Скачать
Вторник, 12.11.2019
"Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
"Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
Сотрудники НАБУ нагрянули в ОПУ: задержали главу департамента
Сотрудники НАБУ нагрянули в ОПУ: задержали главу департамента
Кто побежит за Украину на Рождественской гонке
Кто побежит за Украину на Рождественской гонке
Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак

Советы стилиста Кейт Миддлтон: то, что должно быть в гардеробе каждой (Фото)

Советы стилиста Кейт Миддлтон: то, что должно быть в гардеробе каждой (Фото)
21:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая британская стилистка, которая работала с Кейт Миддлтон, Вирджиния Чедвик Хили рассказала о fashion-секретах из чего должен состоять базовый гардероб.

Вирджиния Чедвик Хили выступила на public talk в киевском ЦУМе в пятницу, 8 ноября, пишет украинское издание Vogue.

"Выражайтесь кратко, но эффективно", – заявила Вирджиния, рассказывая о том, чтобы избавить себя от ненужных покупок и иметь правильный гардероб, стоит регулярно делать ревизию.

По мнению стилистки Кейт Миддлтон, которая 12 лет работала в британском Vogue, основу базового капсульного гардероба должны составлять: несколько пар свободных штанов и различных жакетов, классический тренч, пальто в клетку или в бежевом цвете, и платья-миди с интересным принтом и монохромные блузы. 

Также стилист раскрыла то, что знаменитости должны обязательно иметь в гардеробе пару комфортной обуви и платье, которое будет выглядеть роскошно без ювелирных украшений.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@ginniech00)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от(@ginniech00)

Мода 2019: стильные осенние образы с ободком (Фото)

Вирджиния отметила, что в сезоне осень-зима 2019/2020 особую актуальность имеют все виды клетки, в частности узор "гусиная лапка".

Кроме того, британка рекомендует присмотреться к такому аксессуару, как шелковый платок, который можно повязать на шею, голову, запястье, сумку или пояс, и сразу освежить look.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Мода, Кейт Миддлтон, Стилист, Стиль, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская, Герцоги Кембриджские, Королевский тур, британская стилистка, Вирджиния Чедвик Хили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ для снижения артериального давления
02 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
03 Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
04 Медики рассказали, как грецкие орехи способствуют похудению
05 Маникюр 2019: актуальные тенденции и стильные тренды ноября (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь