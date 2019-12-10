Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)

1 Для модниц абсолютным секретом по-прежнему остается информация в чем и как отмечать такой долгожданный праздник.

2 Новогодняя крыса не любит пафоса, поэтому предпочтение стоит отдать сдержанным и не вызывающим дизайнам.

3 Фаворитом будет металлический и серебристый цвет, а также всевозможные оттенки белого и серого.

4 Следует избегать модных ныне «кошачьих» принтов и не облачаться с ног до головы в леопарда, дабы не спугнуть благосклонность хозяйки Нового года.

5 Под новый год металлическая крыса одобряет стразы, вензеля, глиттер, конфетти и диковинные узоры прямо на ваших ноготках.

6 Однообразие и монотонность не лучшим образом характеризуют новогодние маникюры.

7 Девушки жаждут праздника, как в душе, так и в оформлении ноготков.

8 Забудьте о скуке, в год крысы в фаворе бурлеск, яркость и весь спектр узоров, на которые вы не могли решиться ранее.

9 Упростить задачу выбора нужного оттенка поможет наша таблица, объясняющая глубокое сакральное значение каждого пигмента палитры.

10 Декоративное мерцание драгоценного метала на ваших ноготках точно привлечет в жизнь финансовый успех, а еще соберет уйму комплиментов от всех гостей вечеринки.

11 Золото выигрышно смотрится как с маленьким черным платьем, так и с элегантным брючным костюмом.

12 А золотой маникюр, не хуже дорогого аксессуара, придаст статусность и создаст атмосферу праздника.

13 Стильный и элегантный, глубокий зеленый цвет, повторяющий оттенок еловых веток, украсит новогодние ногти и будет уместен даже в своей монотонности.

14 Многие девушки избегают красной одежды, обуви, стесняются подводить уста алой помадой и даже красить ногти гель лаком в красном цвете.

15 НГ – отличный повод отступить от собственноручно придуманных комплексов и ярко выделиться из толпы, подчеркнув свой безупречный вкус.

16 Насыщенный винный цвет по-достоинству оценят любительницы сдержанной классики.

17 Он не требует излишних обрамлений вензелями или художественными рисунками. Марсала красивый в своем гордом уединении.

18 Как в хите, родом из 80-х, синий иней теперь украсит ваши ногти на новый год.

19 Маникюр в синем цвете не отвлекает внимание от наряда, но в то же время изысканно дополняет образ. Не хотите монотонного покрытия? Тогда ваш вариант – блестки в синих тонах.

20 Дерзкий вариант для смелых барышень. Он, как и little black dress, порою даже более лаконичен, чем френч.

21 Так сложилось, что зимний сезон волей-неволей ассоциируется у нас с белым цветом.