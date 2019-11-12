Маникюр 2019: актуальные тенденции и стильные тренды ноября (Фото)

1 БУДЬ В ФОРМЕ Чтобы образ стал более стильным, порой достаточно изменить форму ногтей. Например, из привычного овала сделать заостренные миндалевидные ногти.

2 Однако большинство девушек все же не готовы экспериментировать с формой и чаще всего придерживаются какой-то одного привычного варианта. Но даже в этом случае, не меняя саму форму ногтей, можно изменить ее восприятие.

3 Так, выбирая заостренный к свободному краю рисунок, вы создаете эффект тех самых миндалевидных ногтей, моду на которые возродила Кайли Дженнер.

4 Самый простой вариант – провести прямые линии по бокам свободного края таким образом, чтобы между ними образовался острый угол. Мало того, этот дизайн будет соответствовать еще нескольким модным тенденциям: креативный френч, графические элементы и негативное пространство.

5 Разумеется, классический мягкий квадрат и овал не намерены сдавать своих позиций и по-прежнему идут в ногу со временем. Однако для того, чтобы маникюр с такой формой был модным, стоит уделить внимание выбору лака.

6 БУДЬ В ЦВЕТЕ Традиционные осенние цвета практически не меняются: выбрав насыщенные глубокие оттенки, вы попадете точно в цель.

7 А еще лучше, выбирайте сразу несколько лаков, подходящих друг другу, и наносите их на ногти в следующем порядке: самый светлый оттенок на большой, указательный и средний пальцы, самый яркий – на безымянный, самый темный – на мизинец.

8 Для смелых девушек модный осенний и зимний маникюр открывает широчайшие возможности в нейл-арте. Можно все: делать пирсинг ногтей, крепить цепи, клеить огромные стразы сразу на все ногти, рисовать причудливые линии, ставить хаотичные точки или же, наоборот, с педантичностью выводить параллельные линии.

9 ИТАК, САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ ДИЗАЙНЫ: Cтразы, стразы и еще раз стразы. Казалось бы, они остались в 2000-х. Но год назад сияющие камушки с триумфом вернулись и стали завоевывать сердца не только экстравагантных дам, но и утонченных леди. Сочетание страз и бульонок создают эффект драгоценной инкрустации и выглядит отнюдь не вульгарно, а дорого.

10 Эффект жемчуга. Зеркальные и хромированные ногти несколько утратили акутальность. Эффектней смотрятся ногти, напоминающие жемчуг. Для этого можно использовать либо специальную втирку, либо оставшуюся с лета зеркальную пудру – только для этого эффекта ее следует наносить не на черную, а на светлую подложку.

11 Акварельные разводы. Нечеткие контуры создают эффект объема и настоящего произведения искусства на ногтях.

12 Графика. Рисуйте черный квадрат, проводите прямые линии по центру ногтя, выводите симметричный треугольник у кутикулы – любые графические элементы, особенно в сочетании с негативным пространством, сейчас особенно актуальны.