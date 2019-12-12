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Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)

Смотрите фото (15)
Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)
09:40 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Серебряный маникюр можно смело считать сезонным дизайном ногтей, который идеально подходит для поздней осени и заснеженной зимы.

  • 1

    Серебряный маникюр — история про стильный минималистичный маникюр для осеннего и новогоднего периода.

  • 2

    Серебристые ноготки прямо ассоциируются с первым снегом, блестками конфетти и чем-то приятным, праздничным.

  • 3

    Если ты уже засматриваешься на серебристый лак для ногтей, думаешь о том, чтобы сделать втирку или уже классическую технику зеркального маникюра — мы можем тебя понять.

  • 4

    Серебристый маникюр привлекателен еще своей универсальностью.

  • 5

    Он отлично впишется и в самый дерзкий макияж губ, станет отличным дополнением к вечернему образу.

  • 6

    Кроме того, серебряный лак для ногтей просто лучший друг двухцветного маникюра.

  • 7

    Благодаря своей универсальной текстуре и нейтральному оттенку, он отлично сочетается со всеми другими цветами.

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  • 9

    Также ты можешь сделать с помощью серебристого лака для ногтей цветной французский маникюр, используя этот оттенок на кончиках ногтей.

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  • 11

    Но лучше всего серебряный маникюр любит глитер. Согласись, сочетание снежного серебрянного маникюра и большое количество блесток на ногтях — это практически хрестоматийное сочетание.

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  • 13

  • 14

    Можно также сделать мономаникюр или креативный маникюр, "разгуляться" на интересный дизайн ногтей. Вариантов огромное количество, а главные ограничения в нашей голове.

Новогодний маникюр 2020: яркие дизайны для праздничного настроения (Фото)

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Новогодний маникюр, Зимний маникюр, серебряный маникюр, Мода 2020, Маникюр на зиму, Маникюр 2020, Новый год 2020.
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