два, а лучше в три слоя. Но при должной сноровке можно сделать потрясающий маникюр, уместный и в будни, и в праздники.