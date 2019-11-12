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Маникюр 2019: актуальные тенденции и стильные тренды ноября (Фото)

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Маникюр 2019: актуальные тенденции и стильные тренды ноября (Фото)
10:25 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр - это способ самовыражения, поле для экспериментов и возможность следовать модным тенденциям без больших затрат.

  • 1

    БУДЬ В ФОРМЕ

    Чтобы образ стал более стильным, порой достаточно изменить форму ногтей. Например, из привычного овала сделать заостренные миндалевидные ногти.

  • 2

    Однако большинство девушек все же не готовы экспериментировать с формой и чаще всего придерживаются какой-то одного привычного варианта. Но даже в этом случае, не меняя саму форму ногтей, можно изменить ее восприятие.

  • 3

    Так, выбирая заостренный к свободному краю рисунок, вы создаете эффект тех самых миндалевидных ногтей, моду на которые возродила Кайли Дженнер.

  • 4

    Самый простой вариант – провести прямые линии по бокам свободного края таким образом, чтобы между ними образовался острый угол. Мало того, этот дизайн будет соответствовать еще нескольким модным тенденциям: креативный френч, графические элементы и негативное пространство.

  • 5

    Разумеется, классический мягкий квадрат и овал не намерены сдавать своих позиций и по-прежнему идут в ногу со временем. Однако для того, чтобы маникюр с такой формой был модным, стоит уделить внимание выбору лака.

  • 6

    БУДЬ В ЦВЕТЕ

    Традиционные осенние цвета практически не меняются: выбрав насыщенные глубокие оттенки, вы попадете точно в цель.

  • 7

    А еще лучше, выбирайте сразу несколько лаков, подходящих друг другу, и наносите их на ногти в следующем порядке: самый светлый оттенок на большой, указательный и средний пальцы, самый яркий – на безымянный, самый темный – на мизинец.

  • 8

    Для смелых девушек модный осенний и зимний маникюр открывает широчайшие возможности в нейл-арте. Можно все: делать пирсинг ногтей, крепить цепи, клеить огромные стразы сразу на все ногти, рисовать причудливые линии, ставить хаотичные точки или же, наоборот, с педантичностью выводить параллельные линии.

  • 9

    ИТАК, САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ ДИЗАЙНЫ:

    Cтразы, стразы и еще раз стразы. Казалось бы, они остались в 2000-х. Но год назад сияющие камушки с триумфом вернулись и стали завоевывать сердца не только экстравагантных дам, но и утонченных леди. Сочетание страз и бульонок создают эффект драгоценной инкрустации и выглядит отнюдь не вульгарно, а дорого.

  • 10

    Эффект жемчуга. Зеркальные и хромированные ногти несколько утратили акутальность. Эффектней смотрятся ногти, напоминающие жемчуг. Для этого можно использовать либо специальную втирку, либо оставшуюся с лета зеркальную пудру – только для этого эффекта ее следует наносить не на черную, а на светлую подложку.

  • 11

    Акварельные разводы. Нечеткие контуры создают эффект объема и настоящего произведения искусства на ногтях.

  • 12

    Графика. Рисуйте черный квадрат, проводите прямые линии по центру ногтя, выводите симметричный треугольник у кутикулы – любые графические элементы, особенно в сочетании с негативным пространством, сейчас особенно актуальны.

  • 13

    Металлические элементы. Серебристые детали, наклейки, шипы, фольга – все, что касается темы glam rock – станет особенным дополнением практически к любому образу.

    Какой из модных осенью 2019-го вариантов маникюра вы обязательно повторите - это уже выбирать вам!

Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)

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