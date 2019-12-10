Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)

Для модниц абсолютным секретом по-прежнему остается информация в чем и как отмечать такой долгожданный праздник.
Новогодняя крыса не любит пафоса, поэтому предпочтение стоит отдать сдержанным и не вызывающим дизайнам.
Фаворитом будет металлический и серебристый цвет, а также всевозможные оттенки белого и серого.
Следует избегать модных ныне «кошачьих» принтов и не облачаться с ног до головы в леопарда, дабы не спугнуть благосклонность хозяйки Нового года.
Под новый год металлическая крыса одобряет стразы, вензеля, глиттер, конфетти и диковинные узоры прямо на ваших ноготках.
Однообразие и монотонность не лучшим образом характеризуют новогодние маникюры.
Девушки жаждут праздника, как в душе, так и в оформлении ноготков.
Забудьте о скуке, в год крысы в фаворе бурлеск, яркость и весь спектр узоров, на которые вы не могли решиться ранее.
Упростить задачу выбора нужного оттенка поможет наша таблица, объясняющая глубокое сакральное значение каждого пигмента палитры.
Декоративное мерцание драгоценного метала на ваших ноготках точно привлечет в жизнь финансовый успех, а еще соберет уйму комплиментов от всех гостей вечеринки.
Золото выигрышно смотрится как с маленьким черным платьем, так и с элегантным брючным костюмом.
А золотой маникюр, не хуже дорогого аксессуара, придаст статусность и создаст атмосферу праздника.
Стильный и элегантный, глубокий зеленый цвет, повторяющий оттенок еловых веток, украсит новогодние ногти и будет уместен даже в своей монотонности.
Многие девушки избегают красной одежды, обуви, стесняются подводить уста алой помадой и даже красить ногти гель лаком в красном цвете.
НГ – отличный повод отступить от собственноручно придуманных комплексов и ярко выделиться из толпы, подчеркнув свой безупречный вкус.
Насыщенный винный цвет по-достоинству оценят любительницы сдержанной классики.
Он не требует излишних обрамлений вензелями или художественными рисунками. Марсала красивый в своем гордом уединении.
Как в хите, родом из 80-х, синий иней теперь украсит ваши ногти на новый год.
Маникюр в синем цвете не отвлекает внимание от наряда, но в то же время изысканно дополняет образ. Не хотите монотонного покрытия? Тогда ваш вариант – блестки в синих тонах.
Дерзкий вариант для смелых барышень. Он, как и little black dress, порою даже более лаконичен, чем френч.
Так сложилось, что зимний сезон волей-неволей ассоциируется у нас с белым цветом.
Пушистые хлопья снега, тающие на ресницах, теплые молочные варежки, мягкое одеяло, укрывшее город и ваш лучший маникюр, в настроение и всегда в тему.