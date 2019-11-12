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Мода 2019-2020: стильные модели очков, которые подойдут любому (Фото)

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Мода 2019-2020: стильные модели очков, которые подойдут любому (Фото)
14:20 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:7 культовых разновидностей очков, которые прошли проверку временем и подходят практически всем.

  • 1

    "Броулайнеры"

    Броулайнеры получили свое название благодаря массивной верхней части, которая создает эффект густых бровей. Нижняя их часть, наоборот, выглядит более легкой и свободной - оправа снизу либо сделана из тонкого металла, либо вообще отсутствует. Такие очки отлично смотрятся с воздушными летними платьями, так как способны подчеркнуть легкость образа.

  • 2

    "Авиаторы"

    Очки-авиаторы были выпущены в 1937 году и с тех пор беспрерывно пользуются спросом среди мужчин и женщин. Их также часто называют "капельками", ведь форма очков внешне напоминает каплю воды - узкую у переносицы и расширяющуюся по бокам. Такие очки подходят практически всем и гармонично смотрятся с разными образами.

  • 3

    "Кошачий глаз"

    Форма оправы "кошачий глаз" популярна уже не одно десятилетие. Все потому что эта модель отлично подходит и к классическим образам, и к более современным. А вдохновительницей моды на такие очки является героиня популярного фильма "Завтрак у Тиффани" Одри Хепберн.

  • 4

    Вэйфереры

    Вэйфереры появились в продаже в конце 50-х, а выпустила их известная на весь мир фирма Ray Ban. С тех пор очки в такой оправе стабильно пользуются спросом как среди модников и модниц, так и среди рядовых покупателей, которым просто нужна надежная защита от солнца.

  • 5

    Круглые

    Круглые очки - практически беспроигрышный вариант при любой форме лица и при любом стиле. Особенно хорошо они смотрятся с яркими, смелыми аутфитами, но не бойтесь экспериментировать и совмещать их с другими образами. Беспрерывно растущая популярность этих очков говорит о том, что модель еще долго будет в моде.

  • 6

    Очки-pantos

    Очки-pantos - идеальный вариант для людей, которые предпочитают ретро-стилистику. Кроме того, данная модель будет отлично смотреться с современными casual-луками. Один из вариантов модного аутфита в сочетании с Pantos: брючный костюм, белые кроссовки и футболка в мужском стиле.

  • 7

    В стиле 60-х

    Большие очки ввела в моду Жаклин Кеннеди еще в 60-х. С их помощью первая леди пряталась от вездесущих папарацци. А мы предлагаем вам прятаться от солнца, ведь широкая оправа "на пол-лица" гарантирует надежную защиту от проникновения ярких лучей. К тому же, такие очки отлично смотрятся почти с любой одеждой.

Мода 2019: стильные осенние образы с ободком (Фото)

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Бренд, Очки, Модные очки, мода 2019.
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