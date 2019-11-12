Мода 2019-2020: стильные модели очков, которые подойдут любому (Фото)

1 "Броулайнеры" Броулайнеры получили свое название благодаря массивной верхней части, которая создает эффект густых бровей. Нижняя их часть, наоборот, выглядит более легкой и свободной - оправа снизу либо сделана из тонкого металла, либо вообще отсутствует. Такие очки отлично смотрятся с воздушными летними платьями, так как способны подчеркнуть легкость образа.

2 "Авиаторы" Очки-авиаторы были выпущены в 1937 году и с тех пор беспрерывно пользуются спросом среди мужчин и женщин. Их также часто называют "капельками", ведь форма очков внешне напоминает каплю воды - узкую у переносицы и расширяющуюся по бокам. Такие очки подходят практически всем и гармонично смотрятся с разными образами.

3 "Кошачий глаз" Форма оправы "кошачий глаз" популярна уже не одно десятилетие. Все потому что эта модель отлично подходит и к классическим образам, и к более современным. А вдохновительницей моды на такие очки является героиня популярного фильма "Завтрак у Тиффани" Одри Хепберн.

4 Вэйфереры Вэйфереры появились в продаже в конце 50-х, а выпустила их известная на весь мир фирма Ray Ban. С тех пор очки в такой оправе стабильно пользуются спросом как среди модников и модниц, так и среди рядовых покупателей, которым просто нужна надежная защита от солнца.

5 Круглые Круглые очки - практически беспроигрышный вариант при любой форме лица и при любом стиле. Особенно хорошо они смотрятся с яркими, смелыми аутфитами, но не бойтесь экспериментировать и совмещать их с другими образами. Беспрерывно растущая популярность этих очков говорит о том, что модель еще долго будет в моде.

6 Очки-pantos Очки-pantos - идеальный вариант для людей, которые предпочитают ретро-стилистику. Кроме того, данная модель будет отлично смотреться с современными casual-луками. Один из вариантов модного аутфита в сочетании с Pantos: брючный костюм, белые кроссовки и футболка в мужском стиле.