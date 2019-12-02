Маникюр 2019-2020: топовые дизайны и новинки

1 Трендовыми становятся классические техники и сочетание не больше трех оттенков в одном маникюре.

2 Все больше модниц обращают внимание на однотонный маникюр осень-зима 2019-2020 с минимальным дизайном в виде узора либо украшений.

3 Черный, синий, фуксия, марсала, серый, а также нюдовые оттенки станут самыми востребованными в модном осенне-зимнем маникюре.

4 Смелые сочетания и всевозможные тандемы дают возможность маникюру осень-зима постоянно пополняться достойными новинками и оригинальными решениями осенне-зимнего дизайна ногтей.

5 Мягкий нюд и мрамор, градиент и втирка, кошачий глаз и декор стразами и другие подобные комбинации предлагают модницам очень стильные и порой эксклюзивные варианты маникюра на осень-зиму.

6 Осенне-зимний нейл-арт 2019-2020 богат красивыми и модными идеями маникюра с рисунками и узорами на любой вкус.

7 Главным отличием от весенне-летних трендов будут не только оттенки, но и сама тематика рисунков.

8 Новогодняя и рождественская атрибутика украсит праздничный зимний маникюр. Зато очень актуальным станет осенне-зимний маникюр с рисунками животных, которых мастера любят изображать с шапкой или шарфиком.

9 Забавные птички (пухленькие снегири и сонные совы) на ногтях выглядят очень привлекательно и мило в осенне-зимнем дизайне маникюра 2019-2020.

10 Идеальные рисунки и узоры на ногтях можно получить и благодаря стемпингу, слайдерам и аэрографу. Подобные техники создания осенне-зимнего нейл-арта актуальны и по сей день. К тому же освоить их можно самостоятельно.

11 Самый модный маникюр осень-зима 2019-2020 нашел место и геометрическим рисункам. Сложные узоры, напоминающие орнамент или технику колор-блок, остаются самыми трендовыми и популярными в осенне-зимнем дизайне.

12 Шикарный праздничный или вечерний маникюр на осень и зиму, конечно, не обойдется без выразительного декора ногтей.

13 Блестки, кристаллики, жемчужинки, бульонки, камифубуки, а также дизайн с фольгой, втиркой, акриловой пудрой, объемной лепкой и 3D-украшениями дают возможность выбрать невероятно богатый и роскошный маникюр осень-зима.

14 Некоторые виды подобного дизайн ногтей можно комбинировать между собой. Дополнить лепку стразами или сделать инкрустацию на зеркальной основе вполне допустимо, главное не переборщить с эффектами.

15 Узоры, выложенные камушками или посыпанные блеском либо песком, мраморный маникюр чередующийся покрытием глиттером или фольгой, кошачий глаз с акцентным ноготком с дизайном втиркой и многие другие тандемы в осенне-зимнем дизайне ногтей смотрятся великолепно и интригующе.

16 Стильный маникюр с матовым эффектом всегда был преимуществом осенне-зимнего нейл-арта, хотя сегодня его вовсю используют в нежных пастельных и нюдовых оттенках весенне-летнего маникюра.

17 Если другие техники маникюра можно применить и в теплом сезоне, то модный вязаный дизайн ногтей остается прерогативой исключительно осенне-зимнего сезона. Поэтому, если у вас еще не было красивого маникюра с эффектом вязки свитера на ногтях, пора его испробовать.

18 Подобный маникюр осень-зима великолепно смотрится в нежных оттенках розового, сиреневого, серого, зеленого и синего. Для большего эффекта вязаный маникюр делают матовым и покрывают акриловой пудрой.

19 В тренде черный и золотистый френч, темно-синяя полоска, двойная цветная полоска и оригинальная полоска, переходящая в узор.