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Маникюр 2019-2020: топовые новинки идей на зиму (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2019-2020: топовые новинки идей на зиму (Фото)
11:08 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Зима – это не только снег и холода, но и период праздников и веселья.

  • 1

    Время красоты, время, когда каждая девушка предпочитает расписать свои коготки, чтобы показать, какое у нее игривое настроение. А потому, зимний маникюр на короткие ногти и на длинные, должен быть всегда идеальным!

  • 2

     

    Именно в этом сезоне правила и предписания во всех Домах Моды настоятельно рекомендуют каждой девушке быть красивой, иметь ту форму ногтей, которая им максимально идет.

  • 3

    Так, к примеру, многие выбирают круглую форму из-за ее универсальности. Она не мешает в работе, простая в уходе, визуально удлиняет пальцы и ногтевую пластину. Ее могут выбрать даже те, у кого ногти слабые. 

  • 4

    Что касается цвета, то здесь все просто! Как всегда, модно все красивое и изысканное. Но, если хотите быть в тренде, то маникюр зима в этом году – это красный и изумрудный цвет. 

  • 5

    Яркие расцветки, словно вызов скучному пейзажу за окном. Они стремятся к совершенству!

  • 6

    А можно ли красный сделать еще сочнее? И можно, и нужно! Для этого зимний дизайн ногтей предполагает острую ноту из золотых звезд.

  • 7

    Это – актуально, колоритно и броско! Красный цвет завоюет лидирующие позиции: и во французском, и в лунном он сыграет свою роль.

  • 8

    Не менее впечатляюще, как прописка в модном статусе еще одной эффектной концепции, будет выглядеть накрашенный один ноготок на руке.

  • 9

    Простые идеи зимнего маникюра тонко переплетаются с очень сложными, почти шедевральными решениями дизайнеров.

  • 10

    На улице холодно, даже носики неохота выгуливать. Но стоит только покинуть свое уютненькое гнездышко, сразу попадаешь в зачарованную сказку, где деревья укрыты пушистыми мехами, белым туманом волшебства окутано все, и даже воздух стал настолько тихим, что звонко от этой тишины.

  • 11

    Маникюр французский (френч) или его разновидности, например, рисунок или разные цвета на ногте. Сюда же можно включить и лунный маникюр, в котором основание, а не край ногтя выделен.

  • 12

    Секрет водного маникюра в смешивании двух и более цветов, и переносе рисунка с воды на ноготь. 

  • 13

    Омбре, градиент- плавный красивый переход от одного оттенка цвета к другому (от темного к светлому и наоборот), и от одного цвета в другой. 

  • 14

    Стемпинг - нанесение тематического узора в стиле зима 2020 при помощи инструментов, штампов или наклеек.

  • 15

    Глиттерный- удобно маникюр со снежинками наносить глиттерными лаками или при помощи мелких блесток. 

  • 16

    Объемный - 3D рисунок маникюра достигается либо шеллаком, либо акрилом. Это могут быть декоративные элементы или сама картинка на ногте.

  • 17

    Стразы - украшения со стразами – это идеальный вариант в зимнем орнаменте. Здесь есть и яркость, присущая праздниками, и блеск снега под солнцем на ногтях 2020.

  • 18

    Никого не удивит, что тематика орнаментов зимой приобретает празднично-уютный вид. Некоторые коготки девушек украшает маникюр со снежинками, на других уже – бой курантов и шампанское.

  • 19

    Новогодними идеями лучше наряжать себя только в праздничные дни. Это не может быть уместно для ежедневного украшения.

Маникюр 2019-2020: потрясающие идеи зимнего дизайна ногтей (Фото)

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