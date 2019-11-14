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Маникюр 2019-2020: великолепный дизайн в фиолетовом цвете (Фото)

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Маникюр 2019-2020: великолепный дизайн в фиолетовом цвете (Фото)
17:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Фиолетовый лак для ногтей может стать безупречным вариантов для осеннего маникюра.

  • 1

    Осенний маникюр - это насыщенные темные оттенки.

    Цветовая граница между синим и фиолетовым иногда настолько тонка, что понять, где находится фиолетовый лак для ногтей, а где лак в оттенке "баклажан" может только матерый нейл-мастер. И то не всегда. Но, согласись, осенний маникюр в этих оттенках смотрится нереально круто, а самое главное, атмосферно.

  • 2

    Конечно, у нас есть множество стильных вариантов маникюра в оттенках Pantone и осенний маникюр в черной гамме, а про фиолетовый лак для ногтей все забыли. И очень незаслуженно.

  • 3

    Темный маникюр с фиолетовых тонах подходит под любую форму ногтей - он отлично смотрится, как на коротких ногтях, так и на ногтях миндалевидной формы.

  • 4

    Такой маникюр позволяет создать оригинальный дизайн ногтей и отличный бьюти-образ.

  • 5

    Если ты не знаешь, какой креативный маникюр тебе выбрать этой осенью, то останови свой выбор на фиолетовой гамме.

  • 6

    Можно сделать стильный двухцветный маникюр, поиграв с оттенками. Такой маникюр отлично смотрится на фотографиях в Инстаграм и подходит под любое осеннее пальто.

  • 7

    Темный маникюр - лучшее, что можно придумать для осени. Конечно, яркий красный маникюр или ногти в розовых тонах не стоит списывать со счетов, но попробовать что-то новенькое не помешает.

  • 8

    Укрась свой маникюр стразами или интересным нейл-артом, сделай крутой матовый маникюр в фиолетовой тональности или пойди еще дальше, сделав креативный французский маникюр, удивив окружающих.

Маникюр 2019-2020: актуальные цвета и оттенки лака в следующем году (Фото)

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