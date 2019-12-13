Обувь в бриллиантах: самые дорогие туфли, украшенные драгоценностями (Фото)

1 Такая обувь усыпана драгоценными камнями или сделаны из роскошных материалов. Их обычно носят знаменитости, чтобы продемонстрировать талант дизайнера, а другие были проданы с аукциона по невероятным ценам и приобретены мультимиллионерами. Рубиновые туфли из Дома Гарри Уинстона - 3 млн долларов Большинство из нас в детстве смотрели фильм "Волшебник Страны Оз" и очень любили его. Мы надеялись, что нам повезет, как Дороти, и мы отправимся в фантастические приключения с невероятными друзьями. И конечно, все мы помним ее красные туфельки. Оказывается, на самом деле есть украшенная драгоценностями копия этих красных туфелек. Это точная копия оригинала, за исключением, конечно, того, что сделаны они с использованием 4600 рубинов и 50-каратных алмазов. На создание этой пары обуви ушло более двух месяцев, и сделали их в честь 50-летия художественного фильма. Цена туфель составляет 3 миллиона долларов, и они удерживают рекорд как самые дорогие когда-либо созданные украшенные драгоценностями туфли.

2 Туфли Рита Хейворт - 3 млн долларов Как и пара туфель Мэрилин Монро, эти тоже назвали в честь голливудской легенды. Тем не менее, отличает их то, что сделаны они с использованием настоящих драгоценностей, принадлежащих Рите Хейворт. Насыщенный шоколадный цвет делает туфли необыкновенно элегантными, что подчеркивается атласным цветком в центре. И туфли усыпаны не только бриллиантами, но и рубинами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Счастливицей, которой сейчас принадлежат эти туфли, является не кто иной, как дочь Риты Хейворт.

3 Шлепанцы Золушки от Стюарта Вайцмана - 2 млн долларов Смотрите! Некоторые люди действительно могут превратить свои фантазии о переодевании в Золушку и танцах на балу-маскараде в реальность! Эти волшебные туфельки усыпаны 565 бриллиантами Kwiat, оправленными в платину и отделаны итальянской кожей. Кружево тоже ультратонкое и дорогое. В туфельках есть один из самых редких бриллиантов в мире под названием "бриллиант амаретто". А в 2004 году американская кантри-певица Элисон Краусс (Alison Krauss) надела эту изящную пару на красную дорожку. Кажется, мы не можем просто забыть о Золушке!

4 Босоножки на шпильке с танзанитами от Стюарта Вайцмана – 2 млн долларов Эта роскошная пара обуви – плод сотрудничества Стюарта Вайцмана и Эдди Ле Вианома (Eddie Le Vian), и, похоже, ее создатели вдохновились украшениями, которые обычно носят члены королевской семьи. Эти элегантные босоножки выдержаны в серебряной и голубой цветовой гамме, а их ремешки сделаны из драгоценных 185-каратных танзанитов и 28-каратных бриллиантов, вставленных в серебро. Если надеть босоножки с соответствующим серебристо-белым платьем, синие драгоценные камни будут выделяться, что сделает вас настоящей звездой.

5 Платиновые босоножки на шпильке от Стюарта Вайцмана - 1,9 млн долларов Если бы у вас было больше миллиона долларов, на что бы вы их потратили? Некоторые люди готовы разориться на обувь. Эти модные шпильки были сделаны из платиновой ткани и 464 бриллиантов Kwiat. Тонкие и элегантные босоножки впервые надела на церемонию премии Оскар Лаура Харринг (Laura Harring), снявшаяся в "Малхолланд Драйв". И знаете, что? Ее сопровождали три телохранителя, чтобы защитить пару туфель от любой опасности!

6 Рубиновые босоножки на шпильках от Стюарта Вайцмана - 1,6 млн долларов Если обувь, инкрустированная бриллиантами, кажется вам скучной, то вы можете выбрать рубин, если, конечно, способны оплатить всю эту красоту. Эта пара изготовлена из вишнево-красного атласа с использованием более чем 600 рубинов и платины. Босоножки просто великолепны и идеально подойдут для ужина с кем-то особенным. Если они вам что-то напоминают, то это потому, что Вайцман вдохновился красными туфельками Дороти из "Волшебника страны Оз". И, если вы любили этот фильм и мечтали иметь пару красных туфелек, таких как эти, продолжайте читать статью дальше, вас ждет сюрприз!

7 Ретро-туфли с розами от Стюарта Вайцмана - 1 млн долларов В ретро-моде есть особый шарм. Конкретно эти туфли напоминают о черно-белой эпохе Голливуда, когда очень модной была обувь с Т-образными ремешками. На этих блестящих золотых туфлях есть розы, усыпанные 1800 бриллиантами Kwiat. Эти туфли просто произведение искусства, и их также продали с аукциона за миллион долларов. По крайней мере, кому-то где-то посчастливилось их носить.

8 Туфли Мэрилин Монро от Стюарта Вайцмана - 1 млн долларов Мэрилин Монро была иконой моды, и вполне понятно, почему пару туфель назвали в ее честь. На них красуется красивейшая сатиновая роза, усыпанная кристаллами Swarovski. Впервые туфли надела Реджина Кинг (Regina King) на церемонию вручения Оскара в 2005 году, после чего их продали с аукциона за 1 миллион долларов. И, возможно, тот, кто их носит, питается грацией и красотой самой Монро!

9 Бриллиантовые босоножки мечты от Стюарта Вайцмана – 500 000 долларов Большая часть обуви с драгоценностями, упомянутая в этом списке, была создана для рынка роскоши неким Стюартом Вайцманом (Stuart Weitzman). Один бриллиант в 30-карат влетит вам в копеечку, а представьте, сколько будет стоить обувь, покрытая более 1500 такими бриллиантами? В этих босоножках ручной работы идеально сочетаются минимализм и элегантность, и они являются буквально "Бриллиантовой мечтой". Может быть, они станут отличным помолвочным подарком от миллионера?