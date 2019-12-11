Таких татуировок вы еще не видели: удивительный микс рисунков (Фото)

Мэт Рюлю живет в Париже, там же у него и мастерская, где он делает невообразимые тату: коллажирует героев мультфильмов и реальных людей, помещает персонажи в культовые сцены. Работы просто завораживающе необычны! Посмотрите подборку - здорово, правда?