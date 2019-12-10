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Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)

Смотрите фото (23)
Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)
10:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Новый год - это повод не только надеть новое платье, но и озаботиться о красоте своего маникюра.

  • 1

    Для модниц абсолютным секретом по-прежнему остается информация в чем и как отмечать такой долгожданный праздник.

  • 2

     Новогодняя крыса не любит пафоса, поэтому предпочтение стоит отдать сдержанным и не вызывающим дизайнам.

  • 3

     

    Фаворитом будет металлический и серебристый цвет, а также всевозможные оттенки белого и серого.

  • 4

    Следует избегать модных ныне «кошачьих» принтов и не облачаться с ног до головы в леопарда, дабы не спугнуть благосклонность хозяйки Нового года.

  • 5

    Под новый год металлическая крыса одобряет стразы, вензеля, глиттер, конфетти и диковинные узоры прямо на ваших ноготках.

  • 6

    Однообразие и монотонность не лучшим образом характеризуют новогодние маникюры.

  • 7

    Девушки жаждут праздника, как в душе, так и в оформлении ноготков.

  • 8

    Забудьте о скуке, в год крысы в фаворе бурлеск, яркость и весь спектр узоров, на которые вы не могли решиться ранее.

  • 9

    Упростить задачу выбора нужного оттенка поможет наша таблица, объясняющая глубокое сакральное значение каждого пигмента палитры.

  • 10

    Декоративное мерцание драгоценного метала на ваших ноготках точно привлечет в жизнь финансовый успех, а еще соберет уйму комплиментов от всех гостей вечеринки.

  • 11

     

    Золото выигрышно смотрится как с маленьким черным платьем, так и с элегантным брючным костюмом.

  • 12

    А золотой маникюр, не хуже дорогого аксессуара, придаст статусность и создаст атмосферу праздника.

  • 13

    Стильный и элегантный, глубокий зеленый цвет, повторяющий оттенок еловых веток, украсит новогодние ногти и будет уместен даже в своей монотонности.

  • 14

    Многие девушки избегают красной одежды, обуви, стесняются подводить уста алой помадой и даже красить ногти гель лаком в красном цвете.

  • 15

     

    НГ – отличный повод отступить от собственноручно придуманных комплексов и ярко выделиться из толпы, подчеркнув свой безупречный вкус.

  • 16

    Насыщенный винный цвет по-достоинству оценят любительницы сдержанной классики.

  • 17

    Он не требует излишних обрамлений вензелями или художественными рисунками. Марсала красивый в своем гордом уединении.

  • 18

    Как в хите, родом из 80-х, синий иней теперь украсит ваши ногти на новый год.

  • 19

    Маникюр в синем цвете не отвлекает внимание от наряда, но в то же время изысканно дополняет образ. Не хотите монотонного покрытия? Тогда ваш вариант – блестки в синих тонах.

  • 20

    Дерзкий вариант для смелых барышень. Он, как и little black dress, порою даже более лаконичен, чем френч.

  • 21

    Так сложилось, что зимний сезон волей-неволей ассоциируется у нас с белым цветом.

  • 22

     Пушистые хлопья снега, тающие на ресницах, теплые молочные варежки, мягкое одеяло, укрывшее город и ваш лучший маникюр, в настроение и всегда в тему.

Маникюр 2020: изысканные идеи фиолетового нейл-арта (Фото)

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