Советы стилиста Кейт Миддлтон: то, что должно быть в гардеробе каждой (Фото)

Вирджиния Чедвик Хили выступила на public talk в киевском ЦУМе в пятницу, 8 ноября, пишет украинское издание Vogue.
"Выражайтесь кратко, но эффективно", – заявила Вирджиния, рассказывая о том, чтобы избавить себя от ненужных покупок и иметь правильный гардероб, стоит регулярно делать ревизию.
По мнению стилистки Кейт Миддлтон, которая 12 лет работала в британском Vogue, основу базового капсульного гардероба должны составлять: несколько пар свободных штанов и различных жакетов, классический тренч, пальто в клетку или в бежевом цвете, и платья-миди с интересным принтом и монохромные блузы.
Также стилист раскрыла то, что знаменитости должны обязательно иметь в гардеробе пару комфортной обуви и платье, которое будет выглядеть роскошно без ювелирных украшений.
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Вирджиния отметила, что в сезоне осень-зима 2019/2020 особую актуальность имеют все виды клетки, в частности узор "гусиная лапка".
Кроме того, британка рекомендует присмотреться к такому аксессуару, как шелковый платок, который можно повязать на шею, голову, запястье, сумку или пояс, и сразу освежить look.