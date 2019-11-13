Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)

Палитра красного цвета имеет множество оттенков, она преображается то в цвет бордо, то в насыщенный коралловый цвет. Дерзкий, яркий красный цвет способен из незаметной и тихой скромницы сделать стильную и уверенную в себе женщину. Какой образ вы не предпочтете сегодня, красный маникюр подойдет к любому вашему луку, ведь он универсален. Он может выполнятся как на короткие ногти, так и на длинные. Сам красный цвет очень насыщенный поэтому при использование декора нужно не переборщить. Так же он хорошо сочетается с другими оттенками, по этому можно легко экспериментировать и вносить новинки в ваш образ.
Матовый красный маникюр
Матовый маникюр - это хит сезона 2019-2020, техника это маникюра проста, после завершения маникюра на ноготок наносят матирующее покрытие.
Сочетание красного с белым
Белый цвет предает красному нежный дизайн, можно сделать рисунок на всех пальчиках, но так же будет интересно выглядеть если пятнышко белого цвета только будет на безымянном пальчике.
Сочетание красного с черным
Дует красного с черным создает гармоничный дизайн. Черно-красный маникюр - это сочетания для эффектных, темпераментных и страстных девушек. Дизайн хорошо сочетается со строгим нарядом и в тоже время с праздничным.
Модной тенденцией этого сезона является многоцветный маникюр. Ухоженные и яркие ногти непременно привлекут к себе внимание окружающих, позволят подчеркнуть ваш стиль.