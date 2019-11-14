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Маникюр 2019-2020: актуальные цвета и оттенки лака в следующем году (Фото)

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Маникюр 2019-2020: актуальные цвета и оттенки лака в следующем году (Фото)
10:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Порой нам хочется отказаться от сложных техник и просто накрасить ногти лаком красивого цвета.

  • 1

    Однотонное покрытие без излишеств всегда остается в моде. Каждый год модные тенденции предлагают новые цветовые палитры и необычные текстуры, что позволяет однотонному маникюру оставаться желанным и интересным на фоне сотен живописных техник.

    Модный матовый лак: эффект стеклянных ногтей

    Матовое покрытие длягель-лака, как и матовый лак для домашнего использования, уже много лет не теряют своей популярности. Матовые ногти выглядят очень эстетично и кажутся нежными, велюровыми.

  • 2

    В 2020 году технологии продвинулись дальше, и теперь матовый лак имеет разные эффекты. Стандартный матовый остается трендовым, но главным хитом года станет лак с эффектом шершавого стекла. На ногтях такой лак смотрится просто великолепно! Достигается эффект во-первых цветом, а во вторых более грубым видом матового покрытия.

  • 3

    Чтобы получить "стеклянные" ногти во всей их красе, используйте лак нюдовых оттенков: бежево-кофейного, песочного, кремового, розово-бежевого. Выбирая трендовое покрытие, будьте готовы к тому, что светлые матовые ногти очень пачкаются и их нужно постоянно протирать спиртным или ацетоновым раствором.

  • 4

    Эффект металлик: тренд ногтевой эстетики 2020

    Для достижения невероятных "металлических" ногтей лучше всего использовать специальную фольгу. Но и среди лаков для ногтей можно найти подходящий эффект с красивым бликом. В моде оттенки благородных металлов – золота и серебра.

  • 5

    Лак-хамелеон: модные переливы цвета

    Лак, меняющий свой цвет в зависимости от угла обзора – модный хит 2020 года. Он сочетает в себе красоту лака с эффектом металлик и особую экзотичную сочность цвета. Сумасшедшие переливы и переходы цвета – идеальный вариант для летнего лака, хотя этот тренд будет оставаться популярным весь год.

  • 6

    "Зеркальный" лак

    2020 год не перестает удивлять экстравагантными видами лака. В моде будет уникальное покрытие с сочным зеркальным блеском. В зависимости от оттенка, лак будет давать либо зеркальный блеск, либо эффект мокрых ногтей. Чудесно "водяной" лак смотрится в светлых оттенках – белом, светло-розовом и голубом.

  • 7

    Лак с голографическим эффектом

    Ещё один трендовый лак с необычным эффектом перелива цветов. Преломление света на сияющих частичках лака дает смену цвета правильными овалами, под солнечными лучами буквально "разбегающимися" по ногтю. Выглядит очень красиво. Светлые серебристые оттенки голографических лаков можно использовать летом, а зимой выбирать лаки в голубом тоне.

  • 8

    Лак с блестками

    Самый популярный лак в 2020 году – это традиционный лак с блестками. В моде мелкие блестки, которые красиво играют на свету. Выбирая одно покрытие для всех ногтей, отдайте предпочтение лакам с шиммером и глянцевым блеском.

Маникюр осень-зима 2019: самые лучшие идеи для коротких ногтей (Фото)

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