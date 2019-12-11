Новогодний маникюр 2020: яркие дизайны для праздничного настроения (Фото)

1 Сочетание белого и синего с преобладанием именно светлого цвета может казаться одновременно и зимой, и ночью, и полярным сиянием. Такие ассоциации вызывает этот необычный маникюр с покраской, сделанной неровной и расплывчатой. Насыщенный синий, проступающий через расплывчатый белый, привлекает внимание и отлично сочетается со стразами, которые вэ том случае напоминают самые настоящие звезды на небе.

2 Изысканный маникюр на ноготках средней длины выглядит стильно, модно и завершенно. Холодный голубой цвет разбавлен матово-белым, серебристый рисунок с сапфировым камнем посередине придает ему оригинальный вид и загадочность. Ноготки притягивают взгляд, заставляя любоваться ими постоянно. Такой маникюр подойдет строгим деловым дамам или серьезным девушкам, продержится долго, радуя своей изысканностью.

3 Нежно-голубой маникюр с декорацией в виде золотистых полевых цветов. Такой дизайн смотрится скромно, но очень празднично. Он будет прекрасно смотреться в новогоднюю ночь, на праздновании дня рождения или украсит подружку невесты на свадьбе. Оттенок голубого требователен к фактуре ткани – подойдут кружево, гипюр, органза, фатин. Строгость и холодность цвета не подразумевают дополнительных украшений на руках.

4 Думаете, что креативность и нежность являются несовместимыми понятиями? Посмотрите на этот великолепный маникюр! Серый, серебряный и белый лаки отлично сочетаются между собой. Чтобы образ не получился скучным, на средние пальцы добавлен забавный и милый дизайн. Сказочная сова скрасит трудовые будни и не выбьется из офисного дресс-кода.

5 Белый с серебром – такое сочетание вызывает прямые ассоциации с мерцающим снегом, зимой, новым годом. Что может быть проще? Покройте ногти белым фоном, нанесите серебристый узор на безымянные пальцы, и вот вы уже не только одеты по сезону, но и соблюдаете гармонию во всем образе. Костюм Снегурочки, пушистая шубка, повседневное или вечернее платье – этой зимой вы в полной готовности ко всему!

6 Пятьдесят оттенков синего? Пожалуйста! Необычный маникюр обязательно понравится смелым и общительным женщинам. Как разнообразны оттенки лака — так многогранна и обладательница этого синего великолепия! Романтичный бело-синий принт на безымянном пальце, изысканный шиммеринг на среднем, благороднейший индиго — все оттенки говорят о смелом и независимом характере хозяйки этого маникюра. Одинаково хорош для торжественных случаев и как маникюр на каждый день.

7 Существует много техник "приманивания удачи", от фэн-шуй до симорона, но есть еще одна, секрет которой известен только лакоманьякам. Заключается техника в следующем: мечтаешь о Лазурном береге? Выбери для своего французского маникюра сияющий голубой оттенок, добавь к нему блеска страз, добейся совершенной линии "улыбки" — и все сбудется. Работает ли это на практике? Есть только один способ проверить!

8 Молочно-белый, как утренний туман, маникюр выглядит изысканно и нежно, но если он выполнен на всех ногтях, остается какая-то недосказанность. Расцветить его поможет узор, выполненный в технике литья. Для любительниц нейл-дизайна, пока не освоивших этой премудрости, найдется простой выход: купить наклейки, имитирующие литье. Они легко наносятся, требуется только покрыть их финишем. Разноцветные стразы придадут ногтям вид драгоценных украшений.

9 Красивый маникюр, который отлично подойдет всем женщинам. Молочно-белый матовый лак прекрасно сочетается с контрастным темным лаком цвета ночного неба. А украшение на кончике одного ноготка в виде симпатичного бантика из страз подчеркнет Ваш стиль. Подобное украшение ногтей будет отлично смотреться как с вечерним бархатным платьем, так и с коктейльным коротким платьицем. Вы всегда будете неотразимы!

10 Волшебство зимних узоров, голубой небесной лазури, вечерней синевы переплелись в этом броском, эффектном маникюре. Изысканное сочетание голубого и синего лака дополнено белыми кружевами, градиентными переходами цветов. Такой дизайн подходит к вечернему платью, шикарному наряду на выпускной. Яркий глянец на лазурном покрытии оттеняет спокойную синеву, добавляет очарования и таинственности.

11 В этом маникюре все гармонично слилось воедино: идеальная форма ногтей, остромодный узор "рыбий хвост", белоснежный оттенок лака и актуальные элементы декора цвета старого золота. Стильное и изысканное дополнение к праздничному наряду или подвенечному платью. Сам по себе дизайн "рыбий хвост" несложен в выполнении, он требует лишь аккуратности и твердости руки.

12 Этот образ можно считать воплощением нежности. Голубое глиттерное покрытие прекрасно оттеняет белый лак, а акцент с традиционными мотивами гжели идеально завершает образ. Маникюр выгодно подчеркнёт аристократическую бледность кожи и будет отлично смотреться на новогодней или рождественской вечеринке.

13 Роскошный бежевый маникюр с узором из стразов придется по душе даже невесте, не говоря уже об ее подружках. Этот дизайн подойдет для выпускного вечера, торжественного мероприятия, бала. Сияние блестящих камней образует шикарный рисунок, дополняет глянцевый отблеск покрытия. Крупные стразы посередине акцентируют на себе внимание, создают элегантный королевский образ.

14 Бывает так: проснёшься утром – и чувствуешь себя Шемаханской царицей. Хочется вытянуть руку – и любоваться вспыхивающими огоньками сапфиров, изумрудов и яхонтов… Так отчего ж не любоваться, когда на ногтях – маникюр, выполненный в технике золотого литья и "жидких камней". Сияет, переливается, завораживает – ничуть не хуже драгоценных прототипов. И добиться такой красоты можно, имея под рукой отрывную фольгу и запас цветных и витражных гелей.

15 Удивительно женственный дизайн, где "квадратная" форма самих ногтей средней длины сочетается с нежными оттенками лака. Этот вариант маникюра дает возможность продемонстрировать вашу утонченность – показать изящество пальцев, а также изысканность и чувство стиля. Здесь используются белый и бесцветный лаки, а стразы придадут дизайну законченность и шарм.

16 Даже если вы не можете похвастаться изящными линиями кисти и пальцев, этот дизайн продемонстрирует красоту ваших рук. Все внимание здесь уделено достаточно сложному рисунку. Бежевые оттенки удачно сочетаются с бело-серебристой гаммой. Целая россыпь стразов сделает дизайн завершенным, а скошенные линии рисунка визуально придадут ногтям дополнительную длину.

17 Шикарная сеточка черного кружева придает этому маникюру соблазнительную пикантность. Короткий френч дополнен узорами из точек, мягких линий и миниатюрных бантиков. Полупрозрачная основа молочного цвета добавляет таинственности и очарования. Маленькие стразы подчеркивают изысканность рисунка, его притягательный дизайн. Одежду надо подбирать соответствующую, яркую и сексуальную.

18 Оттенки спелой сливы и молочной карамели делают этот маникюр торжественным, шикарным, запоминающимся. Мягкость сияющих тонов с шоколадно-розовым блеском основы очаровывает с первого взгляда. Дизайн дополнен очаровательным узором из стразов и мелких камушков, выложенных в замысловатый рисунок. Блеск покрытия завораживает, сияние камней дарит ощущение нежности и романтики.

19 Вечерний выход всегда требует особого внимания к маникюру. Лак глубокого тёмно-синего цвета с микрошиммером — прекрасное дополнение к переливающемуся шелковому платью. На среднем и безымянном пальцах выполнен рисунок, напоминающий изысканное кружево. В качестве фона использована прозрачная база, смешанная с чёрным лаком. Узор несложно воспроизвести, имея под рукой кисть и дотс.

20 Красота и стиль в этом маникюре сочетаются с ненавязчивой роскошью. Гармония нежно-розового цвета и золота придает рукам изысканность. Овальная форма ногтей говорит о вашем стремлении к совершенству, а простой и вместе с тем богатый дизайн придает шарма. Этот маникюр окажется идеальным для летней вечеринки или для свадьбы. Богатство иногда умеет быть скромным и не вызывающим.

21 Использование белого лака всегда делает маникюр необычайно элегантным. Если в душе вы чувствуете себя Снежной Королевой, то мимо такого дизайна пройти не сможете. Неяркий, но сложный рисунок напоминает узоры инея на стеклах, а стразы придадут искристости свежевыпавшего снега. В маникюре нет ничего лишнего, однако он исполнен гармонии, а потому выглядит эксклюзивно.

22 Мимо такого маникюра пройти просто невозможно! Здесь во всем чувствуется роскошь. Даже простой синий оттенок выглядит необычным, соседствуя со сложным узором из цветных стразов. Внимание привлечено именно к такому узору, что делает дизайн удивительно стильным и придает нотку восточной таинственности. Маникюр уже сам по себе окажется украшением для уверенной в себе женщины.