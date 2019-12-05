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Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)

Смотрите фото (23)
Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)
11:34 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В новогоднюю ночь каждая женщина желает выглядеть неотразимо.

  • 1

    2020 г. – год Белой Металлической Крысы, поэтому для дизайна ногтей как никогда подойдут всевозможные втирки, блестки, переливающиеся покрытия, серебристая фольга и т.д.

  • 2

     

    В сочетании с белыми снежинками или морозными узорами металлизированные покрытия будут смотреться очень стильно. Также можно нарисовать и символ года, но это вовсе не обязательно.

  • 3

    Достаточно попасть в нужную цветовую гамму. Хорош будет френч с растяжкой из блесток или втиркой на кончиках ногтей.

  • 4

     

    К дизайну можно добавить различные виды украшений: стразы, блестки, мармелад, камни, бульонки, декоративный песок, флок и т.д.

  • 5

     

    Сделайте себе красивый дизайн с кусочками золотой фольги или используйте для декора нескольких ноготков технику зеркального маникюра.

  • 6

     

    Если нужен экспресс вариант новогоднего маникюра, то вполне подойдет трафаретный дизайн с золотым гель-лаком.

  • 7

    Зимой, как правило, предпочитают холодные оттенки в маникюре.

  • 8

     

    В праздничном маникюре тоже можно их использовать, например, очень стильно смотрится вечерний маникюр синим гель-лаком.

  • 9

    Нельзя забывать и про модную сейчас тенденцию к созданию покрытий с эффектом серебра, которые можно создать с помощью фольги, пудры или втрики.

  • 10

    Пудровая цветовая гамма сейчас невероятно популярна и несмотря на то ,что это был летний тренд, кремовые оттенки продолжают использовать для создания маникюра.

  • 11

    Сейчас большой популярностью пользуется кофейный-кремовый, романтичный розовый и приглушенный матовый дизайн.

  • 12

    Одним из самых модных цветов этого года стал зеленый. В палитрах многих производителей появилось множество красивых оттенков этого благородного цвета.

  • 13

     

    Зимой более актуальными считаются темные тона. На их основе можно создать красивый матовый маникюр со стразами или новогодней тематикой.

  • 14

    На короткие ногти лучше нанести однотонный гель-лак ультрамодного цвета или же выполнить френч с уместными для новогоднего вечера дополнениями.

  • 15

    Если вы желаете дополнить дизайн ногтей на Новый год 2020 узорами, то помните, что они более эффектно смотрятся на ногтях средней длины.

  • 16

    Тенденции 2020 года – это короткие ногти, длина которых чуть выступает за подушечки пальцев.

  • 17

     

    Актуальна миндалевидная и овальная форма ногтей. Придать ногтям нарядный вид помогут стразы, причем они могут быть любого размера.

  • 18

    Не смотря на то, что символом наступающего года будет являться “Металлическая крыса”, ей вряд ли понравиться большое обилие блеска.

  • 19

    Например, из страз можно выложить улыбку по основанию ногтей или же дополнить ими лишь кончики среднего и указательного пальца правой руки (по фен-шую, таким образом можно привлечь удачу в амурных делах и в карьере).

  • 20

     

    Новинка этого года – маникюр с объемным рисунком в виде бокала шампанского.

  • 21

    Отлично смотрится на черных или темных длинных ногтях покрытых матовым топом.

  • 22

    Дизайн можно комбинировать с различными втирками, хлопьями юки или гель-лаком с блестками.

Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)

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