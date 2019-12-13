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Маникюр 2020: интересные идеи и новинки дизайна (Фото)

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Маникюр 2020: интересные идеи и новинки дизайна (Фото)
10:06 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:С каждым годом формы, цвета и материалы для оформления ногтей представляются во все более широком ассортименте.

  • 1

    Гармоничный образ включает в себя много критериев. Так и маникюр должен представлять из себя гармонию формы, цвета и модных тенденций.

    Ведущие тренды сезона 2020

    Мода на нэйл-арт стремительно меняется от сезона к сезону. Ультрасовременные варианты оформления ногтей предполагают неожиданные сочетания оттенков и текстур, а также оригинальное использование декора.

  • 2

    Декор

    На пике моды находятся ногтевые пластины, украшенные бисером, металлическими нитями, пайетками и стразами. С их помощью мастер выкладывает замысловатые узоры, которые привносят в композицию смысл. Любительницы изысканной роскоши могут украсить свои пальцы кристаллами Сваровски.

  • 3

    Гель-лак

    По-прежнему в моде покрытие из гель-лака. Альтернатива этому универсальному материалу пока не найдена. Он способен сохранять свои свойства на протяжении месяца, не теряя яркости цвета.

  • 4

  • 5

    Нежный нюд

    Еще один тренд 2020 – нюдовые оттенки. Все благородство натурального оттенка выливается в легкий и нежный маникюр.

  • 6

    Для такого нэйл-арта необходима полупрозрачная база, которую можно заменить витаминным составом для укрепления ногтевой пластины. Такой маникюр предполагает оттенки лаванды, розовых лепестков, экрю, персик и другие.

  • 7

    Классическим вариантом считаются оттенки бежевого, которые будет сочетаться с любым образом.

  • 8

    Омбре

    Из прошлого сезона в новый перекочует техника омбре. Маникюр предполагает мягкий переход от одного оттенка к другому. Возможно сочетание любых цветов, поэтому такой стиль подойдет для любого случая.

  • 9

    Цвета могут быть как нежными и спокойными, так и яркими и кричащими. Среди популярных сочетаний оранжевый – красный, черный – красный, черный – белый, желтый – зеленый, белый – голубой, фиолетовый – розовый, золотой – коричневый, розовый – белый.

  • 10

    Классический френч и антифренч

    Кажется, что французский маникюр никогда не выйдет из моды. В сезоне 2020 он тоже не потеряет своей актуальности. Про классический френч уже сказано много. Он – само изящество и изысканность.

  • 11

    Этот маникюр подходит к любому гардеробу и аксессуарам. Отдельной категорией в этой технике стал цветной френч. Здесь мастер может дать волю своей фантазии. В новом году актуально использование глиттера и декора в виде бусин. Золотой френч подарит своей обладательнице дополнительную изюминку в образе.

  • 12

    Кричащий френч из сочетания красного и черного, рисунок на одной из частей пластины или ровная полоска через весь ноготь – все это может стать частью такого вида нэйл-арта.

  • 13

    Антифренч носит еще одно название – лунный маникюр. В этой технике цветом выделяется нижняя часть ногтя –лунка. Остальные способы украсить такой маникюр можно перенять от предыдущей разновидности.

  • 14

    Эта техника отличается абсолютной новизной в мире нэйл-арта. Суть оформления в том, что часть ногтя окрашивается бесцветным гелем в то время, как все остальное пространство заполняется цветом. Бесцветное пространство может принимать любые формы.

  • 15

    Битое стекло

    Иллюзия осколков на ногтевой пластине уже приобрела своих почитателей. "Стеклянные ногти" обеспечивают маникюру блеск и блики света. Такие ногти станут гвоздем новогоднего вечера.

  • 16

    Для создания шедевра необходимо использовать специальные наклейки. Дополнить узор можно кристаллами, имитирующими ледяные осколки.

  • 17

    Штампы

    Популярными в грядущем сезоне будут забавные микро-рисунки. Их делать довольно просто. Достаточно лишь приобрести или изготовить печати подходящего размера.

  • 18

    Окрашивая такую печать лаком, можно повторить один и тот же узор на всех ногтях.

  • 19

    Модные цвета в нейл-арте 2020

    В новом сезоне сложно определить цветовую тенденцию. На радость модницам для стильного маникюра подойдет любой цвет. Важно лишь соблюсти сочетаемость оттенков. Большинство техник предполагает использование контрастных цветов. Остальные позволяют различать в переливах лишь нюансы одного и того же цвета.

  • 20

    Для однотонного окрашивания предпочтительнее в новом году глубокие цвета: марсала, кофейный, винный, бордо, сливовый, темно-синий, шоколад, кардинал (глубокий красный). Чтобы не запутаться в таком широком многообразии, стоит ориентироваться на остальные детали образа: цвет одежды и стиль, аксессуары, цвет кожи, волос и глаз, а также основные цветовые акценты макияжа.

  • 21

    Актуальная длина и форма ногтевой пластины

    Практичность, удобство и натуральность формы – вот три составляющие современного маникюра. Небольшая длина позволит создавать стиль, уместный и в офисе, и на вечеринке. Натуральный мягкий квадрат и миндалевидная форма будут находиться вне конкуренции. Наращивание длинных острых "копий" ушло в прошлое. Если среди модниц остались приверженцы длинных ногтей, то следует тщательно выбирать форму. Агрессивность в маникюре неуместна. Такой подход заменяется на создание гармоничных форм и плавных линий, которые подойдут для любого случая.

Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)

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