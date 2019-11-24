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Испанский бренд попал в скандал: новая коллекция уже снята с продажи (Фото, Видео)

Испанский бренд попал в скандал: новая коллекция уже снята с продажи (Фото, Видео)
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Испанский бренд Loewe выпустил капсульную коллекцию, некоторые вещи которой вызвали ассоциации с одеждой заключенных нацистских концентрационных лагерей.

Не выдержав международной критики в индустрии моды, дизайнеры изъяли полосатые брюки и рубашки с продажи. Модный дом извинился за случайный прообраз страшных времен.

Лишь 14 ноября испанский бренд Loewe представил капсульную коллекцию, посвященную известному британскому художнику-керамисту Уильяму де Моргану. Эта линейка одежды состоит как из мелких аксессуаров, так и совершенных зимних пальто. Главная особенность кампейна – ирреальность, которая была присуща работам дизайнера. Однако модные критики увидели за фантастическими аллегориями нечто большее, приземленное.

Среди коллекции William De Morgan отличались несколько вещей. Они содержали аллегорию не с фантастическим животным миром и цветочными арабесками, а с пытками и жестокостью.

 
 
 
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Компрометирующее сообщение в своем инстаграме опубликовала своеобразная "полиция моды" Diet Prada, которая разоблачает плагиат в индустрии моды. Серия фотографий состоит из сравнения вещей капсульной коллекции изделий, которые были вынуждены носить евреи в лагерях смерти во время Второй мировой войны.

"Невозможно увидеть ничего больше, кроме униформы концлагеря в этом костюме коллекции William De Morgan, которая призвана "захватить свободу воображения". Но учитывая своеобразный характер полосок и их компоновку, на самом деле остается мало места для воображения, ведь общий вид так чрезмерно мешает", – прокомментировали критики.

Такой аутфит обошелся бы ценителям стиля в 1840 долларов. Однако Loewe оперативно отреагировал на критику и, чтобы избежать международного конфликта, изъял вещи из официального сайта бренда и извинился перед общественностью.

 
 
 
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"Мы обратили внимание на то, что одна из наших интерпретаций, размещенная в каталоге как часть коллекции William De Morgan, может неправильно трактоваться как ссылка на один из самых одиозных моментов в истории человечества. Абсолютно никогда не имели такого намерения. Мы просим прощения перед теми, кто может почувствовать, что мы равнодушны к духовным воспоминаниям. Представленные вещи изъяты из нашего коммерческого предложения", – сообщили представители испанского бренда.

Это не первый раз бренды попадают под сокрушительную критику из-за продажи одежды, напоминающей о Холокосте. Zara в 2014 году извинилась за продажу полосатой футболки с желтой звездой, которая также напоминала униформу, которую носили заключенные еврейского концлагеря.

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Все по теме:

Скандал, Мода, Коллекция, Концлагеря, Униформа, Loewe, Испанский бренд, Еврейские концлагеря.
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