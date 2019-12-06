Маникюр 2019-2020: модные тенденции зимнего сезона (Фото)

1 Зимнее волшебство имеет место быть не только за окном в виде прекрасных зимних пейзажей, а также и на ноготочках прелестных леди, украшенных ультрамодным зимним дизайном ногтей 2019-2020 года.

2 Искушенные модницы неустанно находятся в поиске новейших и свежих идей нейл-арта с наступлением нового времени года, стараясь не отставать от трендов и держать руку на пульсе трендового нейл-арта 2019-2020 года.

3 Супермодный зимний маникюр – это возможность не только украсить пальчики, но также и завершить свой зимний облик, а также и обеспечить потрясающий настрой и себе, и окружающим.

4 Такого рода трендовый зимний дизайн ногтей может быть дополнен красивыми и «уютными» вязаными орнаментами в притягательной гамме.

5 На пике популярности зимой станет маникюр с глубокими цветовыми решениями – от манящих глубоких тонов до нежных пастельных оттенков, что присущи модному зимнему нейл-арту.

6 Главное правило в выборе оттенка для зимнего маникюра в любом из направлений – это холодная цветовая гамма, что должна преобладать именно в зимнем сезоне маникюрного искусства.

7 Множество праздников, что ждут нас зимой, диктуют свои тренды зимнего нейл-дизайна. А именно – нарядный и торжественный маникюр зима 2019-2020 года, что исполняется с обилием страз, камушков и кристаллов, блесточек и фольги.

8 Металлические отблески в виде золотых и серебристых переливов – это обязательный «маст хэв» маникюра зима 2019-2020 года.

9 Актуальными будут зимние дизайны ногтей в традиционных нейл-техниках – лунный, градиент, французский в новомодном представлении.

10 Подбирая зимний дизайн ногтей на обыденный день и в офис – отдавайте предпочтение зимнему минимализму, оригами, графическим мотивам в дизайне ногтей зима.

11 Помимо забавных принтов, зимний дизайн ногтей имеет вариации с красочными и захватывающими пейзажами, полупрозрачными зарисовками в флористически-растительном стиле, а также и тематические рисунки с наклейками-слайдерами, что очень эффектны.

12 Не бойтесь пробовать новый и непривычный зимний nail-дизайн в предстоящем сезоне, демонстрируя свежие тренды и направления в нейл-индустрии 2019-2020 года на своих ручках.

13 Вы приуныли от зимней непогоды, хотите зарядиться позитивными эмоциями и поднять настроение не только себе, но и окружающим? Тогда почему бы не выбрать в качестве зимнего дизайна ногтей 2019-2020 года рисунки с мультяшными и игривыми животными.

14 Модный маникюр зима очень эффектно выглядит с пингвинами и оленями, белыми медведями и мишками Тедди, зайчиками и кошечками. Дополнить же рисунки зверушек позволят дизайн «свитер», омбре, а также декоративные средства для маникюра зима 2019-2020 года.

15 Нетривиальный и новомодный маникюр зима 2019-2020 года показан с эффектными оригами, что могут украшать сразу несколько ваших пальчиков.

16 Зимний маникюр с оригами смотрится очень сдержанно, особенно выполненный на матовом покрытии.

17 Графически выполненные животные-оригами в зимнем дизайне ногтей 2019-2020 смотрятся очень стильно и непринужденно.

18 Рождественские и новогодние мотивы непременно должны отражаться и в трендовом зимнем дизайне ногтей, что украсит ваши пальчики в эти зимние торжества.

19 Покрытые лунки, снежинки из камушков, вся поверхность ноготка или же дополнение зимней композиции в нейл-арте – выбирать вам, какой из вариантов украшения стразами зимнего маникюра лицезреть на своих ноготочках зимой 2019-2020 года.

20 Запомнится интересный зимний nail art в технике «sweet bloom», создающей очаровательные и потрясающие объемные рисунки на ногтях.