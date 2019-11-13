Мода 2019: как выбрать стильную мужскую сумку (Фото)

1 Сумки-портфели. Оптимальный вариант для мужчин, которые вынуждены ежедневно носить с собой документацию, ежедневники и пр. Такие модели имеют большое количество кармашков, отделений. Преимущественно изготавливаются из натуральной кожи. Такой аксессуар отлично дополнит образ мужчины, занимающего солидный статус в обществе или стремящегося его достичь.

2 Мессенджеры. Размеры могут быть разными, начиная от совсем компактных и заканчивая такими, в которых смело можно носить небольшой ноутбук. Отличаются слегка удлиненной формой. Такие сумки отлично дополнят casual-стиль, подойдут для мужчин, предпочитающих удобство.

3 Для ноутбука. Лучший вариант для мужчин, работающих в IT сфере, дизайнерам и всем тем, кто ввиду своей профессиональной деятельности вынужден постоянно носить с собой ноутбук. Универсальное решение – сумка на несколько отделений, в которой можно будет разместить и компьютер, и всю рабочую документацию.

4 Дорожные. Такая сумка должна быть в гардеробе каждого мужчины, она пригодится и для рабочей поездки и для путешествия на weekend. Вместительность дорожный сумок может быть разной, поэтому в процессе выбора стоит исходить из индивидуальных предпочтений и вашего образа жизни.

5 Спортивные. Должны быть вместительными, износостойкими и выдерживать влагу. Эти сумки необходимы мужчинам, регулярно посещающим спортзал, бассейн, сауну. Современный ритм жизни диктует свои правила, и часто спортивная сумка с формой ездит с вами в машине, или ждет своего часа в кабинете. Стоит упомянуть, что сумка для занятий спортом может выглядеть стильно и лаконично, без кричащих полосок и цветов. Сумки из экокожи органично впишутся в деловой гардероб, и не будут выдавать того, что после деловой встречи вы намерены отправиться в спортзал.