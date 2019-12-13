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Обувь в бриллиантах: самые дорогие туфли, украшенные драгоценностями (Фото)

Смотрите фото (11)
Обувь в бриллиантах: самые дорогие туфли, украшенные драгоценностями (Фото)
16:31 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Список из самых дорогих когда-либо созданных женских туфель.

  • 1

    Такая обувь усыпана драгоценными камнями или сделаны из роскошных материалов. Их обычно носят знаменитости, чтобы продемонстрировать талант дизайнера, а другие были проданы с аукциона по невероятным ценам и приобретены мультимиллионерами.

    Рубиновые туфли из Дома Гарри Уинстона - 3 млн долларов

    Большинство из нас в детстве смотрели фильм "Волшебник Страны Оз" и очень любили его. Мы надеялись, что нам повезет, как Дороти, и мы отправимся в фантастические приключения с невероятными друзьями. И конечно, все мы помним ее красные туфельки. Оказывается, на самом деле есть украшенная драгоценностями копия этих красных туфелек. Это точная копия оригинала, за исключением, конечно, того, что сделаны они с использованием 4600 рубинов и 50-каратных алмазов.

    На создание этой пары обуви ушло более двух месяцев, и сделали их в честь 50-летия художественного фильма. Цена туфель составляет 3 миллиона долларов, и они удерживают рекорд как самые дорогие когда-либо созданные украшенные драгоценностями туфли.

  • 2

    Туфли Рита Хейворт - 3 млн долларов

    Как и пара туфель Мэрилин Монро, эти тоже назвали в честь голливудской легенды. Тем не менее, отличает их то, что сделаны они с использованием настоящих драгоценностей, принадлежащих Рите Хейворт.

    Насыщенный шоколадный цвет делает туфли необыкновенно элегантными, что подчеркивается атласным цветком в центре. И туфли усыпаны не только бриллиантами, но и рубинами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Счастливицей, которой сейчас принадлежат эти туфли, является не кто иной, как дочь Риты Хейворт.

  • 3

    Шлепанцы Золушки от Стюарта Вайцмана - 2 млн долларов

    Смотрите! Некоторые люди действительно могут превратить свои фантазии о переодевании в Золушку и танцах на балу-маскараде в реальность!

    Эти волшебные туфельки усыпаны 565 бриллиантами Kwiat, оправленными в платину и отделаны итальянской кожей. Кружево тоже ультратонкое и дорогое. В туфельках есть один из самых редких бриллиантов в мире под названием "бриллиант амаретто". А в 2004 году американская кантри-певица Элисон Краусс (Alison Krauss) надела эту изящную пару на красную дорожку. Кажется, мы не можем просто забыть о Золушке!

  • 4

    Босоножки на шпильке с танзанитами от Стюарта Вайцмана – 2 млн долларов

    Эта роскошная пара обуви – плод сотрудничества Стюарта Вайцмана и Эдди Ле Вианома (Eddie Le Vian), и, похоже, ее создатели вдохновились украшениями, которые обычно носят члены королевской семьи. Эти элегантные босоножки выдержаны в серебряной и голубой цветовой гамме, а их ремешки сделаны из драгоценных 185-каратных танзанитов и 28-каратных бриллиантов, вставленных в серебро.

    Если надеть босоножки с соответствующим серебристо-белым платьем, синие драгоценные камни будут выделяться, что сделает вас настоящей звездой.

  • 5

    Платиновые босоножки на шпильке от Стюарта Вайцмана - 1,9 млн долларов

    Если бы у вас было больше миллиона долларов, на что бы вы их потратили? Некоторые люди готовы разориться на обувь. Эти модные шпильки были сделаны из платиновой ткани и 464 бриллиантов Kwiat. Тонкие и элегантные босоножки впервые надела на церемонию премии Оскар Лаура Харринг (Laura Harring), снявшаяся в "Малхолланд Драйв".

    И знаете, что? Ее сопровождали три телохранителя, чтобы защитить пару туфель от любой опасности!

  • 6

    Рубиновые босоножки на шпильках от Стюарта Вайцмана - 1,6 млн долларов

    Если обувь, инкрустированная бриллиантами, кажется вам скучной, то вы можете выбрать рубин, если, конечно, способны оплатить всю эту красоту. Эта пара изготовлена из вишнево-красного атласа с использованием более чем 600 рубинов и платины.

    Босоножки просто великолепны и идеально подойдут для ужина с кем-то особенным. Если они вам что-то напоминают, то это потому, что Вайцман вдохновился красными туфельками Дороти из "Волшебника страны Оз". И, если вы любили этот фильм и мечтали иметь пару красных туфелек, таких как эти, продолжайте читать статью дальше, вас ждет сюрприз!

  • 7

    Ретро-туфли с розами от Стюарта Вайцмана - 1 млн долларов

    В ретро-моде есть особый шарм. Конкретно эти туфли напоминают о черно-белой эпохе Голливуда, когда очень модной была обувь с Т-образными ремешками. На этих блестящих золотых туфлях есть розы, усыпанные 1800 бриллиантами Kwiat.

    Эти туфли просто произведение искусства, и их также продали с аукциона за миллион долларов. По крайней мере, кому-то где-то посчастливилось их носить.

  • 8

    Туфли Мэрилин Монро от Стюарта Вайцмана - 1 млн долларов

    Мэрилин Монро была иконой моды, и вполне понятно, почему пару туфель назвали в ее честь. На них красуется красивейшая сатиновая роза, усыпанная кристаллами Swarovski.

    Впервые туфли надела Реджина Кинг (Regina King) на церемонию вручения Оскара в 2005 году, после чего их продали с аукциона за 1 миллион долларов. И, возможно, тот, кто их носит, питается грацией и красотой самой Монро!

  • 9

    Бриллиантовые босоножки мечты от Стюарта Вайцмана – 500 000 долларов

    Большая часть обуви с драгоценностями, упомянутая в этом списке, была создана для рынка роскоши неким Стюартом Вайцманом (Stuart Weitzman). Один бриллиант в 30-карат влетит вам в копеечку, а представьте, сколько будет стоить обувь, покрытая более 1500 такими бриллиантами?

    В этих босоножках ручной работы идеально сочетаются минимализм и элегантность, и они являются буквально "Бриллиантовой мечтой". Может быть, они станут отличным помолвочным подарком от миллионера?

  • 10

    Туфли Золушки от Кэтрин Уилсон – 418 450 долларов

    Конечно, хрустальные туфельки Золушки всегда привлекали внимание и вдохновляли дизайнеров по всему миру. Кэтрин Уилсон (Kathryn Wilson) из Новой Зеландии создала пару белых туфель для настоящей принцессы, полностью усыпанные бриллиантами. Бриллианты сами по себе стоят миллионы долларов.

    На создание этой пары туфель ушло более 50 часов, и их продали с аукциона за более чем 400 000 долларов. Белый всегда был стильным цветом, а эти туфли заставляют пересмотреть определение роскоши.

На все случаи жизни: 7 базовых моделей обуви, которая всегда остается в тренде

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Обувь, Туфли, Женские туфли, Мода 2020, Самые дорогие туфли.
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