Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
Зеленский назвал главные цели "нормандского" саммита
Зеленский назвал главные цели "нормандского" саммита
"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля

Маникюр 2019-2020: топовые дизайны и новинки

Смотрите фото (21)
Маникюр 2019-2020: топовые дизайны и новинки
11:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:С наступлением холодного сезона, мастера нейл-дизайна все больше отдают предпочтение лаконичному, сдержанному и утонченному варианту маникюра осень-зима.

  • 1

    Трендовыми становятся классические техники и сочетание не больше трех оттенков в одном маникюре. 

  • 2

    Все больше модниц обращают внимание на однотонный маникюр осень-зима 2019-2020 с минимальным дизайном в виде узора либо украшений.

  • 3

    Черный, синий, фуксия, марсала, серый, а также нюдовые оттенки станут самыми востребованными в модном осенне-зимнем маникюре.

  • 4

    Смелые сочетания и всевозможные тандемы дают возможность маникюру осень-зима постоянно пополняться достойными новинками и оригинальными решениями осенне-зимнего дизайна ногтей.

  • 5

     

    Мягкий нюд и мрамор, градиент и втирка, кошачий глаз и декор стразами и другие подобные комбинации предлагают модницам очень стильные и порой эксклюзивные варианты маникюра на осень-зиму. 

  • 6

    Осенне-зимний нейл-арт 2019-2020 богат красивыми и модными идеями маникюра с рисунками и узорами на любой вкус.

  • 7

    Главным отличием от весенне-летних трендов будут не только оттенки, но и сама тематика рисунков.

  • 8

     

    Новогодняя и рождественская атрибутика украсит праздничный зимний маникюр. Зато очень актуальным станет осенне-зимний маникюр с рисунками животных, которых мастера любят изображать с шапкой или шарфиком.

  • 9

     

    Забавные птички (пухленькие снегири и сонные совы) на ногтях выглядят очень привлекательно и мило в осенне-зимнем дизайне маникюра 2019-2020.

  • 10

    Идеальные рисунки и узоры на ногтях можно получить и благодаря стемпингу, слайдерам и аэрографу. Подобные техники создания осенне-зимнего нейл-арта актуальны и по сей день. К тому же освоить их можно самостоятельно.

  • 11

    Самый модный маникюр осень-зима 2019-2020 нашел место и геометрическим рисункам. Сложные узоры, напоминающие орнамент или технику колор-блок, остаются самыми трендовыми и популярными в осенне-зимнем дизайне.

  • 12

    Шикарный праздничный или вечерний маникюр на осень и зиму, конечно, не обойдется без выразительного декора ногтей.

  • 13

    Блестки, кристаллики, жемчужинки, бульонки, камифубуки, а также дизайн с фольгой, втиркой, акриловой пудрой, объемной лепкой и 3D-украшениями дают возможность выбрать невероятно богатый и роскошный маникюр осень-зима.

  • 14

     

    Некоторые виды подобного дизайн ногтей можно комбинировать между собой. Дополнить лепку стразами или сделать инкрустацию на зеркальной основе вполне допустимо, главное не переборщить с эффектами. 

  • 15

    Узоры, выложенные камушками или посыпанные блеском либо песком, мраморный маникюр чередующийся покрытием глиттером или фольгой, кошачий глаз с акцентным ноготком с дизайном втиркой и многие другие тандемы в осенне-зимнем дизайне ногтей смотрятся великолепно и интригующе.

  • 16

     

    Стильный маникюр с матовым эффектом всегда был преимуществом осенне-зимнего нейл-арта, хотя сегодня его вовсю используют в нежных пастельных и нюдовых оттенках весенне-летнего маникюра.

  • 17

    Если другие техники маникюра можно применить и в теплом сезоне, то модный вязаный дизайн ногтей остается прерогативой исключительно осенне-зимнего сезона. Поэтому, если у вас еще не было красивого маникюра с эффектом вязки свитера на ногтях, пора его испробовать.

  • 18

    Подобный маникюр осень-зима великолепно смотрится в нежных оттенках розового, сиреневого, серого, зеленого и синего. Для большего эффекта вязаный маникюр делают матовым и покрывают акриловой пудрой.

  • 19

    В тренде черный и золотистый френч, темно-синяя полоска, двойная цветная полоска и оригинальная полоска, переходящая в узор.

  • 20

    Нестандартным решением осенне-зимнего маникюра стал дизайн ногтей в стиле negative space. Причем в тренде не только геометрические блоки, но и различные рисунки.

Маникюр 2019-2020: топовые новинки идей на зиму (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Зимний маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Зимний маникюр 2019, Зима-2019, Маникюр осень 2019, Зима 2020, Маникюр 2020, Маникюр зима, Идеи зимнего маникюра, Идеи маникюра 2020, Идеи зимнего маникюра 2019, Идеи зимнего маникюра 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
04 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
05 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар
Ноябрь в Киеве установил пять температурных рекордов
Ноябрь в Киеве установил пять температурных рекордов
СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу
СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь