Вечерний маникюр 2019: сногсшибательные идеи для выхода в свет (Фото)

1 Бывают ситуации, когда нет возможности записаться к специалисту и девушке приходится самостоятельно делать себе вечерний маникюр в домашних условиях. Чтобы маникюр на вечер был идеальным нужно следовать некоторым правилам. Кутикула должна быть аккуратная и увлажнённая - это является залогом отличного маникюра.

2 Форма ногтей должна быть идеальной, для этого нужно определить будущий стиль, в котором будет исполнен вечерний маникюр. Например, для классического образа будет достаточно однотонного лака на овальной форме ногтей, который будет сочетаться с цветом одежды.

3 Нужно быть предельно осторожной, нанося лак своими руками, прокрашивая полностью всю ногтевую пластину. Если рука дрогнет и лак ляжет неровно и выйдет за пределы ногтя, нужно поправить его специальным корректором.

4 Самой себе можно сделать разные виды данного маникюра. Можно использовать покрытие одного тона, а можно и несколько тонов, также добавляют разные наклейки, краски и глиттеры. Очень просто создать вечерний нейл арт, пользуясь специальными трафаретами. Это сэкономит время и при таком подходе вечерний дизайн ногтей будет безупречным.

5 Делая абстрактный вечерний дизайн ногтей, девушка должна помнить, что абстракция на ногтях должна быть легкой, тогда она будет смотреться прекрасно. Схема создания абстракции достаточно проста: нужно смешать пару капель лака с разными оттенками, делать это необходимо на ногте чем-то очень тонким, например, иголкой или зубочисткой, и можно начинать рисовать узоры. Также можно своими руками украсить ногти стразами, их надо клеить пока лак не высох.

6 Чтобы не было путаницы необходимо делать все пошагово. Итак, данная инструкция должна быть у каждой девушки. Первым делом необходимо сделать теплую ванночку для рук. Любая девушка может самостоятельно сделать эту процедуру. Для этого идеально подойдет отвар крапивы и ромашки, морская соль и подогретое молоко с медом.

7 Нужно придать ноготкам желаемую форму, для этого необходимо использовать пилочку. Пилить надо только в одну сторону, если же совершать движения в обе стороны - это может привести к расслоению ногтей. Лучше, если пилочка будет мягкая. После того, как девушка сама себе сделала нужную форму ногтей, кутикулы и пластины обязательно нужно смазать специальным маслом или кремом.

8 Теперь можно приступать к покраске ноготков. Все женщины любят красить ногти, потому что за счет разнообразия цветов можно менять свой стиль и образ очень часто. Перед тем как начать красить ноготки, нужно нанести на них основу. Лак нужно наносить только после того, как высохла база. На сегодняшний день существует огромное количество цветных лаков, так что любая дама сможет сделать в домашних условиях вечерний маникюр на свой вкус. Самыми интересными новинками в маникюрной области стали лаки магнитные и термолаки. Термолаки способны менять свои цвета при изменении температуры, а на магнитных лаках можно самой себе сделать узоры с помощью магнита.