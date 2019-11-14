Маникюр 2019-2020: великолепный дизайн в фиолетовом цвете (Фото)

1 Осенний маникюр - это насыщенные темные оттенки. Цветовая граница между синим и фиолетовым иногда настолько тонка, что понять, где находится фиолетовый лак для ногтей, а где лак в оттенке "баклажан" может только матерый нейл-мастер. И то не всегда. Но, согласись, осенний маникюр в этих оттенках смотрится нереально круто, а самое главное, атмосферно.

2 Конечно, у нас есть множество стильных вариантов маникюра в оттенках Pantone и осенний маникюр в черной гамме, а про фиолетовый лак для ногтей все забыли. И очень незаслуженно.

3 Темный маникюр с фиолетовых тонах подходит под любую форму ногтей - он отлично смотрится, как на коротких ногтях, так и на ногтях миндалевидной формы.

4 Такой маникюр позволяет создать оригинальный дизайн ногтей и отличный бьюти-образ.

5 Если ты не знаешь, какой креативный маникюр тебе выбрать этой осенью, то останови свой выбор на фиолетовой гамме.

6 Можно сделать стильный двухцветный маникюр, поиграв с оттенками. Такой маникюр отлично смотрится на фотографиях в Инстаграм и подходит под любое осеннее пальто.

7 Темный маникюр - лучшее, что можно придумать для осени. Конечно, яркий красный маникюр или ногти в розовых тонах не стоит списывать со счетов, но попробовать что-то новенькое не помешает.