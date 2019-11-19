Маникюр 2019-2020: актуальные идеи дизайна осень-зима (Фото)

1 Классический роскошный дуэт коричневого с золотом. Основной цвет – мягкий градиент от плотного основания к светлым кончикам двух темно-каштановых оттенков, великолепно сочетающихся между собой. Композиция украшена узором в стиле барокко, выполненным техникой стемпинга лаком-голографиком. Матовый топ становится завершающим штрихом пышного декора.

2 Нежный вечерний маникюр, выполненный при помощи гелевой системы Soak Off, - настоящая находка для современной девушки. Классический шоколадный цвет, доминирующий в данном ансамбле, выгодно дополняется ажурной аппликацией на покрытом бежевым оттенком безымянном пальце. Оригинальный дизайн совсем не сложно сделать в домашних условиях.

3 Вечерний оригинальный маникюр, выполненный в темных тонах - безусловный хит торжественных мероприятий и приемов. Насыщенный темно-фиолетовый цвет выгодно дополняется оригинальным дизайном ногтя на безымянном пальце. Благодаря использованию технологии долговременного покрытия, маникюр прослужит вам долго - более двух недель, не огорчая вас сколами или смазываниями.

4 Маникюр, выполненный с применением сверхмодного гель-лака с эффектом "кошачий глаз". Технология его нанесения подразумевает использование специального магнита, в результате чего возникает специфический световой эффект, присущий одноименному полудрагоценному камню. На поверхности ногтей, покрытых таким лаком, появляется "блуждающий" блик. Подкрепляет "кошачью" тему леопардовый принт на безымянных пальцах

5 Сдержанный маникюр приглушенных оттенков - отличный выбор по любому поводу. Он с легкостью дополнит самый строгий костюм, будет выигрышно смотреться с одеждой в повседневном стиле и прекрасно подойдет к вечернему платью нужных тонов. Чтобы избежать скуки, можно использовать сразу несколько оттенков одного цвета, переходящих от светлого в более темному.

6 Френч - подходящий вариант для любительниц роскошного маникюра, созданного по мотивам классики из самых модных журналов. Френч без использования белого цвета смотрится намного оригинальнее, легкое оттенение края ногтя тоном, выглядящим на несколько оттенков темнее основного, визуально удлиняет пальцы и делает их более тонкими, а выделение ногтя безымянного пальца превращает маникюр в украшение.

7 Золотой и черный - цвета роскоши и благородства. Их сочетание не требует дополнительных элементов, украшений и сложных узоров, вместе эти цвета и так выглядят достаточно гармонично и элегантно. Черные аккуратные точки на золотой блестящей поверхности лишь добавляют немного игривости, добавляя изяществу немного девичьей легкости.

8 Обычно короткие ногти не позволяют выбрать действительно богатый и роскошный маникюр, но сочетание черного и золотого с легкостью решает эту проблему. На ногтях небольшой длинны эти цвета смотрятся достаточно аккуратно, и с использованием изящных узоров и аккуратный страз руки просто преображаются - маникюр смотрится торжественным и праздничным.

9 Черный прекрасно гармонирует со всеми светлыми оттенками, будь то телесные тона или цвет пудры. Кружевные узоры, выдержанные в том же темном цвете, выглядят празднично и роскошно, на такой маникюр хочется любоваться. Длинные ногти аккуратной формы идеально подходят для любого торжества и смотрятся очень ухоженно.

10 Сочетание нежных оттенков розового и пудрового на длинных ногтях смотрится по-настоящему роскошно, но достаточно сдержанно. Ровная прямая форма ногтей добавляет маникюру лаконичности и законченности, а небольшие аккуратные стразы привлекают внимание и придают легкость и игривости сдержанной классике. Такое сочетание идеально подходит для праздничных образов, запоминающихся и изысканных.

11 Маникюр в стиле ар деко – что может быть изысканнее? Лучший выбор для гламурной вечеринки в честь фильма "Великий Гэтсби". К тому же бордовый стал одним из трендов 2019 года, цвет старого золота вообще никогда не теряет актуальности, а объединенные вместе – они производят эффект "вау!". Главное помнить, что такой маникюр способен затмить платье, и постараться сохранить паритет между ними. Зато к соседству кольца с рубином маникюр ар деко отнесется вполне благосклонно.

12 Простота, изящество и роскошь могут отлично уживаться в одном только черно-белом сочетании. Эта классика уместна абсолютно для любого события и подходит к совершенно разным нарядам, Небольшое количество золота добавляет особой изысканности и превращает маникюр в идеальный вариант для праздника. Отлично выглядят и сложные спиралевидные узоры с завитками, аккуратно выполненные черным на белом фоне.

13 Подобный дизайн достоин, чтобы его попробовала каждая модница. Свежее решение на каждый день к осенне-зимнему сезону получено благодаря сочетанию обратного французского и лунного маникюров. Основной цвет и цвет-компаньон выступают в тандеме на равных – белый дизайн на безымянных пальцах и винно-красная основа на остальных представляют собой классическую композицию, а объемная лепнина добавляет частицу современной моды.

14 Роскошный маникюр в стиле женщины-вамп. Его основной мотив – благородный глубокий черный. Он приковывает внимание, создает ощущение неразгаданной тайны. Безымянные пальцы украшены в стиле рококо – медно-золотые узоры напоминают блеск на складках шелка, стразы символизируют брильянты. Такой дизайн подойдет коротким ногтям: он самобытен и излишняя длина может его опошлить.

15 Бархатистый черный матовый маникюр с акцентом из серебристых блесток. Подходит идеально для вечеринки с друзьями или любой другой тусовки. Такой маникюр может многое рассказать о стиле обладательницы. Сочетается с натуральными длинными ногтями квадратной формы.

16 Коралловый маникюр с лунным прозрачным основанием символизирует смелость и уверенность в себе. Такое оформление можно носить в офис, но стоит использовать более глубокий оттенок красного – и дизайн превращается в вариант для выхода в свет. Лунный стиль нейл-арта придает ногтям форму квадрата, поэтому носить его лучше на удлиненных ногтях.

17 Сочетание спокойного зеленого и желтого на фоне персиковой пастели подойдут сразу к весеннему и осеннему сезонам. Женственная комбинация цвета, рисунка и формы ногтей станет украшением рук каждой дамы. Мягкие оттенки не выбиваются на общем фоне, однако подобная роспись не останется без внимания окружающих. Дополните образ костюмом в тон базового покрытия и получите оптимальное решение офисного дресс-кода.

18 Нежно-голубой маникюр с декорацией в виде золотистых полевых цветов. Такой дизайн смотрится скромно, но очень празднично. Он будет прекрасно смотреться в новогоднюю ночь, на праздновании дня рождения или украсит подружку невесты на свадьбе. Оттенок голубого требователен к фактуре ткани – подойдут кружево, гипюр, органза, фатин. Строгость и холодность цвета не подразумевают дополнительных украшений на руках.

19 Насыщенный цвет сочного ярко-вишневого лака притягивает всеобщее внимание своим сиянием и необычными переливами. Многочисленные блестки на ногтях безымянных пальцев подчеркивают индивидуальность, намекают на яркую, страстную натуру такой стильной дамы. С этим броским маникюром легко почувствовать себя королевой, особенно если наряд выбран соответствующий - праздничный и торжественный.

20 Необычайно дерзкий, смелый и шикарный френч демонстрирует яркую натуру и безупречный стиль его обладательницы. Обратный эффект, выполненный в холодных тонах, позволяет оценить красивую форму коротких ноготков, подчеркнуть изящество пальцев. Матово-белые кончики и стальной сероватый цвет основного покрытия смотрятся органично, модно, эффектно, гармонируют между собой.

21 Градиентный маникюр ежевичных оттенков смотрится благородно и лаконично. Особую завершенность образу придает дизайн ногтей на безымянных пальцах, выполненный лаком с эффектом "жидкого песка". Градиент наносится с помощью губки для макияжа и лаков для ногтей, "вырастая" из черного основания. Маникюр относится к повседневному стилю с нотками готики, с легкостью дополнит вечерний образ.

22 История фиолетового цвета насчитывает многие тысячелетия. Фиолетовый носили представители вышестоящих слоев общества – императоры, короли, духовенство. Маникюр такого цвета выглядит поистине богато и благородно – насыщенный оттенок призывает к достоинству и спокойствию, демонстрируя величие и превосходство. Фантазийный узор белого цвета на безымянных пальцах визуально разбавляет насыщенность основного тона, позволяя комбинировать дизайн с расширенным спектром оттенков других элементов образа – одежды и аксессуаров.