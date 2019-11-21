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Маникюр 2019-2020: модные тенденции и новинки зимнего дизайна (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2019-2020: модные тенденции и новинки зимнего дизайна (Фото)
12:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мы же посоветуем вам модный зимний маникюр в множественных тандемах и решениях.

  • 1

    Трендовым будет маникюр зима 2019-2020 года с однотонным покрытием, в особенности, бежевые и кремовые палитры лаков придадут лаконичности острым ноготкам.

  • 2

     

    Зимний маникюр минимализм удивит простотой и стильными решениями тех барышень, что устали от привычного зимнего дизайна ногтей.

  • 3

    Обворожительный матовый, зимняя абстракция, геометрические мотивы, зимний френч и омбре, маникюр с лунками на зиму, «битое стекло» и «negative space» порадуют модниц зимним оформлением ноготков.

  • 4

     

    Если речь идет о нарядном зимнем маникюре, к примеру, на Новый год, тогда обилие блеска, стразов и блесток вас очарует в трендовом маникюре зима 2019-2020 года.

  • 5

    Красивый зимний маникюр всегда удивлял и художественной росписью, дополненной разного рода пудрой, позволяющей выполнять зимний объемный маникюр.

  • 6

    Глиттерные пальчики, фольга, инкрустация стразами, зимние пейзажи и изображения зимних атрибутов – все это вместе делает новомодный и мегаэффектный зимний маникюр 2019-2020 таким желанным и вдохновляющим.

  • 7

     

    Чтобы добиться чарующего зимнего дизайна ногтей, стоит прежде всего подобрать красивую палитру оттенков, а именно холодные цветовые решения. Но это не обязательно должен быть спокойный маникюр зима.

  • 8

    Яркие и манящие тона будут очень даже ничего в модном зимнем дизайне ногтей 2019-2020 года. А также не стоит забывать про белый зимний маникюр, что будет как всегда неотразим!

  • 9

    Лучше всего насыщенный маникюр зима смотрится с рисунками и принтами, позволяя придать контрастность маникюру и сделать зимний образ оригинальным.

  • 10

     

    Модный темный зимний маникюр в цвете бордо, винном, изумрудном, синем также прекрасен.

  • 11

    Какой зимний маникюр 2019-2020 года вы предпочтете – выбирать вам. Благо, выбор маникюра на зиму очень велик и здесь, главное, не растеряться.

  • 12

    Для обыденного сета предлагаем минимализм в зимнем дизайне, для праздника – непременно зимний маникюр с блестками, в офис – сдержанный графический дизайн или же абстрактные мотивы в зимнем оформлении ногтей 2019-2020.

  • 13

     

    Французский дизайн ногтей сам по себе смотрится безупречно, но на сегодняшний день продемонстрировано немало интерпретаций френча в свежих и новомодных решениях. Модный френч на зиму 2019-2020 также очень прекрасен, в особенности, если подобрать дополняющие принты и узоры.

  • 14

    Блеск стразов, напоминающий отблески зимних узоров и снежинок, обильно украсит модные зимние ногти. Полностью покрытые пальчики камушками, рисунки-снежинки, лунки со стразами, а также стразы в дополнение к рисункам порадуют почитательниц роскошного зимнего дизайна ногтей.

  • 15

    Модные ногти с матовым покрытием давно не новинка, но именно зимой насыщенные тона лаков с приглушенным матовым оформлением будут мегапривлекательны.

  • 16

     

    Матовыми можно создать дизайны на зиму с «колор блок», зимние ногти с фольгой и матовым лаком, матовые рисунки – графика и роспись также великолепны. Именно матовость позволяет сделать очень яркие тона более уместными для зимнего маникюра.

  • 17

    Природные рисунки, что мы встречаем на камнях, так легко перешли в дизайн ногтей.

  • 18

    Выбирайте белый или же телесный мраморный маникюр на зиму, украшая им несколько пальчиков. Подобного рода зимний дизайн с мрамором стоит делать на длинные ногти.

Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта бордового цвета (Фото)

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