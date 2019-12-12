Мужская мода 2020: идеальный капсульный гардероб на зиму (Фото)

1 В детстве нам говорили: чем больше вещей на себя натянешь зимой, тем теплее. Мы выдвигаем альтернативное мнение: лучше меньше, да лучше. На самом деле, всего несколько правильно выбранных вещей помогут сделать ваш зимний гардероб разнообразным, у вас будет модный образ для любого события под солнцем (вернее, под дождем со снегом). Оксфордская рубашка Оксфордская рубашка – как старый приятель, который всегда с вами – в любой сезон, на работе и на отдыхе, в изнуряющую жару и в убийственный холод. Зимой у этого всегда актуального предмета одежды особенно заметно признаки Лиги Плюща: консервативный воротничок опрятно выглядывает из-под круглого выреза свитера, при этом ткань, из которой сшита рубашка, достаточно мягкая и теплая, чтобы носить её под шерстяное пальто. Когда приближаются холода, выбирайте классические цвета: белый, голубой и сине-серый, а также можете экспериментировать с осенними оттенками.

2 Лонгсливы нейтральных цветов Авторы модных обзоров в мужских журналах превозносят многослойность в одежде, как слегка безумные продавцы лука. У многослойного образа есть и достоинства, и недостатки. Подберите лучший лонгслив и смело используйте его в своем гардеробе. Футболки с длинными рукавами смотрятся лучше всего в нейтральных тонах (оттенках серого, белого и бежевого), в этом случае они выступают как чистый лист для ваших стильных экспериментов. Они удачно сочетаются с оксфордской рубашкой и с верхней рубашкой, к тому же такой наряд является хорошей защитой от пронизывающего зимнего ветра.

3 Худи Главный элемент уличной моды давно уже избавился от своей спортивной родословной. Сегодня худи носят приверженцы стиля smart-casual, а зимой это просто незаменимый предмет одежды. Легкие худи надевают под шерстяные пальто – такое сочетание отсылает нас в девяностые годы. Также худи сочетают с кожаной или джинсовой курткой, хлопковой футболкой и зауженными тренировочными штанами. Модели, застегивающиеся на молнию целиком, хорошо смотрятся в многослойных образах, а худи с застежкой-молнией сверху можно сочетать с оксфордской рубашкой.

4 Простая толстовка Краеугольный камень мужского гардероба. Этот предмет одежды имеет рабочее или спортивное происхождение. Сегодня это великолепный выбор для уикенда – направляетесь ли вы в спортзал или по магазинам. Практичная и легкая в уходе, толстовка смотрится только лучше, когда слегка изнашивается или выгорает. Выбирайте модели из плотной ткани нейтральных цветов этой зимой.

5 Верхняя рубашка Верхняя рубашка – гибрид, находящийся в математическом центре зимнего гардероба: между более тонкой рубашкой и верхней одеждой. Корни этой рубашки – в одежде для походов и военной форме. Верхняя рубашка настолько же универсальна, насколько богато её прошлое. Чтобы получить естественный вид, наденьте рубашку из тяжелого хлопкового твила или шерсти, для модного образа – из замши или стеганой ткани, для спортивного – из нейлона или синтетики.

6 Куртка-дубленка – натуральная или искусственная Несложно догадаться, почему куртка из овчины – вечный фаворит в мужской верхней одежде. В ней сочетаются мужественность и шик, практичность и декадентство. Овечья кожа и шерсть имеют множество апостолов, в число которых входят Джеймс Дин, Марлон Брандо, Ален Делон (да и вообще все вокруг). В повседневную одежду куртка из овчины пришла из авиации и мотоспорта. Она отлично сочетается с рубашками из плотной ткани или денима, со свитерами с высоким воротом и темными джинсами. Как часто бывает с модными куртками, меньше – значит, лучше. Не закрывайте контрастный воротник шарфами и аксессуарами.- источник.

7 Верблюжье пальто Верблюжий цвет – старший и лучше выглядящий брат бежевого. Теплыми оттенками с карамельными тонами восхищаются дизайнеры много лет. Этот цвет ценят за универсальность и привлекательность – в отличие от более анемичного бежевого, верблюжий подходит практически ко всем оттенкам кожи и волос. Верблюжий цвет сегодня переживает ренессанс в верхней одежде. В своих различных воплощениях верблюжье пальто означает шик, а иногда – взгляд в сторону ретро. Наденьте его поверх полностью черного образа и выиграйте у французов на их поле. Ещё один беспроигрышный вариант – пальто в сочетании с джинсами и серой толстовкой. Также верблюжье пальто – лучший компаньон для офисной одежды, позволяющий сочетать формальный дресс-код и стиль casual.

8 Узкие темные плотные джинсы Джинсы селвидж – особенно японского происхождения – отлично подходят для зимы. Джинсы с традиционным обработанным швом (который легко узнать по красной или оранжевой нити, вплетаемой в ткань) более плотные и защищающие от холода, чем их модная альтернатива с содержанием эластана. Выбирайте прямые или узкие джинсы с ботинками челси или чукка.

9 Серые зауженные спортивные штаны Журнал GQ предупреждал нас прошлым летом: не вздумайте прийти субботним утром в кафе в спортивных штанах и отороченных овчиной домашних тапках, чтобы заказать сандвич с яйцом, будто кроме вас во всем мире больше никого нет. Это был протест против бельевой тенденции в повседневной одежде. И хотя журнал оказался прав насчет сэндвича с яйцом, он не оценил всё удовольствие от ношения спортивных штанов. Отличие студента спортивного факультета от модника, предпочитающего расслабленный спортивный стиль, состоит в покрое. Зауженные тренировочные брюки создают более элегантный силуэт, особенно если сшиты из мягкой ткани. Хорошо сидящие брюки (ничего мешковатого, слишком узкого или длинного!) не сделают из вас студента-спортсмена. Также важно понимать, куда ходить в таких штанах. Авиаперелет? Да. Вечеринка? Нет. Выходной? Да. Первое свидание (или второе, или 43-е)? Нет.

10 Шерстяной костюм Шерсть – отличный материал! Достаточно теплый, чтобы согревать даже в сильный холод, но при этом дышащий, чтобы вы могли выжить во время поездки на работу в общественном транспорте в часы пик. Шерстяной костюм должен обязательно присутствовать в модном зимнем гардеробе. Ткань, по текстуре слегка напоминающая мешковину, дольше не начнет лосниться. Выбирайте темно-серый или темно-синий цвет – они подходят к любой комбинации рубашки и галстука.

11 Кожаные кроссовки Достойная пара кожаных кроссовок подходит для любого события. От ленивого воскресенья до мероприятия в стиле smart-casual. Их можно надеть даже на формальное мероприятие. В общем, эту обувь просто необходимо иметь в своем арсенале. Кроссовки более удобны, чем традиционные туфли, при этом смотрятся более прилично, чем обувь для спортзала. У кожаных кроссовок есть оправдание, если вы носите их постоянно, – они удобные. Выбирайте пару традиционного цвета, классические белые, как для тенниса, или темно-серые, или бежевые.