Маникюр 2020: интересные идеи и новинки дизайна (Фото)

1 Гармоничный образ включает в себя много критериев. Так и маникюр должен представлять из себя гармонию формы, цвета и модных тенденций. Ведущие тренды сезона 2020 Мода на нэйл-арт стремительно меняется от сезона к сезону. Ультрасовременные варианты оформления ногтей предполагают неожиданные сочетания оттенков и текстур, а также оригинальное использование декора.

2 Декор На пике моды находятся ногтевые пластины, украшенные бисером, металлическими нитями, пайетками и стразами. С их помощью мастер выкладывает замысловатые узоры, которые привносят в композицию смысл. Любительницы изысканной роскоши могут украсить свои пальцы кристаллами Сваровски.

3 Гель-лак По-прежнему в моде покрытие из гель-лака. Альтернатива этому универсальному материалу пока не найдена. Он способен сохранять свои свойства на протяжении месяца, не теряя яркости цвета.

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5 Нежный нюд Еще один тренд 2020 – нюдовые оттенки. Все благородство натурального оттенка выливается в легкий и нежный маникюр.

6 Для такого нэйл-арта необходима полупрозрачная база, которую можно заменить витаминным составом для укрепления ногтевой пластины. Такой маникюр предполагает оттенки лаванды, розовых лепестков, экрю, персик и другие.

7 Классическим вариантом считаются оттенки бежевого, которые будет сочетаться с любым образом.

8 Омбре Из прошлого сезона в новый перекочует техника омбре. Маникюр предполагает мягкий переход от одного оттенка к другому. Возможно сочетание любых цветов, поэтому такой стиль подойдет для любого случая.

9 Цвета могут быть как нежными и спокойными, так и яркими и кричащими. Среди популярных сочетаний оранжевый – красный, черный – красный, черный – белый, желтый – зеленый, белый – голубой, фиолетовый – розовый, золотой – коричневый, розовый – белый.

10 Классический френч и антифренч Кажется, что французский маникюр никогда не выйдет из моды. В сезоне 2020 он тоже не потеряет своей актуальности. Про классический френч уже сказано много. Он – само изящество и изысканность.

11 Этот маникюр подходит к любому гардеробу и аксессуарам. Отдельной категорией в этой технике стал цветной френч. Здесь мастер может дать волю своей фантазии. В новом году актуально использование глиттера и декора в виде бусин. Золотой френч подарит своей обладательнице дополнительную изюминку в образе.

12 Кричащий френч из сочетания красного и черного, рисунок на одной из частей пластины или ровная полоска через весь ноготь – все это может стать частью такого вида нэйл-арта.

13 Антифренч носит еще одно название – лунный маникюр. В этой технике цветом выделяется нижняя часть ногтя –лунка. Остальные способы украсить такой маникюр можно перенять от предыдущей разновидности.

14 Эта техника отличается абсолютной новизной в мире нэйл-арта. Суть оформления в том, что часть ногтя окрашивается бесцветным гелем в то время, как все остальное пространство заполняется цветом. Бесцветное пространство может принимать любые формы.

15 Битое стекло Иллюзия осколков на ногтевой пластине уже приобрела своих почитателей. "Стеклянные ногти" обеспечивают маникюру блеск и блики света. Такие ногти станут гвоздем новогоднего вечера.

16 Для создания шедевра необходимо использовать специальные наклейки. Дополнить узор можно кристаллами, имитирующими ледяные осколки.

17 Штампы Популярными в грядущем сезоне будут забавные микро-рисунки. Их делать довольно просто. Достаточно лишь приобрести или изготовить печати подходящего размера.

18 Окрашивая такую печать лаком, можно повторить один и тот же узор на всех ногтях.

19 Модные цвета в нейл-арте 2020 В новом сезоне сложно определить цветовую тенденцию. На радость модницам для стильного маникюра подойдет любой цвет. Важно лишь соблюсти сочетаемость оттенков. Большинство техник предполагает использование контрастных цветов. Остальные позволяют различать в переливах лишь нюансы одного и того же цвета.

20 Для однотонного окрашивания предпочтительнее в новом году глубокие цвета: марсала, кофейный, винный, бордо, сливовый, темно-синий, шоколад, кардинал (глубокий красный). Чтобы не запутаться в таком широком многообразии, стоит ориентироваться на остальные детали образа: цвет одежды и стиль, аксессуары, цвет кожи, волос и глаз, а также основные цветовые акценты макияжа.