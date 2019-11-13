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Маникюр осень-зима 2019: самые лучшие идеи для коротких ногтей (Фото)

Смотрите фото (14)
Маникюр осень-зима 2019: самые лучшие идеи для коротких ногтей (Фото)
18:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Чтобы в холодный сезон выглядеть стильно, достаточно выбрать один из представленных модных вариантов маникюра.

  • 1

    Основные тенденции продолжат идею естественности. Поэтому оптимальной длиной можно считать ту, где свободный край ногтевой пластины будет выступать всего лишь на несколько миллиметров.

  • 2

    Маникюр со стразами

    Такой декор можно назвать универсальным, подходящим для любого дизайна ногтей. При помощи страз можно создать как отдельный узор, так и украсить ним любой рисунок. Красиво будут смотреться как простые линии, так и замысловатые узоры.

  • 3

  • 4

    Геометрический узор

    Геометрические узоры, которыми украшены ноготки, продолжают оставаться на пике популярности.

  • 5

    Вариантов создания такого маникюра масса. Это может быть, как ровная полоса, так линия неправильной формы.

  • 6

    Французский маникюр

    Такой дизайн уже стал классикой. Но, чтобы вы не выглядели старомодно, дизайнеры его несколько трансформировали, сделав более ярким и выразительным.

  • 7

    Горизонтальная полоса может быть яркой и даже контрастировать с основным покрытием. Так же допускается смешение текстур.

  • 8

    Основа может быть глянцевой, в то время, как полоса матовой и наоборот. Добавив дополнительно несколько завитков, вы получите абстрактную композицию.

  • 9

    Лунный маникюр

    Среди универсальных видов маникюра на короткие ногти можно выделить лунный. Он подойдет, как для офиса, так и для вечеринки.

  • 10

    Маникюр со стикерами

    Если вы не уверены в том, что сможете сделать идеальный рисунок, но хотите себе необычный маникюр, вам на помощь придут стикеры. Ежегодно их производители учитывают все модные веяния и, исходя из этого, создают свою продукцию.

  • 11

    Кракелюр

    Большой популярностью в этом сезоне будет пользоваться винтажный стиль. Именно таким эффектом обладает кракелюр. Чтобы сделать такой маникюр, достаточно на основу нанести специальный лак, который во время высыхания растрескивается и создает эффект кожи крокодила или змеи.

  • 12

    Есть еще один вариант достижения такого эффекта – использование специальной фольги. Она создает зеркальную фактуру с имитацией растрескивающегося эффекта. Идеально искусственные трещинки выглядят на ярком маникюре.

  • 13

    Омбре

    Эффект омбре – это визуальный плавный переход близких оттенков. Для нанесения такого маникюра используется особая техника. При этом переход может быть не только горизонтальным, но и вертикальным. Самое главное – удачно подобранное сочетание цветов.

    Как видите, вариантов создания маникюра на короткие ногти очень много. Но какой бы из них вы не выбрали, самое главное, чтобы он сочетался с вашим цветотипом и гармонировал с созданным образом.

Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)

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