Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)

1 Серебряный маникюр — история про стильный минималистичный маникюр для осеннего и новогоднего периода.

2 Серебристые ноготки прямо ассоциируются с первым снегом, блестками конфетти и чем-то приятным, праздничным.

3 Если ты уже засматриваешься на серебристый лак для ногтей, думаешь о том, чтобы сделать втирку или уже классическую технику зеркального маникюра — мы можем тебя понять.

4 Серебристый маникюр привлекателен еще своей универсальностью.

5 Он отлично впишется и в самый дерзкий макияж губ, станет отличным дополнением к вечернему образу.

6 Кроме того, серебряный лак для ногтей просто лучший друг двухцветного маникюра.

7 Благодаря своей универсальной текстуре и нейтральному оттенку, он отлично сочетается со всеми другими цветами.

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9 Также ты можешь сделать с помощью серебристого лака для ногтей цветной французский маникюр, используя этот оттенок на кончиках ногтей.

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11 Но лучше всего серебряный маникюр любит глитер. Согласись, сочетание снежного серебрянного маникюра и большое количество блесток на ногтях — это практически хрестоматийное сочетание.

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