Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)

1 2020 г. – год Белой Металлической Крысы, поэтому для дизайна ногтей как никогда подойдут всевозможные втирки, блестки, переливающиеся покрытия, серебристая фольга и т.д.

2 В сочетании с белыми снежинками или морозными узорами металлизированные покрытия будут смотреться очень стильно. Также можно нарисовать и символ года, но это вовсе не обязательно.

3 Достаточно попасть в нужную цветовую гамму. Хорош будет френч с растяжкой из блесток или втиркой на кончиках ногтей.

4 К дизайну можно добавить различные виды украшений: стразы, блестки, мармелад, камни, бульонки, декоративный песок, флок и т.д.

5 Сделайте себе красивый дизайн с кусочками золотой фольги или используйте для декора нескольких ноготков технику зеркального маникюра.

6 Если нужен экспресс вариант новогоднего маникюра, то вполне подойдет трафаретный дизайн с золотым гель-лаком.

7 Зимой, как правило, предпочитают холодные оттенки в маникюре.

8 В праздничном маникюре тоже можно их использовать, например, очень стильно смотрится вечерний маникюр синим гель-лаком.

9 Нельзя забывать и про модную сейчас тенденцию к созданию покрытий с эффектом серебра, которые можно создать с помощью фольги, пудры или втрики.

10 Пудровая цветовая гамма сейчас невероятно популярна и несмотря на то ,что это был летний тренд, кремовые оттенки продолжают использовать для создания маникюра.

11 Сейчас большой популярностью пользуется кофейный-кремовый, романтичный розовый и приглушенный матовый дизайн.

12 Одним из самых модных цветов этого года стал зеленый. В палитрах многих производителей появилось множество красивых оттенков этого благородного цвета.

13 Зимой более актуальными считаются темные тона. На их основе можно создать красивый матовый маникюр со стразами или новогодней тематикой.

14 На короткие ногти лучше нанести однотонный гель-лак ультрамодного цвета или же выполнить френч с уместными для новогоднего вечера дополнениями.

15 Если вы желаете дополнить дизайн ногтей на Новый год 2020 узорами, то помните, что они более эффектно смотрятся на ногтях средней длины.

16 Тенденции 2020 года – это короткие ногти, длина которых чуть выступает за подушечки пальцев.

17 Актуальна миндалевидная и овальная форма ногтей. Придать ногтям нарядный вид помогут стразы, причем они могут быть любого размера.

18 Не смотря на то, что символом наступающего года будет являться “Металлическая крыса”, ей вряд ли понравиться большое обилие блеска.

19 Например, из страз можно выложить улыбку по основанию ногтей или же дополнить ими лишь кончики среднего и указательного пальца правой руки (по фен-шую, таким образом можно привлечь удачу в амурных делах и в карьере).

20 Новинка этого года – маникюр с объемным рисунком в виде бокала шампанского.

21 Отлично смотрится на черных или темных длинных ногтях покрытых матовым топом.