Маникюр 2019-2020: великолепный дизайн в фиолетовом цвете (Фото)

Осенний маникюр - это насыщенные темные оттенки.
Цветовая граница между синим и фиолетовым иногда настолько тонка, что понять, где находится фиолетовый лак для ногтей, а где лак в оттенке "баклажан" может только матерый нейл-мастер. И то не всегда. Но, согласись, осенний маникюр в этих оттенках смотрится нереально круто, а самое главное, атмосферно.
Конечно, у нас есть множество стильных вариантов маникюра в оттенках Pantone и осенний маникюр в черной гамме, а про фиолетовый лак для ногтей все забыли. И очень незаслуженно.
Темный маникюр с фиолетовых тонах подходит под любую форму ногтей - он отлично смотрится, как на коротких ногтях, так и на ногтях миндалевидной формы.
Такой маникюр позволяет создать оригинальный дизайн ногтей и отличный бьюти-образ.
Если ты не знаешь, какой креативный маникюр тебе выбрать этой осенью, то останови свой выбор на фиолетовой гамме.
Можно сделать стильный двухцветный маникюр, поиграв с оттенками. Такой маникюр отлично смотрится на фотографиях в Инстаграм и подходит под любое осеннее пальто.
Темный маникюр - лучшее, что можно придумать для осени. Конечно, яркий красный маникюр или ногти в розовых тонах не стоит списывать со счетов, но попробовать что-то новенькое не помешает.
Укрась свой маникюр стразами или интересным нейл-артом, сделай крутой матовый маникюр в фиолетовой тональности или пойди еще дальше, сделав креативный французский маникюр, удивив окружающих.