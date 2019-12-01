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Календарь стрижки и красоты на декабрь 2019 года

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Календарь стрижки и красоты на декабрь 2019 года
12:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни.

Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинального изменения имиджа. В нем говорится о рекомендациях на каждый день, которые касаются манипуляций с волосами.

С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и на что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на декабрь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 26 декабря в 8 часов 13 минут.

Полнолуние – 12 декабря в 8 часов 12 минут.

Растущая луна – 1-11, 27-31 декабря 2019.

Убывающая луна – с 13 по 25 декабря 2019.

Лунное затмение – нет.

Солнечное затмение – нет.

С учетом особенностей влияния месяца на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 декабря – день нейтральный для изменений, впрочем, рекомендуется уделить внимание именно лечению волос.

2 декабря – астрологи рекомендуют стричь волосы в этот день, чтобы получить финансовое благополучие.

3 декабря – стрижка принесет вам уверенность в себе, счастливые моменты и привлечет в жизнь положительные изменения.

4 декабря – поход к парикмахеру может негативно повлиять на вашу энергетику.

5 декабря – изменение имиджа в этот день улучшит ваше здоровье, а волосы после стрижки будет быстро расти.

6 декабря – рекомендуется отложить поход к парикмахеру.

7 декабря – стрижка в этот день принесет вашим волосам здоровье и красоту.

8 декабря – благополучный период для стрижки волос, изменения в этот день пойдут только на пользу.

9 декабря – замечательный день, чтобы изменить свою внешность, подстричь волосы и даже покрасить их.

10 декабря – стрижка в этот день принесет счастье.

11 декабря – посвятите этот день лечению волос.

12 декабря – неудачный день для посещения парикмахера, стрижка вызовет ссоры в семье.

13 декабря – лучше воздержаться от стрижки волос в этот день, ведь у вас могут возникнуть проблемы с учебой, здоровьем и финансами.

14 декабря – в этот день не стоит слишком уменьшать длину своих волос, ведь вы можете уменьшить свой успех.

15 декабря – не стрижите волосы в этот день, потому что можете навлечь болезнь.

16 декабря – чрезвычайно удачный день для стрижки волос.

17 декабря – после ваших длительных манипуляций с волосами, дайте им немного отдохнуть, потому что есть вероятность, что они станут очень непослушными.

18 декабря – день не слишком приятный для любых манипуляций с волосами, ведь в будущем стрижка может привести к неприятностям.

19 декабря – подходящее время для стрижки волос. Даже если подстричь только кончики, то волосы станут сильным и крепким. Расти они будут медленно, но будут густыми и здоровыми.

20 декабря – неблагополучный день для стрижки волос.21 декабря – если подстрижете волосы в этот день, они будут непослушными.

22 декабря – плохой день для стрижки. Отложите поход к парикмахеру на другой день.

23 декабря – нейтральный день для стрижки волос.

24 декабря – неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете потерять успех и друзей.

25 декабря – оптимальный день для любых манипуляций с волосами.

26 декабря – поход к парикмахеру в этот день ускорит рост ваших волос и раскроет внутренний потенциал.

Благоприятные дни для маникюра в декабре 2019 года

27 декабря – день не способствует ни стрижке, ни окраске.

28 декабря – в этот день рекомендуется осветлить волосы и не бояться никаких манипуляций с волосами.

29 декабря – очень неудачное время для стрижки длинных волос, после этого в течение двух недель могут быть проблемы со здоровьем.

30 декабря – благоприятный день в лунном календаре.

31 декабря – стрижка в этот день поможет улучшить ваше финансовое благополучие.

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Прически, Красота, Лунный календарь, Стрижки, декабрь 2019, Календарь стрижки.
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