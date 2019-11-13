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Мода 2019: как выбрать стильную мужскую сумку (Фото)

Смотрите фото (7)
Мода 2019: как выбрать стильную мужскую сумку (Фото)
16:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Современный рынок предлагает невероятное множество мужских сумок, подразделенных на большое количество категорий.

  • 1

    Сумки-портфели.

    Оптимальный вариант для мужчин, которые вынуждены ежедневно носить с собой документацию, ежедневники и пр. Такие модели имеют большое количество кармашков, отделений. Преимущественно изготавливаются из натуральной кожи. Такой аксессуар отлично дополнит образ мужчины, занимающего солидный статус в обществе или стремящегося его достичь.

  • 2

    Мессенджеры.

    Размеры могут быть разными, начиная от совсем компактных и заканчивая такими, в которых смело можно носить небольшой ноутбук. Отличаются слегка удлиненной формой. Такие сумки отлично дополнят casual-стиль, подойдут для мужчин, предпочитающих удобство.

  • 3

    Для ноутбука.

    Лучший вариант для мужчин, работающих в IT сфере, дизайнерам и всем тем, кто ввиду своей профессиональной деятельности вынужден постоянно носить с собой ноутбук. Универсальное решение – сумка на несколько отделений, в которой можно будет разместить и компьютер, и всю рабочую документацию.

  • 4

    Дорожные.

    Такая сумка должна быть в гардеробе каждого мужчины, она пригодится и для рабочей поездки и для путешествия на weekend. Вместительность дорожный сумок может быть разной, поэтому в процессе выбора стоит исходить из индивидуальных предпочтений и вашего образа жизни.

  • 5

    Спортивные.

    Должны быть вместительными, износостойкими и выдерживать влагу. Эти сумки необходимы мужчинам, регулярно посещающим спортзал, бассейн, сауну. Современный ритм жизни диктует свои правила, и часто спортивная сумка с формой ездит с вами в машине, или ждет своего часа в кабинете. Стоит упомянуть, что сумка для занятий спортом может выглядеть стильно и лаконично, без кричащих полосок и цветов. Сумки из экокожи органично впишутся в деловой гардероб, и не будут выдавать того, что после деловой встречи вы намерены отправиться в спортзал.

  • 6

    В последнее время в моду возвращаются мужские сумки-бананки, которые одеваются на пояс.

    Теперь они выглядят более стильно и элегантно, часто выполнены из кожи и имеют твердый каркас. Но они не очень вместительные и подойдут только тем мужчинам, которые предпочитают носить с собой кошелек, телефон и ключи.

Мода 2019-2020: новые тренды мужской обуви (Фото)

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