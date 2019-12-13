Новогодний маникюр 2020: эффектные варианты для праздничного настроения (Фото)

1 Уже сегодня можно приоткрыть завесу тайны – какие маникюры будут украшать ноготки модниц зимой 2020 года. Некоторые идеи, подсмотренные на модных показах в Милане и Париже, просочились на страницы fashion-изданий. В тройке лидеров классические зимние цвета – белый, голубой и серебристый. Кружевной дизайн как нельзя лучше имитирует узоры инея на окне, а прозрачное топовое покрытие с мелким глиттером – сверкание снега в морозный и солнечный день.

2 Два года назад на фоне торжества лаков с суперглянцем, песочных, с крупным и мелким глиттером – лакобренды вдруг развернулись в другую сторону. И тогда прозвучал девиз: "Матовый – это новый чёрный!" Поэтому матовый маникюр, выполненный в "радикально чёрно цвете" можно считать трендом в квадрате. Большим подспорье для модниц оказалось топовое покрытие Top Coat Matte от марки OPI. С помощью этого топа, ленты для нейл-дизайна и глянцевого Orly Liquid Vinyl можно добиться изысканного сочетания двух текстур.

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4 Этот классический френч с белой улыбкой и глянцем выглядит очаровательно, празднично. Крупный узор из стразов на безымянных пальцах придает ему торжественный вид. Такой дизайн ногтей будет уместен на свадебном торжестве, крупном корпоративном мероприятии. Элегантный французский маникюр с рисунком из перламутровых стразов подойдет к любому вечернему наряду. Роскошь этого молочно-золотистого маникюра по достоинству оценит каждая модница. Стильный френч с блестящей полоской улыбки сам по себе выглядит изысканно, а в сочетании с объемными узорами он сразу привлекает внимание. Выпуклые белоснежные лепестки на золотом покрытии смотрятся необычно, эффектно, завораживающе. Наряд к такому дизайну нужно подбирать соответствующий, белого или желтого цвета.

5 Зимняя сказка – это самое подходящее название для этого бело-синего маникюра. Французское покрытие дополнено стильными акцентами в виде красивой росписи и страз. Продуманное сочетание всех деталей создаёт неповторимый образ, который будет радовать вас в холодное время года. Возможно, что именно этим дизайном вы решите украсить свои ногти в Новый год.

6 Роскошный вечерний маникюр, который не оставит равнодушным ни одну даму. Сочетание нежного розового цвета с черной каймой по основанию ногтя, а также кружевной рисунок придадут образу пикантности и загадочности. Серебристый цвет одного ногтя точно обратит на себя внимание окружающих. Такой вариант ногтевого дизайна идеально подойдет для знаменательного события, где вы будете в центре внимания!

7 Чувственный рисунок, который точно понравится всем без исключения девушкам. Молочно-розовый цвет в сочетании с насыщенным черным лаком создают идеальный вид. Классический френч с черной каемкой смотрится свежо и оригинально, а украшение безымянного пальца россыпью страз взволнует не одного кавалера. С подобными ноготками Вы будете получать массу комплиментов от мужчин, и завистливые взгляды соперниц!

8 Очень яркий и запоминающийся вариант оформления для Ваших ноготков. Классический френч с глянцевыми лаками соседствует с простым рисунком, выполненным иссиня-черным лаком с мириадами мелких блесток. Глубина цвета и светлый штрих на темном фоне создают иллюзию космоса и звездного неба. Отлично дополняют композицию мелкие стразы, которыми украшено два пальчика. Нанося такой маникюр, Вы должны быть готовы к повышенному вниманию со стороны окружающих!

9 Черное на белом, белое на черном. Что может быть лучше беспроигрышной классики? Только классика в самом ярком ее проявлении. Возьмите четкие линии обратного френча, мягкий бело-черный градиент, и ваш маникюр на любой случай жизни станет настоящим фаворитом любого сезона, в любое время, в любом месте. Поверьте, с таким нейл-артом не каждая звезда на красной дорожке сравнится с вами по стилю и совершенству вкуса!

10 При взгляде на этот дизайн в голову сразу приходит слово "торжество". Торжественное звучание ему придают и стразы на одном единственном ногте, и длина самих ногтей, и матовый черный, и глянцевый черный, и объемная цветочная роспись. Этот маникюр однозначно заявляет о своем предназначении и сам по себе уже создает атмосферу праздника. С такими ногтями особое внимание стоит уделить наряду, который должен быть достаточно сдержанным, чтобы ваш образ оставался целостным и гармоничным.

11 Нежный классический френч никогда не подводит. Узкие длинные ногти смотрятся еще более изящно благодаря визуальному удлинению ногтевой пластины базовым покрытием. Изюминкой этого маникюра являются ногти на безымянных пальцах, которые полностью выполнены в натуральном цвете, но очень тонко и аккуратно украшены обратным френчем из стразов и бульонок. Идеальный вариант для праздничного вечера и даже для свадебного торжества.

12 В этом маникюре есть все, чем может похвастаться настоящий мастер и настоящая женщина. Аккуратное исполнение, тончайшая роспись и гармоничный объемный дизайн выдают руку профессионала. Обладательница таких ногтей всегда будет выглядеть женственно, ухоженно, по-королевски. Маникюр подойдет на любой случай жизни.

13 При первом же взгляде на этот дизайн в голове появляется образ Деда Мороза, а на душе возникает ощущение, что Новый год уже на пороге. Комбинация красного и белого — обычное дело, классика, однако в сочетании с объемным декором ногти смотрятся уже далеко не тривиально. Изящные, полупрозрачные снежинки завершают общую идею праздника, не оставляя сомнений в том, куда и когда вы выйдете с подобным маникюром.

14 Шикарный маникюр представляет собой праздничную феерию золота и черного глянца. Поистине королевский дизайн, изысканно обрамленный в некоторых местах стразами и дополненный воздушной росписью в тон основному цвету, сделает вас самой яркой звездой на новогоднем балу. Великолепный маникюр готов, осталось лишь подобрать платье, которое может быть практически любым, ведь с такими ногтями даже самый простой туалет станет от-кутюр.

15 Золото и бриллианты, созданные с помощью золотистой фольги и прозрачных, как слеза, стразов на шикарном матовом черном фоне, сделают этот маникюр лучшим другом любой благородной дамы. Вас ожидает выход в свет, на котором вы собираетесь произвести настоящий фурор и сорвать немалую долю комплиментов. И не забудьте про маленькое черное платье! Сегодня вы — королева бала.

16 Слово "красивый" одновременно говорит все и не говорит абсолютно ничего об этом шикарном маникюре. Глянцевое покрытие, выполненное классическим беспроигрышным сочетанием черного и белого, гармонично подчеркнуто сногсшибательной росписью искусной работы. Легкие цветы на тончайшей вуали создают ощущение воздушности и невесомости, а реверсивное использование цвета вносит четкий баланс в общий дизайн.

17 Яркий черный — беспроигрышный вариант для праздничного вечера, однако самые смелые могут носить подобный маникюр и в качестве повседневного. Все будет зависеть от вашего выбора одежды, обуви и дополнительных аксессуаров. Особой изюминкой данного дизайна является сочетание матового и глянцевого оттенков, которые создают своеобразный контраст, одновременно гармонично дополняя друг друга.

18 Узоры акриловой пудрой напоминают морозные рисунки на окнах. С таким декором маникюр выглядит очень оригинально, не оставляя места обыденности и простоте. Снежинки и сочетание двух оттенков голубого с белым четко выдерживают общую концепцию дизайна — зимний маникюр. Такое решение вполне подойдет для праздничного или повседневного формата, отлично сочетаясь как с голубым шелковым платьем, так и с неформальными джинсами.

19 Обратный френч в красно-белой гамме — дело обычное. Этим уже никого не удивишь: классическое сочетание цветов и стандартное исполнение стали уже чем-то каноническим в маникюре. Но что делать, если хочется изюминки, чего-то необычного и даже торжественного? На помощь приходят бессменные стразы. В стразах тоже нет ничего особенного, но все зависит от того, как их подать. Акценты расставлены на безымянных пальцах стразами разного размера. Аккуратно, строго, красиво и празднично.

20 Устоять перед такой красотой просто невозможно! Шикарно, стильно и очень дорого — это лишь первые эпитеты, что приходят на ум. Невообразимая красота, достойная самой королевы. Матовые и глянцевые оттенки, золотистая роспись и цветные стразы сделают ваши ногти настоящим произведением искусства. Кажется, будто мастер работал по шелку, а не делал маникюр на обычных ногтях. С таким дизайном вы станете королевой любого бала.

21 Когда видишь аккуратно выполненный маникюр, от него сложно отвести взгляд. Идеально ровное глянцевое покрытие цвета индиго и слоновой кости, изящные узоры и миниатюрные цветные стразы слились в этой работе в один гармоничный тандем. Женственность и утонченность — вот девиз дизайна. С такими ногтями можно появиться где угодно: на работе, на празднике или на шумной вечеринке. Красиво! Что тут еще можно сказать?

22 Новый год на пороге, а у вас не готов специальный наряд? Не переживайте — просто сделайте такой маникюр, на котором появится даже сам Дед Мороз, не говоря уже о снежинках. В качестве основного тона возьмите красный глянец, а декоративные рисунки выполните белым, черным и золотистым лаком для ногтей. Вот и готов ваш образ для главной ночи наступающего года.

23 Роскошное праздничное решение предлагает черный глянцевый маникюр с золотом. Что есть роскошь? У нее много проявлений, среди которых всегда находятся дорогие часы и украшения. Именно эти атрибуты богатства и процветания изображены в данной работе. С такими ногтями вы однозначно станете главной звездой любого бала. А если стрелки нарисовать поближе к 12, то перед вами окажется настоящий новогодний маникюр.

24 Очень нарядный и чопорный вариант маникюра. Сочетание черного глянца с темно-бежевым теплым матовым цветом смотрятся очень оригинально, а небольшое тиснение в виде цветка на матовой поверхности вносит изюминку в торжественный образ. Небольшой узор из золотых страз придает всей композиции особый шик. Такие ногти будут отличным украшением на вечернем рауте, или любом торжестве. Добавьте вечернее платье и аксессуары в тон – и вы будете самой красивой и обаятельной!

25 Яркий и оригинальный дизайн ногтей, выполненный гель-лаком. Благодаря кропотливой работе мастера, на фоне нескольких молочно-белых ногтей очень свежо и оригинально смотрится рисунок распустившегося бутона розы. Эффект объемного изображения добавляет выразительности таким ногтям. А несколько пальчиков, украшенных россыпью мелких блестяшек, вносят нотку свежести в и без того яркий и стильный образ. Хороший вариант оформления для свадьбы или иного торжественного случая.

26 Очень красивый и необычный вариант зимнего френча, с украшениями в виде рельефных снежинок. Особый шик такому маникюру добавляет ноготок белого цвета, который украшен объемной вязью, напоминающей крупную вязку зимнего свитера. Такой рисунок на ногтях отлично подойдет для уютных посиделок с друзьями долгими зимними вечерами, за чашечкой горячего какао или ароматного чая. Светлая зимняя одежда станет отличным дополнением к подобному оформлению ногтей.

27 Симпатичный и оригинальный зимний маникюр. В основе – классическое сочетание черного и белого цветов. Черный фон на нескольких ноготках имеет матовую поверхность, что придает особой утонченности и шарма. Тонкий рисунок белых и серебристых снежинок на ноготках, подобный этому, под силу только руке мастера. Каждая снежинка украшена блестящим камнем, который обращает на себя внимание всех окружающих. С подобными ногтями вы будете поистине королевой вечера!