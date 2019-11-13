Маникюр осень-зима 2019: самые лучшие идеи для коротких ногтей (Фото)

1 Основные тенденции продолжат идею естественности. Поэтому оптимальной длиной можно считать ту, где свободный край ногтевой пластины будет выступать всего лишь на несколько миллиметров.

2 Маникюр со стразами Такой декор можно назвать универсальным, подходящим для любого дизайна ногтей. При помощи страз можно создать как отдельный узор, так и украсить ним любой рисунок. Красиво будут смотреться как простые линии, так и замысловатые узоры.

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4 Геометрический узор Геометрические узоры, которыми украшены ноготки, продолжают оставаться на пике популярности.

5 Вариантов создания такого маникюра масса. Это может быть, как ровная полоса, так линия неправильной формы.

6 Французский маникюр Такой дизайн уже стал классикой. Но, чтобы вы не выглядели старомодно, дизайнеры его несколько трансформировали, сделав более ярким и выразительным.

7 Горизонтальная полоса может быть яркой и даже контрастировать с основным покрытием. Так же допускается смешение текстур.

8 Основа может быть глянцевой, в то время, как полоса матовой и наоборот. Добавив дополнительно несколько завитков, вы получите абстрактную композицию.

9 Лунный маникюр Среди универсальных видов маникюра на короткие ногти можно выделить лунный. Он подойдет, как для офиса, так и для вечеринки.

10 Маникюр со стикерами Если вы не уверены в том, что сможете сделать идеальный рисунок, но хотите себе необычный маникюр, вам на помощь придут стикеры. Ежегодно их производители учитывают все модные веяния и, исходя из этого, создают свою продукцию.

11 Кракелюр Большой популярностью в этом сезоне будет пользоваться винтажный стиль. Именно таким эффектом обладает кракелюр. Чтобы сделать такой маникюр, достаточно на основу нанести специальный лак, который во время высыхания растрескивается и создает эффект кожи крокодила или змеи.

12 Есть еще один вариант достижения такого эффекта – использование специальной фольги. Она создает зеркальную фактуру с имитацией растрескивающегося эффекта. Идеально искусственные трещинки выглядят на ярком маникюре.