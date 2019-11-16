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Рэйчел Мак-Адамс исполняется 41: уроки красоты голливудской актрисы (Фото)

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Рэйчел Мак-Адамс исполняется 41: уроки красоты голливудской актрисы (Фото)
10:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:По случаю 41-летия канадско-американской актрисы мы подготовили секреты красоты, которыми ежедневно пользуется именинница, чтобы выглядеть молодо и свежо.

И действительно, посмотрев романтическую ленту "Дневник памяти" и супергеройское фэнтези "Доктор Стрэндж", разница между которыми – 12 лет, замечаешь: Рэйчел Мак-Адамс почти не изменилась! У нее такая же сияющая кожа, белоснежная улыбка и привлекательная фигура. Что же помогает звезде, которая полгода назад родила первенца, держать себя в форме и сохранять молодость?

1. Сияющие кожа и волосы

Природа наградила Рэйчел идеальной кожей. Об этом говорит один из визажистов актрисы Роми Сулеймани: "Мак-Адамс – настоящий хамелеон, ей можно ходить не только с любой прической или цветом волос, но и с разнообразным макияжем". В том, что актриса является любительницей поэкспериментировать с мейк-апом, убеждает и ее сестра, также визажист – Кейлин: "Она обожает яркие цвета, новые фактуры, поэтому мы часто акцентируем глаза или, наоборот, – губы. Нежно-малиновый оттенок – мой любимый на губах Рейчел".

Однако такой тип кожи, как у актрисы, толстого слоя тонального крема или пудры не требует. Чтобы излучать свежесть, звезде достаточно легонько пройтись по Т-зоне кистью для макияжа с пудрой и в течение дня не наносить косметические средства. Еще один из трюков сияющего взгляда Мак-Адамс – прозрачный гель, которым она утром зачесывает наверх брови. Относительно волос, то после мытья актриса не сушит их феном, а закручивает в небольшие пучки, пока они полностью не высохнут.

2. Сбалансированное питание

Некоторое время, полностью отказавшись от рыбы и мяса, Рэйчел была вегетарианкой. Однако впоследствии устала от такого рациона. Сегодня же еда актрисы сбалансирована, большинство ее составляющих – овощи, фрукты и продукты из непросеянной муки, которые звезда покупает на фермерском рынке в Лос-Анджелесе.

3. Йога и велосипед

Спорт – одна из немногих вещей для актрисы, которые помогают ей не только поддерживать форму, но и бороться с депрессией. В свое время, когда Рэйчел Мак-Адамс не доставались ведущие роли, она решила взять годовую паузу и вернуться в Канаду, чтобы там переосмыслить свою профессиональную жизнь.

 

Именно тогда звезда экранов занялась йогой, ради которой каждое утро просыпается в 4:30, а также возобновила велопрогулки, которыми увлекалась в детстве. Как результат – постоянное ощущение силы и тонуса.

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4. Ежедневный заряд энергии

Как истинная канадка, Рэйчел Мак-Адамс не игнорирует... кленовый сироп! Именно столовую ложку этого напитка она советует принимать тем, кто испытывает недостаток энергии. Еще, по словам актрисы, он помогает не только защитить клетки организма от быстрого старения и стимулировать работу сердца, но и похудеть.

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День рождения, Уроки красоты, 16 ноября, Рэйчел Мак-Адамс.
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