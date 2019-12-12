Маникюр на Новый год 2020: роскошные дизайнерские идеи (Фото)

1 Нежно-розовый френч с лунными полосками и стразами выглядит очень стильно. Такой светло-молочный дизайн подходит юным невестам, модным дамам любого возраста. Покрытие шеллак будет держаться более 3 недель, радуя своей гладкостью и блеском. Эффектный ободок из стразов на безымянных пальцах акцентирует внимание на узоре, оттеняет лунный дизайн. Можно дополнить образ колечком, браслетом из блестящих камней.

2 Этот зимний маникюр выполнен в холодных тонах, разбавлен блестками и снежным узором. Насыщенный цвет шоколадно-сливового покрытия добавляет ему торжественности, настраивает на добродушный лад. Серебристые блестящие частички полностью покрывают ногти на безымянных пальцах. Яркий глянец основы разбавлен белоснежной снежинкой, эффектным мерцанием серебра.

3 Интересный и необычный маникюр подойдет для стильных девушек, которые во всем предпочитают эксклюзивность. Для него потребуются белый и зеленый лаки, а также бесцветная основа. Рисунок снежинки, дополненный стразами, придаст дизайну законченность. Такой маникюр одинаково годится для новогоднего праздника и для ранней весны. Может применяться для ногтей средней длины.

4 Этот дизайн ногтей великолепно подойдет для корпоративной вечеринки, новогоднего праздника или другого важного мероприятия. Плавный матовый переход с темно-фиолетового к розовому смотрится очень феерично и необыкновенно, а блестки на таком фоне идеально подходят под выбранное сочетание цветов. Этот маникюр не обязывает к определенному цвету наряда, но великолепно будет выглядеть темное платье в пол.

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6 Объемный двухцветный маникюр с эффектными морозными узорами навевает воспоминания о зимней чарующей сказке. Пастельные оттенки розового и светло-голубого лака оттеняют сияние перламутровых стразов, акцентируют внимание на белоснежном рисунке. Снежные узорные линии с эффектом 3D добавляют дизайну таинственности, очарования и загадочного зимнего волшебства. Изысканный вариант ногтевого дизайна в сине-белых тонах чем-то напомнит роспись "под гжель". Большое количество стразов придаст вашему облику необходимый шарм. Для такого маникюра можно использовать гель-лак. Спиральные узоры потребуют некоторых навыков в искусстве несения рисунков на ногти. Маникюр хорошо смотрится на ногтях средней длины, но к нему необходимо грамотно подбирать украшения.

7 Если у вас красивые ногти, попробуйте для праздничного вечера сделать этот вариант маникюра. Перламутровый лак глубокого синего оттенка сделает дизайн благородным, а ногти на безымянных пальцах можно обработать поверх лака специальной золотистой пылью. В результате грамотных действий создается эффект градиентной техники. Бесцветное покрытие придаст ногтям зеркальный блеск и сделает маникюр законченным.

8 Для ноготков удлиненной формы такой маникюр окажется идеальным. Он выполнен в готическом стиле, так что утонченные натуры вряд ли пройдут мимо такого варианта. Преимущество отдается черному лаку (можно использовать гель). Романтичную нотку такому маникюру придаст использование розового лака. Рисунок на ногтях можно сделать вручную, однако столь же изысканно будут смотреться и наклейки. Необходимо уделить внимание внешнему покрытию, чтобы ваши ногти сверкали.

9 Очень чувствительный и нежный дизайн маникюра. Тут отлично сочетаются мягкий, молочно-белый лак основы с тонким и изысканным рисунком, выполненным тонкими штрихами насыщенного синего цвета. Сам рисунок напоминает узоры, которые мороз рисует на стекле зимними вечерами, или народные орнаменты. Подобное украшение пальчиков станет отличным дополнением любого новогоднего наряда, и поможет Вам выглядеть совершенно неотразимо!

10 Весьма легкий и воздушный маникюр, который достойно украсит Ваши ноготки. Насыщенный голубой цвет основного лака в сочетании с тонкой полоской бледно-голубого вдоль кутикулы дарят ощущение свободы и независимости. Небо, простор и бесконечность – вот что приходит на ум, глядя на такой рисунок. Особым элементом, привносящим эксклюзивность, будут играющие светом россыпи стразов на безымянных пальцах. Такой вариант оформления будет уместен везде и всегда!

11 Богатый и изысканный вариант оформления для Ваших ногтей. Бело-лунный цвет лака хорошо перекликается с золотыми хлопьями, которыми украшен ноготь на двух пальчиках. А на одном ноготке выполнен тонкий и сложный рисунок, который под силу только настоящему профи нейл-арта. Такой маникюр на руках будет идеальным дополнением для вечернего платья, в котором Вы выходите в свет. На Ваши руки гарантированно обратят внимание все вокруг!

12 Вечерний маникюр гель-лаком со стразами выглядит сексуально и притягательно. Шикарный блеск черного покрытия добавляет ему сексуальности, соблазнительный узор из камушков очаровывает с первого взгляда. Полупрозрачная основа с оригинальным рисунком из блесток в виде полумесяца идеально подходит к серебряным украшениям, коктейльному кружевному платью. Такой дизайн всегда будет на пике популярности.

13 Волнующий классический вариант оформления ногтей. Насыщенный красный цвет, как известно – цвет страсти, хорошо сочетается с мелкими блестками на безымянном пальце, а также белыми точками и звездочками. Такой маникюр отлично подойдет не только для повседневного ношения, но также достойно украсит Ваши пальчики на любом событии. Вы будете неотразимы!

14 Роскошный и красивый дизайн маникюра, который точно обратит на себя внимание. Главным элементом станет необычная форма ногтя с заостренным кончиком. А синий лак с металлическим блеском придаст некий космический холодный шарм. Декоративное украшение ноготка безымянного пальца россыпью блестящих стразов дополнит Ваш образ неприступной женщины, эдакой Снежной Королевы. Отлично подойдет для торжественных мероприятий.

15 Мягкий и нежный вариант оформления для Ваших ноготков. Интересное решение градиентного перехода цветов из молочно-белого в светлый бирюзовый оттенок дарит ощущение загадки и недосказанности. А лак с блестками напоминает снег, искрящийся под лучами утреннего зимнего солнца. Каждый ноготь украшен тонкой ажурной снежинкой, что придаст изюминку любой девушке. Идеальный маникюр для зимних вечеринок с горячим глинтвейном. Вы точно будете в центре внимания!

16 Лаконичный и интригующий вариант оформления ногтей. Глубокий белый цвет основного лака с тонким рисунком, выполненным черными штрихами отлично дополняют друг друга. А один палец, украшенный блестящими стразами, завершают образ женщины загадки. Рисунок напоминает ажурные подвязки для чулок, что дает безграничные просторы для мужских фантазий. Поверьте, с подобным маникюром Вы не останетесь без мужской компании!

17 Цвета, которые считаются традиционно рождественскими: красный, золотой, белый и зелёный. Но стоит ли ограничивать себя, сочиняя дизайн для праздничного маникюра? Вот вполне нетривиальный вариант: голубой и сиреневый глиттер, серебряные снежинки на чёрном матовом фоне. Будто снег выпал именно в новогоднюю ночь… Снежинки можно изобразить при помощи плитки для стемпинга или упростить себе задачу, наклеив стикеры.

18 Синий зимний вечер, тихий снег, канун Рождества… Чтобы любоваться этой картиной как только захочется, всего-то и нужно три лака – белого, голубого и глубокого синего цвета. Нет ничего проще, чем изобразить на ногтях снеговика, а более тонкие детали в виде снежинок можно выполнить при помощи пластины для стемпинга или использовать слайдер-дизайны.

19 Красный и прекрасный, совершенно новогодний маникюр. Как обойтись без него во время отдыха в альпийских Альпах или на праздничной вечеринке? Ответ один: никак! Поэтому, пока есть время до декабря, нужно успеть освоить технику рисования снежинок. Для ленивых всегда остаётся спасительный выход – слайдер-дизайны.

20 Королевский маникюр ярко-красного цвета понравится дерзким модницам, умеющим подчеркнуть свой стиль. Сочетание яркой основы, белого френча и лунных полосок в этом дизайне дополнено золотистым рисунком, мелкими круглыми стразами. Белый лак с перламутровым отблеском украшен золотой короной, декорирован камушками. Сочные переливы глянца подчеркивают насыщенность покрытия, мягкие линии узора.

21 Спокойный и элегантный вариант маникюра одинаково хорошо будет смотреться и в будние дни, и на праздничном вечере. Дизайн выдержан в спокойных однотонных цветах. Бледно-розовый и голубой создают ровное настроение, а неожиданный в этом случае малиновый оттенок придает праздничность всему маникюру. Законченность дизайна достигается рисунком, который имитирует морозные узоры. Маникюр подходит для зимы.

22 Далеко не все дизайны хорошо смотрятся на коротких ногтях. Лаки с мелким шиммером могут стать настоящим спасением для тех, кто не хочет отказываться от яркого маникюра, но не может отрастить длинные ногти. Разноцветные блёстки создают красивые переливы, превращая лак в настоящего хамелеона. В зависимости от освещения его цвет может меняться от насыщенного лазурного до лёгкого золотистого.

23 Красивый и модный френч-дизайн с основанием светло-бежевого цвета и белыми кончиками ногтей. Акцент сделан на безымянном пальце, который выполнен в стиле лунного маникюра белого цвета с ажурными рельефными узорами и роскошным украшением в виде короны со стразами. На каждом кончике ногтя нанесен такой же элегантный объемный узор. Вдоль изгиба линии ногтя проходят крошечные крапинки, придающие такому маникюру вид тонкого легкого кружева.

24 Восхитительный дизайн ногтей, который позволит вам выглядеть неотразимо на любом событии или мероприятии. Поверх светло-бежевого фона нанесен рисунок из двух полос сиреневого и молочно-сиреневого цветов. Кончики ногтей покрыты ярким фиолетовым лаком с крупными блестками. С таким маникюром ваши ручки будут выглядеть шикарно при любых обстоятельствах.

25 Этот новогодний маникюр выполнен в холодных серебристых тонах, украшен рисунками из стразов. Молочный глянец покрытия оттеняет металлический блеск серебра, переливается перламутровыми оттенками. Разнообразие светящихся камушков делает такой дизайн искрящимся и праздничным. Изящный рисунок из мерцающих блесток дополнит образ Снежной королевы или Снегурочки, добавит наряду очарования.